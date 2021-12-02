«Вы должны быть чертовски счастливы!»: Ридли Скотт ответил на критику семьи Гуччи

Сегодня в российском прокате стартовал фильм Ридли Скотта«Дом Gucci», который за рубежом уже успели посмотреть наследники знаменитой фамилии. Семья Гуччи осталась недовольна после просмотра картины: они опубликовали открытое письмо, в котором обвинили Ридли Скотта в искажении фактов и нереалистичном изображении главного героя и его сына – Альдо и Паоло Гуччи. Представителям семьи не понравилось, что создатели фильма не обратились к ним в процессе работы над картиной, а также не обсудили кандидатуры на главные роли. Особенно остро отреагировала единственная дочь Альдо Гуччи Патриция, заявив, что Аль Пачино, сыгравший в фильме её отца, «совсем не похож» на него. В недавней беседе с Total Film Ридли Скотт ответил на критику со стороны известного семейства.
фото: Кадр из фильма «Дом Gucci»
«Ещё в начале я получал оскорбительные письма, в которых говорилось, что Аль Пачино физически не подходит на роль Альдо Гуччи ни в какой форме. Но, честно говоря, кого они могли бы представить в этой роли лучше, чем Аль Пачино? Извините! Сыграли лучшие актёры в мире, вы должны быть чертовски счастливы!», – сказал Ридли Скотт.
Режиссёр также вступился за Джареда Лето, который исполнил роль Паоло Гуччи: «Конечно, информации о Паоло не так много. Но мы нашли фотографии, и Джаред сделал то, что сделал, и оделся так же, как и Паоло. Паоло не так часто говорил на камеру. В какой-то степени его образ должен был быть воображаемым. Но то, что Паоло был очень ярким и колоритным человеком, – это очевидно. Как это может быть оскорбительным?», – возмутился Скотт.
обсуждение >>