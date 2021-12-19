В России выйдет комикс по фильму «Брат»

Роман Котков, главный редактор российского издательства комиксов Bubble, сообщил о выпуске сборника по фильму «Брат», приуроченного к 25-летию премьеры. Комикс выйдет в следующем году и расскажет историю главного героя Данилы Багрова.
фото: Кадр из фильма «Брат»
«В следующем году мы будем делать комикс по фильму «Брат» от издательства Bubble в рамках 25-летия фильма. Мы не могли остаться в стороне. Это не будет копирование картины, это действительно истории, которые мы хотим рассказать про этого героя», – сказал Роман на фестивале Bubble Comics Con в субботу.
Актриса фильма «Брат-2»Ирина Салтыкова не оценила идею создания комикса: «У меня нет комментария на такую ерунду. Фильм «Брат-2» — это уже классика, поэтому, что еще можно делать?», – задалась она вопросом во время беседы с «Газетой.Ru».
обсуждение >>