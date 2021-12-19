Леонардо ДиКаприо спас собаку из замёрзшего озера

Актёр Леонардо ДиКаприо
проявил себя как настоящий герой на съёмках фильма «Не смотрите наверх»
– он прыгнул в ледяное озеро, чтобы спасти собаку. Об этом актёр рассказал в новом эпизоде подкаста Happy Sad Confused
.
Озеро находилось неподалёку от дома, где актёр остановился на время съёмок. ДиКаприо увидел, как пёс породы хаски барахтается в воде, и, заметив собаку, тут же бросился ей на помощь: «Я не понимал, что делаю в замерзшем озере»
, — сказал артист.
При этом коллега Леонардо по картине Дженнифер Лоуренс
рассказала, что актёр спас не одну собаку. Он вытащил из воды и второго пса, который запрыгнул в озеро вслед за первым: «Одна из собак упала, и он прыгнул в замерзшее озеро, чтобы спасти пса. И как только он вытолкнул одну собаку из пруда, другая прыгнула туда же»
, — рассказала актриса.
В итоге пара собак поселилась в арендованном доме ДиКаприо и Джоны Хилла
. Режиссёр картины Адам Маккей
назвал новых питомцев «абсолютным торнадо»
– актёры постоянно делились с ним фотографиями того, чем занимались псы, пока хозяев не было дома. Например, они разорвали на кусочки диван.
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