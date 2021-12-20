«Она очень-очень женщина»: Константин Богомолов рассказал об отношениях с Ксенией Собчак

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Режиссёр рассказал о привилегиях членов клуба

«Это освобождает»: Константин Богомолов о своём психотренинге в интеллектуальном клубе

19 декабря

Леди Гага рассказала о проблемах с ментальным здоровьем, возникших из-за съёмок в фильме «Дом Gucci»

На площадке с ней дежурила психиатр