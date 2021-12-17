Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Звезду сериала «Секс в большом городе» Криса Нота обвинили в двух изнасилованиях

17 декабря
2021 год

Лайфстайл >>
17 декабря 2021
Продолжение сериала «Секс в большом городе» обрастает скандалами, выходящими за рамки дискуссии об эйджизме. Неделю назад первая серия сиквела, получившего название «И просто так» обвалила акции компании по производству велотренажёров «Peloton» - прекрасная иллюстрация того, как драматический вымысел становится причиной беспочвенных опасений в реальности. Теперь же в центре скандала оказался 67-летний Крис Нот, исполнитель главной мужской роли в сериале «Секс в большом городе», неуловимый «Мужчина мечты», разбивающий сердце Кэрри Брэдшоу на протяжении нескольких сезонов.

Звезду сериала «Секс в большом городе» Криса Нота обвинили в двух изнасилованиях

Новости о продолжении сериала разбудили болезненные воспоминания у двух предполагаемых жертв Нота. Именно так не знакомые друг с другом 40-летняя Зои и 31-летняя Лили, по отдельности связавшиеся с редакцией американского издания «The Hollywood Reporter» несколько месяцев назад, сформулировали заранее заготовленный ответ на предполагаемый вопрос о том, почему же они молчали раньше. Предполагаемые инциденты произошли в Лос-Анджелесе в 2004 году и в Нью-Йорке в 2015 году. Жертвы предпочли сохранить анонимность, поэтому издание опубликовало их истории под псевдонимами.

Итак, «Лили», в настоящее время работающая журналисткой, связалась с изданием в августе 2021 года. От «Зои» весточка пришла сравнительно недавно - в октябре 2021 года. Зои до сих пор работает в шоу-бизнесе, поэтому она опасается раскрывать свою личность во избежании неприятных для себя последствий. Но спокойно смотреть на то, как Нот прекрасно поживает, получая новые роли и возвращаясь в центр публичного внимания, Зои не может. И выкопав из могилы неприятных воспоминаний эпизод в изнасилованием, Зои решила добавить несколько штрихов к портрету Нота, «чтобы люди знали, кто он такой».

Звезду сериала «Секс в большом городе» Криса Нота обвинили в двух изнасилованиях

История Зои

Будучи 22-летней выпускницей колледжа, Зои переехала в Лос-Анджелес, где устроилась на работу в крупную компанию, с которой у Нота и других знаменитостей были деловые отношения на регулярной основе. «Он проходил мимо моего рабочего стола и флиртовал со мной. Каким-то образом он добыл у дирекции мой телефонный номер и оставлял сообщения на моём рабочем телефоне. А моя начальница шутила: «Мужчина мечты» оставляет тебе голосовые сообщения». Издание связалось с теперь уже бывшей начальницей Зои, которая подтвердила, что видела как Нот разговаривает с Зои у её рабочего стола. Также Зои давала ей послушать «игривые сообщения» от актёра. Начальницу удивляло, что 49-летний Нот обзавёлся телефоном Зои и оставляет ей эти сообщения, но никаких тревожных мыслей у неё по этому поводу не возникло. «Это был пик популярности сериала «Секс в большом городе», а Нот был для нас почти богом».

Нот жил в Нью-Йорке. Но в одном из зданий в Западном Голливуде у него была квартира с доступом в бассейн, куда он и пригласил Зои. Она ответила, что в этом же здании живет её подруга, и что она часто бывает в этом бассейне. Когда бывшая однокурсница приехала навестить Зои в Лос-Анджелес, они радостно отправились вместе в бассейн на встречу с Нотом. Подруга подтвердила, что они сидели втроём с актёром в джакузи.
По словам Зои, Нот задавал ей разнообразные вопросы о её учёбе и специальности. У актёра с собой была книга, о которой он много говорил, так как планировал использовать её в качестве основы для какого-то проекта. Согласно заявлениям Зои и её подруги, в какой-то момент Нот ушёл в свою квартиру, чтобы кому-то позвонить, и оставил девушкам книгу, попросив Зои полистать её, а потом занести к нему в квартиру. Зои была польщена: «Он сказал, что хочет знать моё мнение о книге. Я всего два месяца в Голливуде, а он спрашивает моего мнения».

Звезду сериала «Секс в большом городе» Криса Нота обвинили в двух изнасилованиях

Едва она переступила порог его квартиры, чтобы вернуть книгу, как он полез к ней с поцелуями. Она ответила на поцелуй, но затем, поблагодарив его, сказала, что возвращается к подруге. Поцелуй её не насторожил, она подумала, что о поцелуе от «Мужчины мечты» из сериала будет весело рассказывать друзьям. Но потом, по словам Зои, он притянул её к себе, «переместил» в сторону кровати, стянул с неё шорты и бикини и изнасиловал. Она видела всё в зеркале. «Мне было больно и я кричала, чтобы он остановился. Но он не останавливался. Тогда я сказала: «Не могли бы вы хотя бы надеть презерватив?», а он в ответ лишь рассмеялся».
Когда всё закончилось, Зои обнаружила следы крови на своей рубашке. Она выбралась из квартиры и пошла к своей подруге, которая жила в том же здании. Однокурсница, оставшаяся одна у бассейна, была уже там. «Как только я вошла, я сразу отправилась в ванную, чтобы стереть кровь со своей рубашки. Они хотели знать, что случилось. А я сказала, что хочу домой». Однокурсница последовала за ней, сразу заметив что-то неладное.

Теперь эта однокурсница работает детским психологом в Бостоне. В комментарии изданию она сказала, что вернувшись из квартиры Нота Зои была совершенно неузнаваема. «Когда она вышла из дамской комнаты, она была отстранённой, даже холодной. Обычно она очень общительный, милый и дружелюбный человек. И эта перемена была очень странной. Мы покинули здание. Спуск в лифте был неловким, она замкнулась в себе и не говорила, избегала моего взгляда. Когда мы сели в машину, я стала донимать её вопросом о том, что случилось. Мне было очевидно, что что-то не так. Не помню, что она мне ответила, но я решила отвезти её в больницу».
В больнице Зои сказала врачам, что пережила нападение. «Мне наложили швы. Пришли полицейские. Я не сказала, кто со мной это сделал». Зои испугалась, что ей не поверят, и ко всему прочему уволят с работы, если она обвинит Нота. В больнице ей вручили небольшую брошюру о том, как справиться с потрясениями, и какие-то медикаменты. Издание связалось с больницей, но администрация ответила, что они не хранят записи за 2004 год.
Бывшая начальница Зои помнит (в отличие от самой жертвы), как вечером того же дня Зои позвонила ей и рассказала, что Нот напал на неё. Начальница была шокирована, но по просьбе самой же Зои не стала рассказывать об этом случае никому. «Мне было 25 лет тогда, я понятия не имела, что делать в такой ситуации, это было за десять с лишним лет до движения #MeToo».

Зои начали мучать ночные кошмары и флэшбеки. Она с трудом концентрировалась на работе, её аппетит ухудшился. В январе 2006 она обратилась за консультацией в центр помощи жертвам насилия в Лос-Анджелесе, где лечилась несколько месяцев.

Звезду сериала «Секс в большом городе» Криса Нота обвинили в двух изнасилованиях

История Лили

В 2015 году Лили работала официанткой в ВИП-зале ныне не существующего нью-йоркского ночного клуба «No.8», когда она встретила Криса Нота. Ей было 25 лет, а ему 60. Она фанатела от него ещё со времен сериала «Закон и порядок». «Тогда я интересовалась знаменитостями. Он совершенно точно приударял за мной, а мне это льстило. Я знала, что он женат, в чём мне стыдно сейчас признаваться». Нот попросил у неё номер телефона и позвал на свидание в один из ресторанов, послуживших локацией для съёмок «Секса в большом городе» (в этом ресторане Кэрри в одиночестве справляет своё 35-летие).
Наивная Лили подумала, что если актёр позвал её на ужин, это означает, что он хочет узнать её поближе как человека. Но когда она пришла в назначенный им час, кухня ресторана была уже закрыта. Они выпили вина за барной стойкой, он расспрашивал её о работе и планах на будущее. Она ответила, что хочет построить карьеру в журналистике. Лили много выпила, но была далека от состояния отключки. Когда ресторан закрылся, Нот сказал, что живёт буквально за углом. И что у него есть коллекция виски, которую они могут продегустировать. Лили утверждает что ей и в голову не пришло, будто он может попытаться с ней переспать. «Я думала, что мы будем пить виски и болтать о его карьере. Это звучит так глупо».
В квартире Нот начал приставать к Лили, а она «осторожно развлекаться», глядя на его попытки. «Он старше и выглядит соответственно. Он всё продолжал пытаться соблазнить меня, и мне стоило внятнее и конкретнее отказать ему и уйти. Но следующее, что я помню - он стащил свои штаны и встал передо мной». По словам Лили, актёр принудил её к оральному сексу.

Звезду сериала «Секс в большом городе» Криса Нота обвинили в двух изнасилованиях

Лили напомнила ему, что он женат и у него есть ребёнок. Он якобы ответил ей, что брак - это фикция, а моногамии не существует. Как это ни странно, Лили, как и её подруга по несчастью Зои, «обнаружила себя» в характерной позе перед зеркалом. Она плакала. «Когда всё это закончилось, я пошла в ванную, надела свою юбку. Чувствовала себя ужасно. Разрушенной. Все мои мечты о знаменитом актёре, которого я любила годами, испарились».
Историю Лили подтверждает её подруга Алекс, которая знала о свидании и первой услышала истерику Лили по телефону. Алекс предложила вызвать полицию, но Лили отказалась. Наутро Лили, по словам Алекс, попыталась минимизировать ущерб и убедить себя в том, что она слишком остро отреагировала на произошедшее. Но голосовое сообщение, которое оставил Нот на телефоне Лили, говорило в пользу того, что ей не показалось. В сообщении Нот выражал надежду на то, что Лили не поняла превратно события прошлой ночи. В распоряжении редакции журнала есть переписка Лили и Нота, в которой актёр пытается удостовериться в том, что Лили было так же «весело», как и ему.

Редакция «The Hollywood Reporter» связалась с актёром с просьбой прокомментировать эти обвинения. Нот заявил, что, обвинения, выдвинутые против него людьми, с которыми он пересекался многие годы, а то и десятилетия назад, являются ложными. «Эти истории могли случиться 30 лет или 30 дней назад - но я всегда придерживался правила «нет значит нет» и никогда не переступал эту черту. Встречи были по обоюдному согласию. И довольно сложно не обращать внимание на то, в какой момент эти обвинения появились. Не знаю, почему они всплывают именно сейчас, но знаю одно: я не насиловал этих женщин».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Продолжение «Секса в большом городе» стало лучшей премьерой HBO Max за всю историю сервиса
Из-за продолжения сериала «Секс в большом городе» рухнули акции велотренажёров Peloton
Новое – это хорошо забытое старое: образы героинь в продолжении сериала «Секс в большом городе»
«И просто так»: Как продолжение «Секса в большом городе» примиряет белых цисгендерных женщин с реальностью
Интимная зона: 8 сериалов после «Секса в большом городе», рассказывающих о сексуальности
Копия квартиры Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе» будет доступна для аренды
Поиск по меткам
воспоминаниянасилие
персоны
Крис Нот
фильмы
Закон и порядокИ просто такСекс в большом городе

фотографии >>
Звезду сериала «Секс в большом городе» Криса Нота обвинили в двух изнасилованиях фотографии
Звезду сериала «Секс в большом городе» Криса Нота обвинили в двух изнасилованиях фотографии
Звезду сериала «Секс в большом городе» Криса Нота обвинили в двух изнасилованиях фотографии
Звезду сериала «Секс в большом городе» Криса Нота обвинили в двух изнасилованиях фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Елена Наумкина
16 декабря ушла из жизни актриса Елена Наумкина.

День рождения >>

Леонид Броневой
Наталия Денисенко
Алексей Завьялов
Анастасия Зуева
Отар Коберидзе
Елена Ксенофонтова
Дмитрий Поднозов
Инара Слуцка
Хамза Умаров
Эмма Белл
Агнешка Вагнер
Милла Йовович
Юджин Леви
Армин Мюллер-Шталь
Билл Пуллман
Джованни Рибизи
все родившиеся 17 декабря >>

Афиша кино >>

Ёлки-8
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2021
Остров Бергмана
драма
Франция, Швеция, 2021
Оленьи рога
мистика, научная фантастика, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2021
Ночь принадлежит нам
мелодрама, эротика
Франция, 2021
Преступный квест
боевик, научная фантастика, триллер, экранизация
США, 2021
Конец света
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2021
Матрица: Воскрешение
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2021
Школа магических зверей
детский фильм, приключения, семейное кино
Австрия, Германия, 2021
Человек-Паук: Нет пути домой
боевик, научная фантастика, приключения
Исландия, США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен