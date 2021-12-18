«Свингеры»: Олеся Судзиловская, Елена Малышева и Алика Смехова

Действие картины разворачивается перед Новым годом, когда всем, как известно, хочется немного любви. Успешный бизнесмен Игорь (Дмитрий Нагиев) ищет острых ощущений, а его девушка – сногсшибательная актриса и модель (Наталья Рудова), хочет, чтобы их отношения, наконец, вышли на новый уровень. В то же время в совершенно обычной семье Ирина (Ирина Пегова) жаждет снова разжечь страсть в своем муже (Илья Носков). Вместе их всех случайно сводит приложение для обмена партнерами, и теперь предновогодняя ночь грозит стать по-настоящему незабываемой для всех… Исход эксперимента непредсказуем, ведь в это время возможно любое чудо, и даже на балкон скромного студента (Иван Злобин), живущего с мамой (Олеся Судзиловская) по соседству, может свалиться девушка его мечты (Дарья Руденок).
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