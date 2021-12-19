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Тимур Батрутдинов попал в больницу с коронавирусом

19 декабря
2021 год

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19 декабря 2021
В начале декабря 43-летний шоумен Тимур Батрутдинов заразился коронавирусной инфекцией. Сначала он жаловался на кашель, температуру и слабость. Но сейчас состояние Тимура резко ухудшилось, и его госпитализировали.

Тимур Батрутдинов попал в больницу с коронавирусом


Шоумен находится в стационаре городской клинической больницы №52 в Москве, которая перепрофилирована под лечение больных коронавирусом. По данным некоторых источников, медики провели компьютерную томографию, которая показала 25-50% поражения лёгких. Состояние Батрутдинова оценивается как среднетяжёлое.
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Тимур Батрутдинов попал в больницу с коронавирусом фотографии
Тимур Батрутдинов попал в больницу с коронавирусом фотографии
Тимур Батрутдинов попал в больницу с коронавирусом фотографии
Тимур Батрутдинов попал в больницу с коронавирусом фотографии
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