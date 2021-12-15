Рената Литвинова, Александр Калягин и Антон Долин поделились воспоминаниями о Сергее Соловьёве

«Сергей Соловьёв – выдающийся кинорежиссёр, автор культовых фильмов, которые вошли в историю отечественного кинематографа. Он очень рано обрёл имя, известность, награды, премии. «Кино Сергея Соловьёва» – это было явление нашей культуры. Он был очень, очень талантливым человеком, сам писал сценарии, создавал кино для интеллектуалов, но его фильмы смотрели и любили миллионы зрителей. Сергей Соловьёв был моим другом, которого я знал много-много лет. Мы вместе ходили на футбол, и ещё совсем недавно мечтали снова устроить себе такой же праздник. Серёжа приходил к нам в театр, смотрел спектакли, а после мы разговаривали. Он был неординарным человеком, потрясающе образованным, умным, с ним было невероятно интересно. В Серёже я всегда, ещё смолоду, ощущал особенную мощь и силу. Очень любил его юмор, иронию. Я вообще очень его любил, и как же больно и горько мне сейчас. Это большая потеря для российской культуры, это колоссальная потеря для всех, для артистов, которые имели счастье работать с ним, для всех, кто его знал, и это очень горькая потеря для меня. Светлая ему память и огромная благодарность. Мои искренние соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам. Всем сердцем я разделяю ваше горе».
Антон Долин
фото: Антон Долин
«Он был открытым, демократичным, смешливым, недоверчивым, по-детски импульсивным, честным, но в то же время хитрым, невероятно обаятельным человеком, сама природа таланта которого была особенной — как и его фильмы. Недаром их так же невозможно втиснуть в канон советской кинотрадиции, как картины Киры Муратовой. Да и не был он «советским режиссёром» — в том числе потому, что не старался быть и антисоветским. Пожалуй, если бы надо было описать Соловьёва одним словом, это подошло бы лучше других: он был неформал. И неформат. Неформатными его фильмы были абсолютно всегда — и идеально совпадая с эпохой, как «Сто дней после детства» или «Асса», и залихватски промахиваясь мимо пресловутого запроса времени».
Рената Литвинова
фото: Сергей Соловьёв и Рената Литвинова
«Ушёл Сергей Александрович Соловьёв – во многом в жизни повлиявший на меня , студентку сценарного факультета, поступившую параллельно «казахскому курсу» режиссуры, где преподавал Соловьёв. Будучи активно снимающим Мастером – он всегда набирал ещё и курс во ВГИКе – и обожал своих учеников. Я бегала к нему на лекции и училась, практически одновременно со своим сценарным образованием - попасть на курс Соловьева было счастьем – в наши тогда «свинцовые времена» Сергей Александрович был оплотом свободы, оттепели – он всегда приглашал лучших и мятежных мастеров, таких, как Анатолий Васильев, вёл курс с режиссёром Валерием Рубинчиком (который снял впоследствии мой дипломный сценарий «Нелюбовь», его тогда забраковали и не дали мне им защищаться), делился своими любимыми картинами, которые «лежали на полках», произносил первые важные фамилии, которые меня сделали той, кто я есть, учил любить и понимать хорошее Кино. Как это важно именно в юности, чтобы понять, с кем ты и кем будешь потом! И прививал хороший вкус – во всём. Он имел этот дар Учителя – знать, кто талантлив, этим талантом восхищаться, питаться, верить в него, получать счастье из этой своей кипучей, неравнодушной деятельности - помогать ученикам, любить их, проводить с ними время, хохотать, открывать новое и всегда мотивировать. Спасибо, что вы были в моей жизни (вот нашла фотографию в сетях, где мы, тогда радостные, нашли коньяк и пытались его открыть и были застигнуты врасплох… теперь уже такого не повторится)».
Александр Роднянский
фото: Александр Роднянский и Сергей Соловьёв
«Когда я был мальчишкой, его фильмы заставляли меня страдать, влюбляться в его героинь, сочувствовать его героям. «Сто дней после детства», «Спасатель» и «Наследница по прямой» подготовили меня к мучительности переживаний, объяснили, что такое «трудный возраст», вовлекли в культурные контексты - фундаментом «Ста дней» был Лермонтов, «Спасателя» – Толстой, а «Наследницы по прямой» – Пушкин. Я был тронут удивительной поэтичностью, с которой герои фильмов Соловьева прощались с детством. В годы перестройки трилогия «Асса», «Чёрная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви» и «Дом под звёздным небом» прорвала молчание десятилетий, обозначив слом эпох, сформулировав страх и неопределенность перед лицом радикальных перемен в стране. Именно «Асса» устами Виктора Цоя прокричала: «Перемен требуют наши сердца!» «Чужая белая и рябой» была важным для моего поколения фильмом о сталинском времени – в нём цветная история детства мальчишек, увлечённых голубями, контрастировала с черно-белыми кадрами, оставшимися в памяти навсегда – отец главного героя, однорукий военрук, беспомощно бьётся в конвульсиях на полу грязного сортира... Написанный его уже покойным (увы!) сыном Дмитрием и снятый с ним же в главной роли «Нежный возраст» прямо говорил и о бандитской природе пришедшего в страну свободного рынка, и о чудовищной культурной деградации целой страны».
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