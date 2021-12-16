Господа офицеры: Леонид Бичевин, Александр Домогаров и Игорь Петренко

14 декабря бизнесмен Кристофер Муравьев-Апостол, потомок печально известного декабриста, принимал в своей родовой усадьбе на Старой Басманной улице актёров и создателей сериала «Время Гнева», премьера которого ожидается весной 2022 года в онлайн-кинотеатре «KION» и в эфире Первого канала. «Время Гнева» - расширенная 8-серийная версия фильма «Союз спасения», рассказывающая «полную историю главных действующих лиц восстания декабристов».
фото: Кристофер Муравьёв-Апостол
Для Кристофера, который потратил большие деньги на реставрацию особняка, известие о новых экранизациях исторических событий с участием его предка стало очень волнительным. Поэтому в годовщину декабристского восстания Кристофер решил поблагодарить создателей сериала, устроив им приятный вечер в месте, где проходили съёмки некоторых сцен.
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