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Бен Аффлек заявил, что брак с Дженнифер Гарнер был одной из причин его алкоголизма

15 декабря
2021 год

Лайфстайл >>
15 декабря 2021
Эгоизм Бена Аффлека не знает границ - к такому выводу пришла общественность, возмущённая заявлением актёра в эфире радио-шоу Говарда Стерна. Аффлек открыто говорит о своих проблемах с алкоголем, бороться с которыми ему помогала его бьывшая супруга Дженнифер Гарнер. Теперь же, счастливо воссоединившись со своей давней возлюбленной Дженнифер Лопес, Аффлек припомнил, что брак с Гарнер был одной из причин его алкоголизма.

Бен Аффлек заявил, что брак с Дженнифер Гарнер был одной из причин его алкоголизма
фото: Дженнифер Гарнер и загнанный в угол Бен Аффлек

«Мы [с Гарнер] развивались по отдельности. Наш брак не работал. Такое бывает. Она человек, которого я люблю и уважаю, но быть в браке с которым мне не следовало оставаться», - заявил Аффлек, рассеивая всю ту «чепуху», которая появилась в прессе во время его затяжного развода.

В браке с Гарнер у него родилось трое детей. Из-за которых петля на шее актёра затягивалась туже, ведь он и помыслить не мог о том, чтобы бросить семью. «Мы старались, старались и старались [сохранить семью], потому что у нас дети. Но оба мы чувствовали, что не хотим, чтобы наши отношения в браке стали для наших детей ролевой моделью для подражания...Вы знаете, вероятно, оставшись вместе, мы в итоге перегрызли бы друг другу глотки. Я бы, вероятно, до сих пор пил, ведь одной из причин, по которой я начал это делать - ощущение, что я угодил в ловушку. Я не мог бросить детей, но я был несчастлив. И что же мне делать? А делал я вот что: выпивал бутылку скотча на диване. И как оказалось, это плохое решение проблемы».

Бен Аффлек заявил, что брак с Дженнифер Гарнер был одной из причин его алкоголизма

Вероятно, проблемы в браке усилили тягу Аффлека к алкоголю, но уж точно не инициировали её. Аффлек начал встречаться с Гарнер в 2004, а в свой первый реабилитационный центр актёр угодил тремя годами ранее, а спустя 16 лет публично праздновал первое завершение своего лечения. Дженнифер оказывала поддержку отцу своих детей даже после развода, подбадривая его в решении бороться с пагубной зависимостью и искать помощи у профессионалов.
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Бен Аффлек заявил, что брак с Дженнифер Гарнер был одной из причин его алкоголизма фотографии
Бен Аффлек заявил, что брак с Дженнифер Гарнер был одной из причин его алкоголизма фотографии
Бен Аффлек заявил, что брак с Дженнифер Гарнер был одной из причин его алкоголизма фотографии
Бен Аффлек заявил, что брак с Дженнифер Гарнер был одной из причин его алкоголизма фотографии
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