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Компания тренажёров Peloton удалила рекламу с Крисом Нотом после обвинений в износилованиях

19 декабря
2021 год

Лайфстайл >>
19 декабря 2021
За эту неделю Криса Нота, исполнителя роли «Мужчины мечты» в сериале «Секс в большом городе» и его продолжении «И просто так», обвинили в изнасилованиях три раза. После этого компания велотренажёров Peloton удалила рекламный ролик, в котором ранее снялся Нот. Сейчас видео недоступно на YouTube, как и все посты от имени бренда с упоминанием имени актёра.

Компания тренажёров Peloton удалила рекламу с Крисом Нотом после обвинений в износилованиях

«К каждому обвинению в сексуальном насилии следует относиться серьёзно. Нам не было известно об этих обвинениях, когда мы снимали рекламу. Поскольку мы стремимся узнать больше, мы прекратили продвижение этого видео и заархивировали посты в социальных сетях», – сообщил представитель Peloton. Райан Рейнольдс, чей голос звучит в ролике за кадром, последовал примеру компании и тоже удалил рекламные посты в своих социальных сетях.
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Компания тренажёров Peloton удалила рекламу с Крисом Нотом после обвинений в износилованиях фотографии
Компания тренажёров Peloton удалила рекламу с Крисом Нотом после обвинений в износилованиях фотографии
Компания тренажёров Peloton удалила рекламу с Крисом Нотом после обвинений в износилованиях фотографии
Компания тренажёров Peloton удалила рекламу с Крисом Нотом после обвинений в износилованиях фотографии
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