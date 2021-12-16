«Гундарева посоветовала мне не быть дурой»: Ирина Розанова о роли в «Петербургских тайнах»

«Я могла сняться в какой-нибудь комедии невысокого содержания - но это моя профессия. Вот здесь я деньги зарабатываю, и мне не стыдно. В другом месте мне, наверное, стыдно было бы зарабатывать. А у меня работа такая. И в 90-е я снималась, носа не воротила».
За роль в фильме «Крымский мост» Розановой пришлось буквально оправдываться перед Екатериной Гордеевой: «Во-первых, я не была в Фейсбуке, я вообще поздно пришла в соцсети. А без этого я очень мало знала о том, что вообще происходит, какие политические события. Я вообще была не в курсе. Тогда я шла к Тиграну (Тигран Кеосаян, режиссёр фильма «Крымский мост» - прим. ред.) работать, потому что мы же с ним работали до этого уже вместе. Я помню, что мы сидели когда-то в Каретном дворе, это был вечер памяти Саши Абдулова, и Тигран мне рассказывал, что Алёна (Хмельницкая, бывшая жена Тиграна Кеосаяна) беременна вторым ребёнком.
фото: Крымский мост
В общем, когда я читала сценарий, согласилась и всё-всё-всё, я потом только узнала, что там уже жизнь перевернулась, что там не Алёна (имеется в виду вторая жена Кеосаяна, Маргарита Симоньян, написавшая сценарий к фильму «Крымский мост»). А я-то полагала, что всё не так. Я пошла, потому что там и Саша Ильин, и история человеческая. А то, чем всё это обросло в итоге - меня не касается. Это не имеет ко мне отношения».
Одной из знаковых работ Розановой в 90-е стала роль баронессы фон Деринг в сериале «Петербургские тайны». Однако этой работы могло и не случиться, если бы Наталья Гундарева не посоветовала Ирине «включить голову» и пойти на пробы.
фото: Петербургские тайны
«Мы с Наташей озвучивали на Мосфильме картину, как раз у Пчёлкина были пробы на «Петербургские тайны». И тогда я, конечно, как многие молодые актрисы, говорила: «Ой, ну нет, я не знаю, это телевидение, сериал, а я хочу ролей, большого искусства». А Гундарева говорит: Знаешь что, ты не будь дурой-то. Потому что это Крестовский (а это классика). Это Пчёлкин (который в то время был тоже своего рода классик). Это популярность, тебя увидят очень многие, тебя будет смотреть страна. И не только у нас. Ты голову-то включай», - сказала мне Наталья Георгиевна».
Также актриса поделилась историей со съёмок фильма Петра Тодоровского «Интердевочка». «Эта картина имела успех, на мой взгляд, потому что те, кто не читал книгу Кунина, побежали быстро смотреть фильм про проституток. Как это интересно! А какие они, проститутки? А Пётр Ефимович Тодоровский снимал про людей. Мы вообще называли его «женских дел мастер», у него много актрис сыграли свои классные значимые роли. Поэтому все побежали смотреть фильм о том, как стать проституткой, а увидели трагическую человеческую историю.
фото: Интердевочка
Как мы тогда выглядели, наши костюмы, конечно, ввергали в шок всех вокруг. Мы снимали у Курского вокзала сцены в больнице, где героини Лены и Насти Немоляевой работают, а мы с Ингой в своём ночном наряде к ним приходим. И тогда же не кормили на съёмках, обедов не было, мы либо с собой что-то носили, либо у нас был рубль или что-то такое. В общем, решили мы пойти кофе попить. А переодеваться было невозможно, потому что ногти наклеены на клей «Момент», колготки одни и не дай бог порвать, потому что нам их везли из-за границы. Все мы были с утра уже наряжены, всё было сделано, приколото, накрашено. Мы с Ингой Дапкунайте шли впереди, а девчонки шли сзади в белых халатах. Народ останавливался. Мы долго достаточно шли, прошли магазин «Людмила», зашли в кафе. Как сейчас помню: люди пили кофе, мы заходим, и вот как сидел мужчина с чашкой кофе, так вот он и сидел, застыв. Потом мы зашли ещё в магазин «Людмила», [и там шокировали посетителей своим видом]. Это было весело, потому что тогда так не ходили».
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