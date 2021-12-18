«Русская интеллигенция уничтожена»: Константин Богомолов об элите и «подручной» сталинской интеллигенции

Константин Богомолов
дал полуторачасовое интервью Ирине Безруковой
для её шоу на ютюб-канале «Начало». В беседе с Константином Ирина не могла не затронуть тему его манифеста «Похищение Европы 2.0»
, который так возмутил, восхитил и рассмешил (нужное подчернуть) российскую общественность в феврале уходящего года. В своём манифесте режиссёр выступил против культуры отмены и власти толпы, сравнив бескомпромиссных линчевателей из Твиттера с фашистами. Адресатами своего манифеста Богомолов назвал свободных от установок людей.
«Как режиссёр и как актер я не получал столько реакций, как на этот манифест. Люди периодически подходят в аэропорту, на вокзале, на улице и говорят: «Я видел спектакль, сериал, выступление», а тут стали подходить и говорить (причем очень много молодых людей): «Слушайте, Константин, спасибо вам за этот текст, спасибо». Мне звонили из-за рубежа всякие люди. Русские люди, эмигранты. Находили телефон, звонили и говорили: «Спасибо». Мне великий Херманис позвонил, сказал, что да, поддерживает. Это адресовано свободным людям. Свободным от каких-то установок»
.
От людей и их степени свободы Ирина и Константин плавно перешли к обсуждению молодого поколения. Режиссёр, воспитывающий 11-летнюю дочь от брака с Дарьей Мороз
, признался, что наблюдение за дочерью и её сверстниками позволяет ему быть уверенным в том, что с этим поколением всё в порядке.
«Я не сторонник этого сетования: «деградация, ТикТок, всё прочее». Ерунда. Господи, кто чем не увлекался? Мы тоже в юности какой-то фигнёй страдали. И сейчас страдаем. Главное, что они какие-то интересные и интуитивно умные люди. Единственное, что мне кажется важным сказать молодому поколению: современное общество приучает их быть обтекаемыми и аккуратными. Мы живём в этом пространстве, где все на всё обижаются, все очень озабочены тем, как бы где-то что-то неправильно не сказать, не дай бог кого-нибудь не обидеть. И они растут такими обтекаемыми, правильными, озабоченными своей карьерой. Это не та обтекаемость, которой их обучает государство, если бы они жили, например, в тоталитарном государстве. Нет их приучает общество, и вроде бы с благими намерениями. Чтоб всем было хорошо, чтобы все были счастливы, и никто никого не обижал. Но это вырывает у них жало. А жало - это неплохо. Очень не хочется, чтобы росли оскопленные стерилизованные люди. Чтобы среди них не появлялись бунтари, паразиты, засранцы, мерзавцы, чтобы среди них не возникали новые Бодлеры, Верлены, Рэмбо. То есть люди, которые нарушали границы в творчестве. В творчестве, в науке и в общественной жизни надо быть смелым, надо не бояться кого-то обидеть, надо не бояться нарушать правила»
.
В одном из недавних выпусков шоу супруги Константина Ксении Собчак
режиссёр Дуня Смирнова
поделилась своим мнением о низком уровне образованности российской элиты
. Что неминуемо повлекло за собой необходимость границы этой элиты обозначать, с чем Дуня справилась неохотно. А вот Богомолов достаточно быстро сориентировался в ответ на просьбу Ирины Безруковой объяснить, что собой представляют люди, которых можно было бы объединить под понятием «элита».
«Элита — это люди, которые имеют внутреннюю потребность к улучшению себя, продиктованную не желанием сделать карьеру и не материальным поощрением. Просто есть, свыше дана эта внутренняя потребность, от мамы с папой перешедшая. Элита — это люди, обладающие определенными, если угодно, генетическими качествами. Эти качества относятся не к форме черепа, не к тонкости пальцев, не к показателям здоровья и даже не к показателям объемов мозга, а вот эта внутренняя потребность совершенствования и требовательность к себе и, как следствие, к окружающему пространству — это то, что формирует особую касту людей. Эти люди могут оказаться во власти, среди художников, строителей, дворников, торговцев, кого угодно. Это очень, на самом деле, редкое энергетическое качество. Эти люди, собственно, и меняют мир.
Это точно не определяется количеством денег или тем, в какой семье ты родился и какое образование получил. Сколько языков ты знаешь. Это и не манеры. Всё это дешёвка, если это не подкреплено этим требованием к себе самосовершенствоваться. И оно бескомпромиссно.
А ещё я очень много думал о том, что такое русская интеллигенция, которую, на мой взгляд, уничтожили. И объективно её нет в той форме, в которой она существовала до 1917 года. Я думаю, что в сталинское время была сформирована такая «подручная» интеллигенция. И создана она была, кстати, во многом, из актёров. Трудно себе представить, чтобы в императорские времена актёр был [представителем элиты]. Ну это шут. Это прекрасная миссия - шут, трикстер, но это никак не источник нравственных максим. А в советское время это произошло. Это, конечно, сталинское деяние - назначение именно этого класса на роль русской интеллигенции. Потому что это очень удобно. Они же произносят чужие тексты»
.
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