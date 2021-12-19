Компания тренажёров Peloton удалила рекламу с Крисом Нотом после обвинений в износилованиях

За эту неделю Криса Нота
, исполнителя роли «Мужчины мечты» в сериале «Секс в большом городе»
и его продолжении «И просто так»
, обвинили в изнасилованиях три раза
. После этого компания велотренажёров Peloton удалила рекламный ролик, в котором ранее снялся Нот
. Сейчас видео недоступно на YouTube, как и все посты от имени бренда с упоминанием имени актёра.
«К каждому обвинению в сексуальном насилии следует относиться серьёзно. Нам не было известно об этих обвинениях, когда мы снимали рекламу. Поскольку мы стремимся узнать больше, мы прекратили продвижение этого видео и заархивировали посты в социальных сетях»
, – сообщил представитель Peloton
. Райан Рейнольдс
, чей голос звучит в ролике за кадром, последовал примеру компании и тоже удалил рекламные посты в своих социальных сетях.
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