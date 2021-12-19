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Рената Литвинова выпустила авторскую коллекцию пляжной одежды

19 декабря
2021 год

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19 декабря 2021
Актриса Рената Литвинова разработала свою линейку пляжной одежды для бренда LÉAH. В новой коллекции присутствуют как новые модели купальников, так и необычные принты, которые актриса придумала и отрисовала сама. Презентовала образы, кстати, тоже сама Рената. Первыми фотографиями она поделилась на своей странице в Инстаграме.

Рената Литвинова выпустила авторскую коллекцию пляжной одежды

«Будем максимально ослеплять сильнее солнца, от которого я всегда прячусь, и купальники «сочинила» как для себя – максимально закрытые, «с интригой» и максимально комплиментарные, не только для худых - это так укрепляет самооценку перед выходом на яркий свет», - написала Литвинова.

Рената Литвинова выпустила авторскую коллекцию пляжной одежды

Рената Литвинова выпустила авторскую коллекцию пляжной одежды

Рената Литвинова выпустила авторскую коллекцию пляжной одежды

Рената Литвинова выпустила авторскую коллекцию пляжной одежды

Рената Литвинова выпустила авторскую коллекцию пляжной одежды

Рената Литвинова выпустила авторскую коллекцию пляжной одежды
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Рената Литвинова выпустила авторскую коллекцию пляжной одежды фотографии
Рената Литвинова выпустила авторскую коллекцию пляжной одежды фотографии
Рената Литвинова выпустила авторскую коллекцию пляжной одежды фотографии
Рената Литвинова выпустила авторскую коллекцию пляжной одежды фотографии
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