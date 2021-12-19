«Это освобождает»: Константин Богомолов о своём психотренинге в интеллектуальном клубе

В конце ноября 2021 года Константин Богомолов открыл свой интеллектуальный клуб имени Георгиуса Фаустуса
, членство в котором стоит от 300 тысяч до 2 млн рублей. Анонс проекта звучал как шутка
: помимо билетов на спектакли члены клуба, в зависимости от количества вложенных средств, будут иметь доступ к общению с самим режиссёром и даже его супругой. В интервью Ирине Безруковой
на ютюб-канале «Начало» Богомолов подробно объяснил, какие возможности доступны членам клуба, и как возникла идея создания этого проекта. Самая интригующая часть - репетиционный процесс под руководством Богомолова, который сравнивает свой метод с эффективным психотренингом. Прошедшие эту школу психологического освобождения смогут по-новому взглянуть на себя, на людей вокруг и на возможности манипулятивного воздействия во всех сферах общения. Короче говоря, Богомолов решил заняться коучингом. Чего только не сделаешь, чтобы собрать денег на нужды театра, который никогда не окупается.
«Когда я пришёл в театр, театру нужно было помогать. Там было плохо с финансами: спектакли мало собирали, и не было денег, на которые нужно было делать новые спектакли. А театр без новых спектаклей погибает, невозможно всё время играть старый репертуар. Мы сначала создали фонд Михоэлса и стали аккумулировать туда деньги бизнеса. Мы стали на них делать спектакли, закупать оборудование, обновлять имеющееся. Дальше надо как-то давать возможность этому фонду существовать на постоянной основе. Не просто разово аккумулировать деньги бизнеса, но подтягивать и подтягивать средства. Потому что театр всегда такое дело - он не окупается и всегда нуждается в дополнительном финансировании. И мы придумали такой клуб при фонде, который тоже будет аккумулировать деньги. Люди покупают членство в этом клубе и эти деньги идут в фонд, а оттуда в театр. Важно подчеркнуть, что в уставе фонда есть позиция, согласно которой фонд не зарабатывает деньги и не имеет права на извлечение прибыли, а должен все деньги направлять на поддержку театра на Малой Бронной или проекты современного театра»
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«Члены клуба смогут получать доступ к репетициям, они смогут наблюдать. Они получат экспертное мнение, если им нужна будет какая-то экспертиза. Они будут участвовать в такой активности как психологические тренинги. Распространенная в психологии вещь, но здесь это делает не психолог, а профессиональный режиссёр. Мы соберем из членов клуба две группы по 7-10 человек и я, взяв роман-инсценировку Достоевского и пьесы Чехова, в течение сезона буду с ними репетировать. И они окажутся внутри процесса. Не для того, чтобы сделать спектакль и выйти на сцену, нет. А для того чтобы они зашли в этот репетиционный процесс. А мой репетиционный процесс - это серьёзный и сложный психологический тренинг. И мне кажется, он очень много психологически даёт людям, которые в него заходят. Он освобождает - это связано с моей особенностью работы с актёрами и работы над ролью. И вот люди, которые будут погружаться в это, будут проходить через сложный, интересный и, может быть, даже опасный процесс, который даст им возможность по-другому на себя посмотреть, обучиться неким психическим технологиям, анализу реальности, анализу поведения другого человека и неким манипулятивным навыкам. Потому что, конечно, это связано с манипуляциями человеческой психики, психикой партнёра и психикой зрителя. Мне кажется, они получат какой-то новый взгляд на себя. Потому что актёры, которые ко мне приходят, выходя из репетиционного процесса, мне кажется, меняют своё ощущение себя. Высвобождают из себя каких-то демонов. Почему клуб и назван в честь Фаустуса. Из легенды о Фаустусе родился Фауст гётевский. Это человек, который искал - в мире, в себе. Члены нашего клуба не то чтобы вызывают дьявола, чтобы он их провёл, но они вызывают некоего внутреннего дьявола в себе, они сами к себе направляют запрос о путешествии внутрь себя, о каких-то открытиях. Как и в «Фаусте» - тот, кто ищет, тот спасётся. Это великая история - «Фауст». О человеке, который продал душу дьяволу не потому, что хотел материальных благ, а потому что хотел познать мир»
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