«Она очень-очень женщина»: Константин Богомолов рассказал об отношениях с Ксенией Собчак

Почти два года назад свежеразведённый Константин Богомолов
подрался с Максимом Виторганом
из-за Ксении Собчак
. События развивались стремительно - меньше чем через год Собчак и Богомолов обвенчались и прокатились по Москве на катафалке любви
. С тех пор в многочисленных интервью режиссёр и телеведущая неустанно отвечают на вопросы о своём романе и браке. Не обошла эту тему стороной и Ирина Безрукова
, взявшая у режиссёра интервью для ютюб-канала «Начало»
. Режиссёр рассказал о своём видении понятия «любовь», о лучших женских качествах Собчак, о начале их романа и о своём отношении к флирту и ревности.
Любовь
«Мне кажется, что любовь освобождает человека. Один человек может наложить на любимого путы, гири и всё кончится плохо, и не будет это любовью, будет это зависимостью и владением. А когда любящий человек дарит другому ощущение полёта, свободы... Это не отменяет строгости и серьёзности, но в этом не должно быть обременения»
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О лучших качествах Собчак
«Она очень-очень женщина. И эта её женская составляющая не отменяет профессиональных качеств. Мне кажется, как в любом другом человеке, в женщине в любви все прекрасные качества расцветают. Все негативные уходят куда-то, прячутся. Потому что боятся этого света. Ксения прекрасная женщина. А уж какой она человек, могу говорить бесконечно, целую передачу.
Мы очень оба эмоциональные, но за то время, что мы вместе, мы как будто посмотрели друг в друга, как в зеркало, увидели себя в другом, и это очень помогло. Потому что мы очень похожи. Эта похожесть помогла осознать, какой ты, и соответственно найти ключ и правильный подход к близкому человеку. Потому что то, что требуется нам, мы должны давать другим людям, и здесь это идеальная ситуация, потому что мы правда безумно похожи»
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О начале романа
«Мы общались долго. Телефонно практически общались. По делам, по каким-то творческим вопросам, вообще обмен мнениями. Всё это как-то энергетически завязывалось - на схожем юморе, схожем понимании жизни, схожих оценках и философии. Это странный момент: знаете, как запылённое что-то очищаешь или в земле находишь, медленно расчищаешь, а там прекрасные картины. Мне кажется, мы сначала проходили друг мимо друга, а потом вдруг как-то так пригляделись и стали счищать друг с друга пыль внешних штампов, которыми нас воспринимают, и которыми мы себя сами презентуем. И так это стало происходить, пока не взорвалось какое-то чувство
».
О доверии
«Я вообще очень скрытный человек и очень многие вещи предпочитаю решать в себе, не обременять кого-то этими вещами. Потому что когда ты делишься или исповедуешься, у тебя есть ощущение, что ты можешь этим обременить другого человека. Эта моя проблема - что я не доверяю тому, что близкий человек может испытывать радость от возможности мне помочь. Но я над этим работаю. В течение жизни с Ксенией этот страх уходит»
.
О флирте и ревности
«Мы все флиртуем, это прекрасная сторона жизни. Женщина должна нравится и должна хотеть нравится. Этим можно только любоваться, когда женщина рада себе, рада собой, поэтому к флирту я легко отношусь А ревность - это порочная вещь, она от слабости. Чем больше силы и уверенности тебе дарит близкий человек, тем менее ты ревнив. Я могу сказать, что Ксения дарит мне много сил и уверенности»
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О главном в романтических отношениях
«В отношениях для меня важнее всего юмор и игра. Мне кажется, что чем дольше люди сохраняют в отношениях юмор и игровое состояние, тем крепче их отношения будут»
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