«Это ответственность за чужую жизнь»: Алексей Герман-младший раскритиковал звёзд-антипрививочников

Режиссёр Алексей Герман-младший
раскритиковал «звёздных» антипрививочников. Он призвал актёров и певцов, которые выступают против вакцинации от коронавируса, не распространять неподтверждённую информацию.
По мнению режиссёра, звёзды шоу-бизнеса не должны призывать отказываться от вакцинации, так как они некомпетентны в этом вопросе: «Я считаю, что публичные люди вообще не имеют права, если они детально не изучили вопрос, отговаривать от вакцинации. Почему? Потому что мы все здесь привыкли к прививкам. Нам всем ставили всякие прививки, с которыми, когда они начинали вводиться, было огромное количество людей не согласны. При этом мы понимаем, что даже в худшем развитии событий, прививки скорее полезны»
, – заявил режиссёр.
Алексей Герман-младший также считает, что высказывания некоторых публичных личностей могут пагубно повлиять на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции: «Поэтому, когда ты призываешь не прививаться, ты как бы берёшь на себя ответственность за чужую жизнь. В ситуации эпидемии, мне кажется, публичный человек должен солидаризироваться с врачами. И если уважаемые врачи, учёные говорят, что надо прививаться, то надо прививаться»
, – сказал он.
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