Мидоу Уокер почтила память покойного отца в годовщину его смерти

На днях дочь покойного Пола Уокера Мидоу выложила
архивную фотографию со своим отцом, чтобы почтить его память. Пол трагически погиб в автомобильной катастрофе
в 2013 году, когда его дочери было всего 15 лет. Недавно Мидоу вышла замуж
, и к алтарю её вёл друг покойного Пола Вин Дизель
. Сейчас Мидоу 22 года, и она вовсю строит карьеру модели.
«Я бесконечно тебя люблю и скучаю по тебе. Сегодня и всегда я праздную твою жизнь, твою любовь. Ты мой лучший друг»
, – подписала фотографию Мидоу.
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