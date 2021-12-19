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Леонардо ДиКаприо спас собаку из замёрзшего озера

19 декабря
2021 год

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19 декабря 2021
Актёр Леонардо ДиКаприо проявил себя как настоящий герой на съёмках фильма «Не смотрите наверх» – он прыгнул в ледяное озеро, чтобы спасти собаку. Об этом актёр рассказал в новом эпизоде подкаста Happy Sad Confused.

Леонардо ДиКаприо спас собаку из замёрзшего озера

Озеро находилось неподалёку от дома, где актёр остановился на время съёмок. ДиКаприо увидел, как пёс породы хаски барахтается в воде, и, заметив собаку, тут же бросился ей на помощь: «Я не понимал, что делаю в замерзшем озере», — сказал артист.

При этом коллега Леонардо по картине Дженнифер Лоуренс рассказала, что актёр спас не одну собаку. Он вытащил из воды и второго пса, который запрыгнул в озеро вслед за первым: «Одна из собак упала, и он прыгнул в замерзшее озеро, чтобы спасти пса. И как только он вытолкнул одну собаку из пруда, другая прыгнула туда же», — рассказала актриса.

В итоге пара собак поселилась в арендованном доме ДиКаприо и Джоны Хилла. Режиссёр картины Адам Маккей назвал новых питомцев «абсолютным торнадо» – актёры постоянно делились с ним фотографиями того, чем занимались псы, пока хозяев не было дома. Например, они разорвали на кусочки диван.
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Леонардо ДиКаприо спас собаку из замёрзшего озера фотографии
Леонардо ДиКаприо спас собаку из замёрзшего озера фотографии
Леонардо ДиКаприо спас собаку из замёрзшего озера фотографии
Леонардо ДиКаприо спас собаку из замёрзшего озера фотографии
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