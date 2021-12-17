Звезду сериала «Секс в большом городе» Криса Нота обвинили в двух изнасилованиях

Продолжение сериала «Секс в большом городе»
обрастает скандалами, выходящими за рамки дискуссии об эйджизме
. Неделю назад первая серия сиквела, получившего название «И просто так» обвалила акции компании по производству велотренажёров «Peloton»
- прекрасная иллюстрация того, как драматический вымысел становится причиной беспочвенных опасений в реальности. Теперь же в центре скандала оказался 67-летний Крис Нот
, исполнитель главной мужской роли в сериале «Секс в большом городе», неуловимый «Мужчина мечты», разбивающий сердце Кэрри Брэдшоу на протяжении нескольких сезонов.
Новости о продолжении сериала разбудили болезненные воспоминания у двух предполагаемых жертв Нота. Именно так не знакомые друг с другом 40-летняя Зои и 31-летняя Лили, по отдельности связавшиеся с редакцией американского издания «The Hollywood Reporter»
несколько месяцев назад, сформулировали заранее заготовленный ответ на предполагаемый вопрос о том, почему же они молчали раньше. Предполагаемые инциденты произошли в Лос-Анджелесе в 2004 году и в Нью-Йорке в 2015 году. Жертвы предпочли сохранить анонимность, поэтому издание опубликовало их истории под псевдонимами.
Итак, «Лили», в настоящее время работающая журналисткой, связалась с изданием в августе 2021 года. От «Зои» весточка пришла сравнительно недавно - в октябре 2021 года. Зои до сих пор работает в шоу-бизнесе, поэтому она опасается раскрывать свою личность во избежании неприятных для себя последствий. Но спокойно смотреть на то, как Нот прекрасно поживает, получая новые роли и возвращаясь в центр публичного внимания, Зои не может. И выкопав из могилы неприятных воспоминаний эпизод в изнасилованием, Зои решила добавить несколько штрихов к портрету Нота, «чтобы люди знали, кто он такой».
История Зои
Будучи 22-летней выпускницей колледжа, Зои переехала в Лос-Анджелес, где устроилась на работу в крупную компанию, с которой у Нота и других знаменитостей были деловые отношения на регулярной основе. «Он проходил мимо моего рабочего стола и флиртовал со мной. Каким-то образом он добыл у дирекции мой телефонный номер и оставлял сообщения на моём рабочем телефоне. А моя начальница шутила: «Мужчина мечты» оставляет тебе голосовые сообщения».
Издание связалось с теперь уже бывшей начальницей Зои, которая подтвердила, что видела как Нот разговаривает с Зои у её рабочего стола. Также Зои давала ей послушать «игривые сообщения» от актёра. Начальницу удивляло, что 49-летний Нот обзавёлся телефоном Зои и оставляет ей эти сообщения, но никаких тревожных мыслей у неё по этому поводу не возникло. «Это был пик популярности сериала «Секс в большом городе», а Нот был для нас почти богом»
.
Нот жил в Нью-Йорке. Но в одном из зданий в Западном Голливуде у него была квартира с доступом в бассейн, куда он и пригласил Зои. Она ответила, что в этом же здании живет её подруга, и что она часто бывает в этом бассейне. Когда бывшая однокурсница приехала навестить Зои в Лос-Анджелес, они радостно отправились вместе в бассейн на встречу с Нотом. Подруга подтвердила, что они сидели втроём с актёром в джакузи.
По словам Зои, Нот задавал ей разнообразные вопросы о её учёбе и специальности. У актёра с собой была книга, о которой он много говорил, так как планировал использовать её в качестве основы для какого-то проекта. Согласно заявлениям Зои и её подруги, в какой-то момент Нот ушёл в свою квартиру, чтобы кому-то позвонить, и оставил девушкам книгу, попросив Зои полистать её, а потом занести к нему в квартиру. Зои была польщена: «Он сказал, что хочет знать моё мнение о книге. Я всего два месяца в Голливуде, а он спрашивает моего мнения»
.
Едва она переступила порог его квартиры, чтобы вернуть книгу, как он полез к ней с поцелуями. Она ответила на поцелуй, но затем, поблагодарив его, сказала, что возвращается к подруге. Поцелуй её не насторожил, она подумала, что о поцелуе от «Мужчины мечты» из сериала будет весело рассказывать друзьям. Но потом, по словам Зои, он притянул её к себе, «переместил» в сторону кровати, стянул с неё шорты и бикини и изнасиловал. Она видела всё в зеркале. «Мне было больно и я кричала, чтобы он остановился. Но он не останавливался. Тогда я сказала: «Не могли бы вы хотя бы надеть презерватив?», а он в ответ лишь рассмеялся».
Когда всё закончилось, Зои обнаружила следы крови на своей рубашке. Она выбралась из квартиры и пошла к своей подруге, которая жила в том же здании. Однокурсница, оставшаяся одна у бассейна, была уже там. «Как только я вошла, я сразу отправилась в ванную, чтобы стереть кровь со своей рубашки. Они хотели знать, что случилось. А я сказала, что хочу домой». Однокурсница последовала за ней, сразу заметив что-то неладное.
Теперь эта однокурсница работает детским психологом в Бостоне. В комментарии изданию она сказала, что вернувшись из квартиры Нота Зои была совершенно неузнаваема. «Когда она вышла из дамской комнаты, она была отстранённой, даже холодной. Обычно она очень общительный, милый и дружелюбный человек. И эта перемена была очень странной. Мы покинули здание. Спуск в лифте был неловким, она замкнулась в себе и не говорила, избегала моего взгляда. Когда мы сели в машину, я стала донимать её вопросом о том, что случилось. Мне было очевидно, что что-то не так. Не помню, что она мне ответила, но я решила отвезти её в больницу».
В больнице Зои сказала врачам, что пережила нападение. «Мне наложили швы. Пришли полицейские. Я не сказала, кто со мной это сделал».
Зои испугалась, что ей не поверят, и ко всему прочему уволят с работы, если она обвинит Нота. В больнице ей вручили небольшую брошюру о том, как справиться с потрясениями, и какие-то медикаменты. Издание связалось с больницей, но администрация ответила, что они не хранят записи за 2004 год.
Бывшая начальница Зои помнит (в отличие от самой жертвы), как вечером того же дня Зои позвонила ей и рассказала, что Нот напал на неё. Начальница была шокирована, но по просьбе самой же Зои не стала рассказывать об этом случае никому. «Мне было 25 лет тогда, я понятия не имела, что делать в такой ситуации, это было за десять с лишним лет до движения #MeToo»
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Зои начали мучать ночные кошмары и флэшбеки. Она с трудом концентрировалась на работе, её аппетит ухудшился. В январе 2006 она обратилась за консультацией в центр помощи жертвам насилия в Лос-Анджелесе, где лечилась несколько месяцев.
История Лили
В 2015 году Лили работала официанткой в ВИП-зале ныне не существующего нью-йоркского ночного клуба «No.8», когда она встретила Криса Нота. Ей было 25 лет, а ему 60. Она фанатела от него ещё со времен сериала «Закон и порядок»
. «Тогда я интересовалась знаменитостями. Он совершенно точно приударял за мной, а мне это льстило. Я знала, что он женат, в чём мне стыдно сейчас признаваться»
. Нот попросил у неё номер телефона и позвал на свидание в один из ресторанов, послуживших локацией для съёмок «Секса в большом городе» (в этом ресторане Кэрри в одиночестве справляет своё 35-летие).
Наивная Лили подумала, что если актёр позвал её на ужин, это означает, что он хочет узнать её поближе как человека. Но когда она пришла в назначенный им час, кухня ресторана была уже закрыта. Они выпили вина за барной стойкой, он расспрашивал её о работе и планах на будущее. Она ответила, что хочет построить карьеру в журналистике. Лили много выпила, но была далека от состояния отключки. Когда ресторан закрылся, Нот сказал, что живёт буквально за углом. И что у него есть коллекция виски, которую они могут продегустировать. Лили утверждает что ей и в голову не пришло, будто он может попытаться с ней переспать. «Я думала, что мы будем пить виски и болтать о его карьере. Это звучит так глупо»
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В квартире Нот начал приставать к Лили, а она «осторожно развлекаться», глядя на его попытки. «Он старше и выглядит соответственно. Он всё продолжал пытаться соблазнить меня, и мне стоило внятнее и конкретнее отказать ему и уйти. Но следующее, что я помню - он стащил свои штаны и встал передо мной»
. По словам Лили, актёр принудил её к оральному сексу.
Лили напомнила ему, что он женат и у него есть ребёнок. Он якобы ответил ей, что брак - это фикция, а моногамии не существует. Как это ни странно, Лили, как и её подруга по несчастью Зои, «обнаружила себя» в характерной позе перед зеркалом. Она плакала. «Когда всё это закончилось, я пошла в ванную, надела свою юбку. Чувствовала себя ужасно. Разрушенной. Все мои мечты о знаменитом актёре, которого я любила годами, испарились»
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Историю Лили подтверждает её подруга Алекс, которая знала о свидании и первой услышала истерику Лили по телефону. Алекс предложила вызвать полицию, но Лили отказалась. Наутро Лили, по словам Алекс, попыталась минимизировать ущерб и убедить себя в том, что она слишком остро отреагировала на произошедшее. Но голосовое сообщение, которое оставил Нот на телефоне Лили, говорило в пользу того, что ей не показалось. В сообщении Нот выражал надежду на то, что Лили не поняла превратно события прошлой ночи. В распоряжении редакции журнала есть переписка Лили и Нота, в которой актёр пытается удостовериться в том, что Лили было так же «весело», как и ему.
Редакция «The Hollywood Reporter» связалась с актёром с просьбой прокомментировать эти обвинения. Нот заявил, что, обвинения, выдвинутые против него людьми, с которыми он пересекался многие годы, а то и десятилетия назад, являются ложными. «Эти истории могли случиться 30 лет или 30 дней назад - но я всегда придерживался правила «нет значит нет» и никогда не переступал эту черту. Встречи были по обоюдному согласию. И довольно сложно не обращать внимание на то, в какой момент эти обвинения появились. Не знаю, почему они всплывают именно сейчас, но знаю одно: я не насиловал этих женщин»
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