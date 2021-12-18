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Александр Сокуров извинился перед членами СПЧ за спор с Владимиром Путиным

18 декабря
2021 год

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18 декабря 2021
Александр Сокуров написал обращение к главе Совета по правам человека Валерию Фадееву с извинениями за недавний разговор с Владимиром Путиным. В письме режиссёр назвал себя «дилетантом» дипломатической среды, а также рассказал об угрозах в свой адрес. Об этом сообщает РБК.

Александр Сокуров извинился перед членами СПЧ за спор с Владимиром Путиным

«Вижу, какое возмущение вызвало мое поведение в национальной прессе и административно-силовой среде. Мне показали гневную реакцию на мое поведение со стороны пресс-секретаря президента. Он прав — я дилетант и, видимо, таким не место в столь уважаемой профессиональной среде, как Совет. Я всего-навсего гражданин и ремесленник своего цеха, преподаватель. Не владею дипломатическими навыками. Знаю, что оскорбил своим поступком, поведением многих членов Совета. Приношу всем извинения», – извинился Сокуров.

Режиссёр также рассказал о поступающих угрозах из «чеченского сектора» и выразил обеспокоенность за свою жизнь: «И знаю — никто в стране не будет защищать честь и достоинство члена президентского Совета. Мои друзья предупреждают о грозящей опасности моей жизни. Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал извинения режиссёра и заявил, что во время беседы с Владимиром Путиным не произошло ничего, что требовало бы извинений, однако, если Сокурову потребуется защита, президент вмешается в дело. Отдельно Песков отметил, что заявления «друзей» режиссёра об угрозе его жизни – это «эмоциональная, гипертрофированная реакция, не более того»
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Александр Сокуров извинился перед членами СПЧ за спор с Владимиром Путиным фотографии
Александр Сокуров извинился перед членами СПЧ за спор с Владимиром Путиным фотографии
Александр Сокуров извинился перед членами СПЧ за спор с Владимиром Путиным фотографии
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