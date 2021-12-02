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Мидоу Уокер почтила память покойного отца в годовщину его смерти

2 декабря
2021 год

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2 декабря 2021
На днях дочь покойного Пола Уокера Мидоу выложила архивную фотографию со своим отцом, чтобы почтить его память. Пол трагически погиб в автомобильной катастрофе в 2013 году, когда его дочери было всего 15 лет. Недавно Мидоу вышла замуж, и к алтарю её вёл друг покойного Пола Вин Дизель. Сейчас Мидоу 22 года, и она вовсю строит карьеру модели.

Мидоу Уокер почтила память покойного отца в годовщину его смерти

«Я бесконечно тебя люблю и скучаю по тебе. Сегодня и всегда я праздную твою жизнь, твою любовь. Ты мой лучший друг», – подписала фотографию Мидоу.

Мидоу Уокер почтила память покойного отца в годовщину его смерти

Мидоу Уокер почтила память покойного отца в годовщину его смерти
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Мидоу Уокер почтила память покойного отца в годовщину его смерти фотографии
Мидоу Уокер почтила память покойного отца в годовщину его смерти фотографии
Мидоу Уокер почтила память покойного отца в годовщину его смерти фотографии
Мидоу Уокер почтила память покойного отца в годовщину его смерти фотографии
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