Актриса фильма «Стиляги» Инна Коляда заявила о жестком избиении

Вчера актриса фильма «Стиляги»Инна Коляда написала в Фейсбуке объёмный пост, в котором рассказала о жестоком нападении, случившемся 27 ноября. У актрисы диагностированы множественные телесные повреждения, черепно-мозговая травма и сотрясение, которые она подробно иллюстрирует фотографиями в посте. Инна публично назвала имя насильника – Александр Рябышев, её бывший молодой человек, продюсер и сценарист, «парень из прекрасной семьи». Спустя время после избиения она оповестила его о том, что собирается писать заявление, но в ответ получила угрозы, а в полиции – отказ в возбуждении уголовного дела. Актриса просит максимальной огласки случившегося – она думает, что полиция куплена, из-за чего правосудие никогда не свершится. Рябышев, в свою очередь, предлагает иную версию произошедшего и тоже прикладывает фотографии синяков. По его словам, в «бытовой ссоре» рукоприкладствовал не только он.
Версия Инны
«Друзья! Вы наверняка заметили, что я в последнее время пропала из соцсетей. В СМИ (без моего ведома) просочилась информация о нападении на меня. Приходится это комментировать. К сожалению, всё это правда. 27 ноября меня действительно избили. Причём сделал это не какой-то коварный незнакомец в неблагополучном районе, а мой, как вы понимаете, уже бывший молодой человек Александр Рябышев. От этих отношений я вопреки ожиданиям получила не семью, детей и пасторально-нежную историю любви, а закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные ушибы и гематомы (лица, головы, верхних и нижних конечностей и грудной клетки), тупую травму живота, ушибы правой и левой надорбитальных костей, ушиб правого глаза, нарушение функции яичников, астено-невротический синдром, ушиб шейного отдела позвоночника, цервикобрахиалгию слева, радикулопатию С8 слева (он левша, и бил меня соответственно справа с такой силой и так много раз, что шейные позвонки «поехали» влево)… Информация обновляется. Все это подтверждено медицинскими документами. Я нахожусь под наблюдением врачей, мне проводятся дополнительные анализы и исследования. Какие ещё последствия меня ждут, я не догадываюсь. Как минимум, долгая работа с психотерапевтом».
«Сейчас моя жизнь безумно разнообразна: пью успокоительные, чтобы хоть как-то спать, научилась сама себе ставить уколы, по три ежедневно (ещё капельницы, но их приходит ставить медсестра), да и много чего ещё. Стала бояться темноты. Стала ходить во сне. Боюсь оставаться в закрытом помещении наедине с мужчинами, даже с курьерами. Открываю дверь в подъезд нараспашку и гашу паническую атаку новой дозой успокоительных. Совершенно не могу одна идти по улице, особенно вечером, страх удушает».
«Недавно меня утвердили в телесериал «Вероника» на одну из главных ролей, и я была вынуждена отказаться от этих съёмок, ведь работать я не могу, вставать мне практически нельзя. 13 декабря ребята запустились без меня. Ни сниматься, ни преподавать, ни вести тренировки мне нельзя, да и не могу. Мне помогают друзья: привозят еду, занимают деньги на лекарства и такси до больницы (машины у меня нет, а на общественном транспорте мне ездить нельзя). Но что я всё о себе... Вы наверное думаете, что такое мог сделать только какой-то ужасный мерзавец, на которого только взглянешь, и всё понятно. А вот и нет. Парень из прекрасной семьи, сын обеспеченных родителей, известных продюсеров, чудесных людей, интеллигентных, чутких и внимательных, которые приняли меня как родную, называли дочерью. Получил блестящее образование, окончил ВГИК, кроме того - учился в Скандинавии и Англии (насколько он мне рассказывал, во всяком случае). Пишет сценарии, продюсирует, мечтает создавать хорошие фильмы. Полагаю, «сеять разумное, доброе, вечное». Ну вот - сеет, как умеет. Обратилась ли я в больницу и в полицию? Да, разумеется».
«Участковый спустя неделю ответил: «Меня там не было, я не видел, откуда ж мне знать, а он сказал, что это вы на него напали, подумаешь, синяки, а мозг - предмет неизученный». И прочие слова, достойные служителя закона. На следующий день Саша писал мне, что ему нет прощения, а потом версии у него как минимум трижды менялись, история, как и «повреждения», была каждый раз разной. И да - он подал на меня заявление. Напоминаю, что дело происходило у меня дома, я вешу 50 килограммов, а этот мужчина - больше 80. Предполагаю, что полиция может быть подкуплена».
фото: Скриншоты из личных переписок Инны Коляды
«Когда я сказала, что пойду писать заявление, Саша стал мне угрожать: «Тебе же хуже будет». Что он имел ввиду? Ещё одно нападение? Или он планирует испортить мне карьеру? Не уточнил. Он предоставил какую-то справку о том, что у него тоже травмы. Какие? Откуда эта справка? Когда он ее получил? Материалы дела мне не показали, что тоже является нарушением закона. В возбуждении уголовного дела отказано. И теперь надежда только на вас. На огласку. На то, что жестокое уголовное преступление не останется безнаказанным. На то, что он не посмеет ударить следующую жертву. На то, что впредь, если какой-то мужчина решит искалечить слабую беззащитную девушку, правосудие не будет молчать. На справедливость. Единственные, кто мне может сейчас помочь, – вы. Я больше не боюсь».
Версия Александра
«Привет, Инна Коляда. Это письмо я писал только для тебя, для твоих глаз. После того, насколько чудовищно завершилась история нашей любви, я долго не мог прийти в себя. Нашим взаимным поступкам нет оправдания, особенно моим, ведь я мужчина и должен отвечать за свои действия. Но какую же боль я испытал за последние недели. А когда прочел твой пост о том, как наша совершенно бытовая ссора, положившая конец отношениям, преподнесена в качестве истории дикого абьюза c моей стороны, то долгое время не мог найти и подобрать слов. Но все-таки решил написать и опубликовать это письмо для всех, ведь теперь это перешло в область публичного».
«Да, я раскаиваюсь в том, что поддался на провокацию и после твоих ударов, нецензурных криков и попыток унизить меня, как мужчину, дал тебе эти пощечины и причинил физическую боль. Я не горжусь этим поступком. Мне очень стыдно. Не хватило жизненного опыта и выдержки. Горечь, боль, удушающее чувство от понимания, что на этой страшной ноте наша любовь закончена, овладели мной на краткий миг и я не смог сдержать себя. От этого жуткое ощущение. Я живу как в аду и мне жить с этим дальше. Но я не хочу отвечать за то, чего я не делал. Я не избивал тебя. Не причинял таких ужасных травм, которые ты описываешь. И ты об этом прекрасно знаешь. Об этом знают и в полиции, где отказались возбуждать дело, увидев, что произошедшее между нами - бытовая ссора, где оба партнера не сдержали себя. Ты - на почве выпитого алкоголя. Я - от понимания, что теряю навсегда женщину, которую очень любил. Ты выкинула в окно мою одежду и документы, била меня по лицу, по голове и в пах, рассекла палец. Позднее врачи диагностировали у меня сотрясение мозга, травму уха, зафиксировали остальные побои».
«Сначала я пытался просто удержать тебя, но, когда ты продолжила бить и оскорблять меня - дал несколько пощечин. Откуда появились другие травмы и синяки - известно лишь тебе. Такие ситуации, к сожалению, происходят между людьми, которые когда-то друг друга любили. Хотя я уже и не знаю, любила ли ты меня, судя по тому, что ты сейчас описываешь. И ведь я, как человек, который привык отвечать за свои поступки, хотел помочь тебе материально. Но я был не в состоянии отдать тебе те 3 миллиона рублей, которые ты просила за то, чтобы не выходить в публичное пространство и не превращать историю нашей горькой любви в историю, которая тебе более выгодна - о том, как сын известных продюсеров оказался тираном и абьюзером. Но, видимо, тебе оказалось мало этого и захотелось стать более известной за счёт горячей темы. От этого ещё больнее, ещё тяжелее, ещё хуже внутри. Это раздирает, разрывает сердце на мелкие частички».
«И ещё тяжелее рассказывать о том, что стало причиной нашего разрыва, нашей ссоры, а затем стало обрастать тем, к чему я не имею никакого отношения. Я действительно родился в кинематографической семье. Мои родители многого добились и я благодарен им за все, что они для меня сделали. Я действительно живу кино, живу творчеством и в своих будущих фильмах хочу сеять доброе, вечное и светлое. И, главное, я всегда хотел, хочу и буду продолжать хотеть делать это самостоятельно. Без протекции. Всего хочу добиться сам. Это правильно и честно. И я говорил тебе об этом много раз, после того, как мы встретились и я тебя полюбил. Полюбил сильно и искренне. Я понимаю, что ты другой человек. У тебя свои ценности и свое понимание мира. Возможно, ты действительно считала, что благодаря тому, что ты станешь моей женой - ведь наш конфликт произошёл на фоне обсуждения предстоящей свадьбы – у тебя получится придать своей актёрской карьере новый импульс. Получить новые роли. Стать более известной и востребованной в профессии. Но когда я дал тебе понять, что в нашей будущей молодой семье нам всего придется добиваться самостоятельно и строить нашу жизнь отдельно от родителей, только за счет собственных умений и таланта, ты резко изменилась и стала агрессивной. Я умолял тебя, я просил дать нам шанс, ведь всего-всего молодым и талантливым людям можно добиться вместе, без блата. Эти же ценности я хотел прививать и нашим будущим детям, о которых мы так много говорили. И что же я услышал в ответ? Брань. Боль. Крик твоего разочарования во мне. Попытки унизить меня как мужчину и слова о том, что без своих родителей, без их влияния в киноиндустрии, брак со мной не имеет никакого смысла. Ты говорила это на эмоциях. Но ты действительно прекрасная актриса и эту роль сыграла так, что внутри меня взорвались разочарование и страх от потери тебя. Мне не хватило ума и опыта, чтобы совладать с этими эмоциями. Я оказался слишком молод для того, чтобы встретиться с этим страхом спокойно. И, начав получать удары и грязную брань, я ударил в ответ. Я никогда не прощу себя за этот поступок. Но, как писал выше, отвечать за то, что не делал, я не хочу. Не найдя поддержки в полиции, не получив желаемых и достаточно больших денег за то, чтобы не очернять меня в глазах друзей и коллег, ты написала этот пост в попытке привлечь внимание».
«Я не хочу и не буду тебя осуждать. Могу лишь снова попросить прощения. И у тебя, и у людей, которые всё это прочли. Сам хорош и поступил неправильно. Несмотря на то, что случилось, я продолжаю тебя любить. И мне с этим жить. Жизнь преподала отличный урок и в будущем я посвящу много времени тому, чтобы его усвоить и пропустить через себя. Чтобы никогда больше не совершать ошибок, которые при определенной их интерпретации способны в глазах людей превратить человека в настоящего монстра. Но ведь это не так. Жизнь - это не сценарий киносериала. Это чувства и эмоции людей. Реальных и настоящих. И то, как ты сейчас превращаешь нашу настоящую историю в интернет-сериал, причиняет только боль. И мне, и моим родным, близким. Всем людям, кто умеет искренне сопереживать и сейчас пишет о том, какая я сволочь и ничтожество. Поэтому я имею право выразить и свою точку зрения. Публично раскаяться в том плохом, что сделал в ходе ссоры, и конкретно и чётко подчеркнуть то, чего я не делал. Я тебе искренне желаю счастья».
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