Леди Гага рассказала о проблемах с ментальным здоровьем, возникших из-за съёмок в фильме «Дом Gucci»

Леди Гага, исполнительница главной роли в фильме Ридли Скотта«Дом Gucci», рассказала о проблемах с ментальным здоровьем, возникших под конец съёмок. Актриса настолько вжилась в роль, что стала терять связь с реальностью: чтобы справиться с переживаниями, на площадке с ней дежурила психиатр.
фото: Кадр из фильма «Дом Gucci»
«Я чувствовала, что так нужно. Что так для меня безопаснее. Это потому, что я постоянно была Патрицией Реджани. Я постоянно говорила с акцентом. Я просто проживала жизнь как Патриция. Я принесла с собой тьму домой, потому что её жизнь была полна тьмы», – рассказала Гага. Актриса отдельно отметила, что рассказывает о своих проблемах не для того, чтобы возвысить профессию. Гага считает, что никто из её коллег не должен приближаться к подобному пределу.
обсуждение >>