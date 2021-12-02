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«Я пришёл из вежливости»: Алексей Филимонов о пробах на роль Вертинского

2 декабря
2021 год

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2 декабря 2021
На этой неделе на Первом канале стартовал сериал «Вертинский» о жизни великого шансонье Александра Вертинского. В минувший вторник Алексей Филимонов, исполнитель главной роли, и его коллега Сергей Рост, исполнитель роли Соломатина, пришли на шоу «Вечерний Ургант», чтобы рассказать о съёмках «Вертинского».

«Я пришёл из вежливости»: Алексей Филимонов о пробах на роль Вертинского

Как оказалось, Филимонов чуть не провалил пробы: актёр опоздал на два часа и пришёл неподготовленным, чем сильно разозлил режиссёра сериала Авдотью Смирнову. По словам Алексея, он и не рассчитывал, что его возьмут, и пришёл только из вежливости.

«Я просто не верил в такую возможность и пришёл из вежливости. Я пришёл, сел, и Дуня уже смотрела на меня как на… нехорошего человека, и я спросил: «Ну че, я пошёл?» Она ответила: «Щас!» И мы начали беседовать», – рассказал Филимонов.

«Я пришёл из вежливости»: Алексей Филимонов о пробах на роль Вертинского
фото: Алексей Филимонов

Сергей Рост оказался более разговорчивым и описал эту ситуацию в красках: «На площадке стояла зловещая тишина. Люди понимали, что нервы натянуты как канаты. Причём он пришел как? Нет, чтобы разодеться как люди другие, которые приходили и говорили: «Я одеваюсь как Вертинский, я пою как Вертинский, я всё делаю как Вертинский». А он пришёл как какой-то гопник — сандалии, носки. Совсем не похож на дворянина, не аристократ! И она говорит: «Вы опоздали, выглядите ужасно, да что с вами, почему вы такой? Вы хоть сценарий читали?» И тут наступила ещё более зловещая тишина, потому что все знают, что если он скажет, что не читал, это верная смерть. А по лицу было видно, что он не читал. И он сказал потрясающе наглую фразу: «Да ладно, всё равно вы меня не возьмете, я — неформат». И тут Авдотья сказала: «А вот это позвольте мне решать, кто формат, а кто не формат», – поделился Рост.

«Я пришёл из вежливости»: Алексей Филимонов о пробах на роль Вертинского
фото: Кадр из сериала «Вертинский»

Сергей рассказал, что после грима Алексея было не узнать, и сомнений по поводу его кандидатуры у Авдотьи не осталось: «В гримерную ушёл босяк, а вышел аристократ. Алексей преобразился — у него выпрямилась спина, появились манеры, и он на одном дыхании проговорил на камеру выученный текст», – сказал Рост.

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«Я пришёл из вежливости»: Алексей Филимонов о пробах на роль Вертинского фотографии
«Я пришёл из вежливости»: Алексей Филимонов о пробах на роль Вертинского фотографии
«Я пришёл из вежливости»: Алексей Филимонов о пробах на роль Вертинского фотографии
«Я пришёл из вежливости»: Алексей Филимонов о пробах на роль Вертинского фотографии
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