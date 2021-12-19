Рената Литвинова выпустила авторскую коллекцию пляжной одежды

Актриса Рената Литвинова
разработала свою линейку пляжной одежды для бренда LÉAH. В новой коллекции присутствуют как новые модели купальников, так и необычные принты, которые актриса придумала и отрисовала сама. Презентовала образы, кстати, тоже сама Рената. Первыми фотографиями она поделилась
на своей странице в Инстаграме.
«Будем максимально ослеплять сильнее солнца, от которого я всегда прячусь, и купальники «сочинила» как для себя – максимально закрытые, «с интригой» и максимально комплиментарные, не только для худых - это так укрепляет самооценку перед выходом на яркий свет»
, - написала Литвинова.
обсуждение >>