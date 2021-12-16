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Господа офицеры: Леонид Бичевин, Александр Домогаров и Игорь Петренко

16 декабря
2021 год

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16 декабря 2021
14 декабря бизнесмен Кристофер Муравьев-Апостол, потомок печально известного декабриста, принимал в своей родовой усадьбе на Старой Басманной улице актёров и создателей сериала «Время Гнева», премьера которого ожидается весной 2022 года в онлайн-кинотеатре «KION» и в эфире Первого канала. «Время Гнева» - расширенная 8-серийная версия фильма «Союз спасения», рассказывающая «полную историю главных действующих лиц восстания декабристов».

Господа офицеры: Леонид Бичевин, Александр Домогаров и Игорь Петренко
фото: Кристофер Муравьёв-Апостол

Для Кристофера, который потратил большие деньги на реставрацию особняка, известие о новых экранизациях исторических событий с участием его предка стало очень волнительным. Поэтому в годовщину декабристского восстания Кристофер решил поблагодарить создателей сериала, устроив им приятный вечер в месте, где проходили съёмки некоторых сцен.

Господа офицеры: Леонид Бичевин, Александр Домогаров и Игорь Петренко
фото: Леонид Бичевин

Господа офицеры: Леонид Бичевин, Александр Домогаров и Игорь Петренко
фото: Владислав Ветров и Александр Домогаров

Гостями вечера стали Леонид Бичевин, Игорь Петренко, Александр Домогаров, Владислав Ветров, Павел Баршак, Кристина Бродская, Марина Коняшкина, Андрей Мартынов, Александр Метёлкин и Александра Власова.

Господа офицеры: Леонид Бичевин, Александр Домогаров и Игорь Петренко
фото: Игорь Петренко и Кристина Бродская

Господа офицеры: Леонид Бичевин, Александр Домогаров и Игорь Петренко
фото: Александр Метёлкин

Господа офицеры: Леонид Бичевин, Александр Домогаров и Игорь Петренко
фото: Павел Баршак и Анастасия Дятлова

Господа офицеры: Леонид Бичевин, Александр Домогаров и Игорь Петренко
фото: Александра Власова, Андрес Пуустусмаа

Господа офицеры: Леонид Бичевин, Александр Домогаров и Игорь Петренко
фото: Марина Коняшкина

Господа офицеры: Леонид Бичевин, Александр Домогаров и Игорь Петренко
фото: Андрей Мартынов
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Господа офицеры: Леонид Бичевин, Александр Домогаров и Игорь Петренко фотографии
Господа офицеры: Леонид Бичевин, Александр Домогаров и Игорь Петренко фотографии
Господа офицеры: Леонид Бичевин, Александр Домогаров и Игорь Петренко фотографии
Господа офицеры: Леонид Бичевин, Александр Домогаров и Игорь Петренко фотографии
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