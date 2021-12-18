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«Свингеры»: Олеся Судзиловская, Елена Малышева и Алика Смехова

18 декабря
2021 год

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18 декабря 2021
На днях в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера романтической комедии Дмитрия Фикса и Андрейса Экиса «Свингеры».

Действие картины разворачивается перед Новым годом, когда всем, как известно, хочется немного любви. Успешный бизнесмен Игорь (Дмитрий Нагиев) ищет острых ощущений, а его девушка – сногсшибательная актриса и модель (Наталья Рудова), хочет, чтобы их отношения, наконец, вышли на новый уровень. В то же время в совершенно обычной семье Ирина (Ирина Пегова) жаждет снова разжечь страсть в своем муже (Илья Носков). Вместе их всех случайно сводит приложение для обмена партнерами, и теперь предновогодняя ночь грозит стать по-настоящему незабываемой для всех… Исход эксперимента непредсказуем, ведь в это время возможно любое чудо, и даже на балкон скромного студента (Иван Злобин), живущего с мамой (Олеся Судзиловская) по соседству, может свалиться девушка его мечты (Дарья Руденок).

Среди гостей закрытого показа можно было увидеть Ирину Безрукову, Агнию Кузнецову, Алёну Чехову, Алёну Бабенко, Алёну Свиридову, Елену Малышеву, Яну Крайнову и многих других.

«Свингеры»: Олеся Судзиловская, Елена Малышева и Алика Смехова
фото: Елена Малышева

«Свингеры»: Олеся Судзиловская, Елена Малышева и Алика Смехова
фото: Ирина Безрукова

«Свингеры»: Олеся Судзиловская, Елена Малышева и Алика Смехова
фото: Алёна Бабенко, Игорь Мишин, Анна Банщикова (2)

«Свингеры»: Олеся Судзиловская, Елена Малышева и Алика Смехова
фото: Алёна Свиридова

«Свингеры»: Олеся Судзиловская, Елена Малышева и Алика Смехова
фото: Агния Кузнецова со спутником

«Свингеры»: Олеся Судзиловская, Елена Малышева и Алика Смехова
фото: Олеся Судзиловская

«Свингеры»: Олеся Судзиловская, Елена Малышева и Алика Смехова
фото: Алика Смехова

«Свингеры»: Олеся Судзиловская, Елена Малышева и Алика Смехова
фото: Анфиса Вистингаузен

«Свингеры»: Олеся Судзиловская, Елена Малышева и Алика Смехова
фото: Ирина Пегова

«Свингеры»: Олеся Судзиловская, Елена Малышева и Алика Смехова
фото: Яна Крайнова

«Свингеры»: Олеся Судзиловская, Елена Малышева и Алика Смехова
фото: Наталья Рудова, Дарья Руденок, Олеся Судзиловская и Иван Злобин
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«Свингеры»: Олеся Судзиловская, Елена Малышева и Алика Смехова фотографии
«Свингеры»: Олеся Судзиловская, Елена Малышева и Алика Смехова фотографии
«Свингеры»: Олеся Судзиловская, Елена Малышева и Алика Смехова фотографии
«Свингеры»: Олеся Судзиловская, Елена Малышева и Алика Смехова фотографии
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