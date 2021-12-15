Анастасия и Марианна Вертинские поделились воспоминаниями об отце

В связи с успехом сериала «Вертинский»
, премьера которого состоялась сначала в онлайн-кинотеатре «Kion»
, а через два месяца - на Первом канале, Александр Гордон
посвятил легендарному шансонье очередной выпуск шоу «Док-Ток»
. Гостями передачи стали знаменитые «доченьки» Вертинского, актрисы Анастасия
и Марианна
, которые с радостью поделились воспоминаниями об отце и мнением о сериале.
Оказывается, именно Анастасия Вертинская, которая много лет занимается архивами семьи, инициировала запуск производства сериала, написав Константину Эрнсту
письмо с предложением снять сериал о жизни её отца: «Я написала письмо Константину Львовичу. Написала, потому что мне сказали, что он читает письма, что для такого крупного начальника редкость. И вдруг раздался звонок. Я была в это время в Германии. И голос сказал: «Настя, это Костя». Он сказал: «Нам это очень интересно»
.
По мнению Анастасии режиссёр Авдотья Смирнова
сняла альтернативную историю, которую не имеет смысла воспринимать как подноготную Александра Вертинского. «Я вообще не знаю, как можно сыграть такие величины. Это нужно, чтобы актёр был похож внешне, умел играть и петь. Это нереально. Значит, кинематограф должен подставлять какие-то костыли. Поэтому я и не стала вмешиваться, у меня слишком родной образ Александра Николаевича. У Смирновой свой исторический фильтр - и пусть»
.
В сериале Вертинскому приписываются романы с известными современницами Верой Холодной
и Марлен Дитрих
, когда в действительности доподлинно неизвестно, связывало ли артистов что-то помимо дружбы или нет.
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«Все его дружбы, например, с Верой Холодной, трактуются как романы. Ну мы никто в это время не жили, свечи никто не держал, но насколько мы знаем, это была дружба. Также как и с Марлен Дитрих, которая очень ему помогла с одной стороны, а с другой стороны он ей очень помог. Когда она начинала свою карьеру, она выступала в платье того времени. Он уловил в ней это мужское андрогинное начало и сказал: «Оденься как я. Цилиндр, фрак, бабочка». И сразу же это был такой гендерный шок»
, - утверждает Анастасия.
Вспоминая об отношениях родителей, Анастасия призналась, что Лидия Вертинская
была скорее третьим ребёнком в семье, нежели матерью.
«Александра Николаевича практически не было дома. Он очень много работал в Советском Союзе. Он впервые в жизни приобрел семью, дом и за два года до смерти - дачу. Он был страшно горд: «У меня в России есть своя земля». Поэтому вечерами, когда они встречались (мама училась в Суриковском на факультете театральных декораторов), Александр Николаевич безумно интересовался тем, что у студенчества происходит. И она порой щебетала-щебетала, что-то ему рассказывала-рассказывала. Какую-то глупость, я так думаю. А он, слушая её, с восторгом говорил: «Лилечка, какая же ты у меня мудрая». Она не только была для него молодая и красивая жена. Она была его неистовая поклонница. Она его обожала, и попробуй только при ней скажи про него что-то не то. Она никогда не была такой, знаете, мамой нам. У нас все хозяйство было на бабушке. Она сибирячка по крови, она держала дом в ежовых рукавицах. А мама была таким третьим ребёнком в семье, только в отличие от нас с Машей, ей разрешалось всё»
.
На вопрос Гордона о причинах неутихающего интереса публики к фигуре Вертинского Анастасия предположила, что всё дело в стиле и заманчивости той эпохи, героем которой был её отец. «Если говорить о сегодняшнем дне, видимо, какая-то тяга к чему-то иному есть. Вертинский - икона стиля, от которой людям хочется почерпнуть то, что они не могут получить в современной жизни».
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