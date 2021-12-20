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«Хорошие девочки» сами с усами: Телеканал «Doмашний» поздравил зрительниц с Новым годом

20 декабря
2021 год

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20 декабря 2021
Традиционно накануне Нового года «Dомашний» подготовил для своих зрительниц видеооткрытку о «хорошей девочке» – собирательном образе своей зрительницы, о той, кто хочет быть счастливой и любимой, чувствовать себя женщиной.

«Хорошие девочки» сами с усами: Телеканал «Doмашний» поздравил зрительниц с Новым годом
фото: Марина Доможирова

«Мы очень разные – по возрасту, профессии, привычкам и интересам, хобби и предпочтениям, но всех нас объединяет одно – мы хотим быть счастливыми и любимыми, чувствовать себя Женщинами. Так сложилось, что мы привыкли, как говорила Вера в замечательном фильме Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих»: «Всё сама, сама, сама». Да, для нас не существует слово «невозможно», но, давайте будем честными, нам так приятно, когда о нас заботятся – придержат дверь, уступят место, донесут тяжёлую сумку, найдут среди ночи лекарство для больного ребенка, разберутся со слесарем или поменяют колеса на машине. Мы стали такими самостоятельными, что просто не оставляем мужчинам возможности проявить себя и показать свою любовь и заботу, потому что мы привыкли быть сильными. Наш новый новогодний ролик с прекрасными актёрами – русской Риз Уизерспун Мариной Доможировой и неотразимым Кириллом Дыцевичем, именно об этом. Дорогие наши, прекрасные, удивительные женщины, давайте дадим ещё один шанс нашим мужчинам сделать нас счастливыми!», – поздравил «Dомашний».

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Марина ДоможироваКирилл ДыцевичЭльдар РязановРиз Уизерспун
фильмы
Вокзал для двоих

фотографии >>
«Хорошие девочки» сами с усами: Телеканал «Doмашний» поздравил зрительниц с Новым годом фотографии
«Хорошие девочки» сами с усами: Телеканал «Doмашний» поздравил зрительниц с Новым годом фотографии
«Хорошие девочки» сами с усами: Телеканал «Doмашний» поздравил зрительниц с Новым годом фотографии
«Хорошие девочки» сами с усами: Телеканал «Doмашний» поздравил зрительниц с Новым годом фотографии
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