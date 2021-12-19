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«Это ответственность за чужую жизнь»: Алексей Герман-младший раскритиковал звёзд-антипрививочников

19 декабря
2021 год

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19 декабря 2021
Режиссёр Алексей Герман-младший раскритиковал «звёздных» антипрививочников. Он призвал актёров и певцов, которые выступают против вакцинации от коронавируса, не распространять неподтверждённую информацию.

«Это ответственность за чужую жизнь»: Алексей Герман-младший раскритиковал звёзд-антипрививочников

По мнению режиссёра, звёзды шоу-бизнеса не должны призывать отказываться от вакцинации, так как они некомпетентны в этом вопросе: «Я считаю, что публичные люди вообще не имеют права, если они детально не изучили вопрос, отговаривать от вакцинации. Почему? Потому что мы все здесь привыкли к прививкам. Нам всем ставили всякие прививки, с которыми, когда они начинали вводиться, было огромное количество людей не согласны. При этом мы понимаем, что даже в худшем развитии событий, прививки скорее полезны», – заявил режиссёр.

Алексей Герман-младший также считает, что высказывания некоторых публичных личностей могут пагубно повлиять на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции: «Поэтому, когда ты призываешь не прививаться, ты как бы берёшь на себя ответственность за чужую жизнь. В ситуации эпидемии, мне кажется, публичный человек должен солидаризироваться с врачами. И если уважаемые врачи, учёные говорят, что надо прививаться, то надо прививаться», – сказал он.
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№ 1
Инесса Поуски   19.12.2021 - 13:48
А мне кажется, если антипрививочники готовы взять на себя эту ответственность, то почему они должны молчать? Разные мнения - это хорошо! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Это ответственность за чужую жизнь»: Алексей Герман-младший раскритиковал звёзд-антипрививочников фотографии
«Это ответственность за чужую жизнь»: Алексей Герман-младший раскритиковал звёзд-антипрививочников фотографии
«Это ответственность за чужую жизнь»: Алексей Герман-младший раскритиковал звёзд-антипрививочников фотографии
«Это ответственность за чужую жизнь»: Алексей Герман-младший раскритиковал звёзд-антипрививочников фотографии
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