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Криса Нота в третий раз обвинили в изнасиловании

19 декабря
2021 год

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19 декабря 2021
Ещё одна американка объявила о домогательствах и изнасиловании со стороны Криса Нота — исполнителя роли мистера Бига в сериале «Секс в большом городе» и его продолжении «И просто так». Рассказать о случившемся в интервью Daily Beast девушка решилась после того, как стало известно о двух других жертвах насилия. По её словам, на момент инцидента ей было 18 лет, Ноту – 55.

Криса Нота в третий раз обвинили в изнасиловании

Как сообщает предполагаемая жертва под псевдонимом Ава, в 2010 году она работала хостес и певицей в ресторане Da Marino на Манхеттене, где Нот был постоянным посетителем. В один из вечеров Крис сказал директору ресторана, что сегодня Ава будет петь только для него. По окончании смены девушка зашла в офис за оплатой, где встретила Нота. В офисе они оказались вдвоём. Нот начал стягивать с девушки колготки и целовать: слово «нет» на него не действовало. По словам Авы, ей удалось сбежать только после того, как она пообещала переспать с ним не в офисе, а в каком-то другом месте. После этого Нот поехал домой и настойчиво просил к нему приехать.

Криса Нота в третий раз обвинили в изнасиловании

На следующий день Ава рассказала об инциденте на работе, но ей никто не поверил. Сейчас представители Нота отрицают случившееся, но, по сообщению издательства, потенциальные доказательства изнасилования есть. В их доступе оказались сообщения друга Авы, который 10 мая 2010 года писал ей: «Чувствую себя ужасно от твоего рассказа и того, что с тобой случилось. Надеюсь, ты поймёшь, что этот инцидент — совсем не шутка». Однако официального судебного обвинения со стороны предполагаемой жертвы пока не последовало.
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Криса Нота в третий раз обвинили в изнасиловании фотографии
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