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«Вы должны быть чертовски счастливы!»: Ридли Скотт ответил на критику семьи Гуччи

2 декабря
2021 год

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2 декабря 2021
Сегодня в российском прокате стартовал фильм Ридли Скотта «Дом Gucci», который за рубежом уже успели посмотреть наследники знаменитой фамилии. Семья Гуччи осталась недовольна после просмотра картины: они опубликовали открытое письмо, в котором обвинили Ридли Скотта в искажении фактов и нереалистичном изображении главного героя и его сына – Альдо и Паоло Гуччи. Представителям семьи не понравилось, что создатели фильма не обратились к ним в процессе работы над картиной, а также не обсудили кандидатуры на главные роли. Особенно остро отреагировала единственная дочь Альдо Гуччи Патриция, заявив, что Аль Пачино, сыгравший в фильме её отца, «совсем не похож» на него. В недавней беседе с Total Film Ридли Скотт ответил на критику со стороны известного семейства.

«Вы должны быть чертовски счастливы!»: Ридли Скотт ответил на критику семьи Гуччи
фото: Кадр из фильма «Дом Gucci»

«Ещё в начале я получал оскорбительные письма, в которых говорилось, что Аль Пачино физически не подходит на роль Альдо Гуччи ни в какой форме. Но, честно говоря, кого они могли бы представить в этой роли лучше, чем Аль Пачино? Извините! Сыграли лучшие актёры в мире, вы должны быть чертовски счастливы!», – сказал Ридли Скотт.

Режиссёр также вступился за Джареда Лето, который исполнил роль Паоло Гуччи: «Конечно, информации о Паоло не так много. Но мы нашли фотографии, и Джаред сделал то, что сделал, и оделся так же, как и Паоло. Паоло не так часто говорил на камеру. В какой-то степени его образ должен был быть воображаемым. Но то, что Паоло был очень ярким и колоритным человеком, – это очевидно. Как это может быть оскорбительным?», – возмутился Скотт.

«Вы должны быть чертовски счастливы!»: Ридли Скотт ответил на критику семьи Гуччи
фото: Кадр из фильма «Дом Gucci»


Не называя имён, Ридли ответил и на критику со стороны Тома Форда. Ранее Форд обвинил Скотта в том, что «Дом Gucci» – это не трагедийная драма о непростой судьбе одной семьи, а «комедийная зарисовка». Скотт с этим, судя по всему, в интервью намеренно согласился, и сказал, что в фильме и правда есть многое от комедии, особенно в первых двух актах.
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«Вы должны быть чертовски счастливы!»: Ридли Скотт ответил на критику семьи Гуччи фотографии
«Вы должны быть чертовски счастливы!»: Ридли Скотт ответил на критику семьи Гуччи фотографии
«Вы должны быть чертовски счастливы!»: Ридли Скотт ответил на критику семьи Гуччи фотографии
«Вы должны быть чертовски счастливы!»: Ридли Скотт ответил на критику семьи Гуччи фотографии
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