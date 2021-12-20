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Советский шик: Рената Литвинова, Евгений Миронов и Кристина Орбакайте

20 декабря
2021 год

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20 декабря 2021
Ностальгия по советскому и ожидание Нового года на один вечер превратили Петровский пассаж в декорации «Иронии судьбы», чтобы каждый из гостей новогоднего бранча мог примерить образы героев ромкома. Одни пели «Вагончик тронется, перрон останется», другие хлопали и подпевали, кто-то принимал душ в шубе, а кто-то вместо советской классики решил отдаться свадебным фантазиям. И, конечно, без оливье и шампанского не обошлось. В нестареющее прошлое заглянули Ингеборга Дапкунайте, Юлия Пересильд, Марина Александрова, Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Марина Зудина, Леонид Ярмольник, Евгений Миронов, Иван Ургант и многие другие.

Советский шик: Рената Литвинова, Евгений Миронов и Кристина Орбакайте
фото: Юлия Пересильд и Марина Александрова

Советский шик: Рената Литвинова, Евгений Миронов и Кристина Орбакайте
фото: Евгений Миронов

Советский шик: Рената Литвинова, Евгений Миронов и Кристина Орбакайте
фото: Андрей Деллос и Иван Ургант

Советский шик: Рената Литвинова, Евгений Миронов и Кристина Орбакайте
фото: Чулпан Хаматова

Советский шик: Рената Литвинова, Евгений Миронов и Кристина Орбакайте
фото: Леонид Ярмольник и Рената Литвинова

Советский шик: Рената Литвинова, Евгений Миронов и Кристина Орбакайте
фото: Ингеборга Дапкунайте

Советский шик: Рената Литвинова, Евгений Миронов и Кристина Орбакайте
фото: Дарья Повереннова и Андрей Шаронов

Советский шик: Рената Литвинова, Евгений Миронов и Кристина Орбакайте
фото: Геннадий Хазанов, Анна Тихомирова и Филипп Киркоров

Советский шик: Рената Литвинова, Евгений Миронов и Кристина Орбакайте
фото: Мария Табакова и Марина Зудина

Советский шик: Рената Литвинова, Евгений Миронов и Кристина Орбакайте
фото: Михаил Земцов и Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией

Советский шик: Рената Литвинова, Евгений Миронов и Кристина Орбакайте
фото: Валерия, Светлана Хоркина и Алла Рид

Советский шик: Рената Литвинова, Евгений Миронов и Кристина Орбакайте
фото: Андрей Малахов

Советский шик: Рената Литвинова, Евгений Миронов и Кристина Орбакайте
фото: Дмитрий Маликов, Ксения Собчак и Константин Андрикопулос
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Советский шик: Рената Литвинова, Евгений Миронов и Кристина Орбакайте фотографии
Советский шик: Рената Литвинова, Евгений Миронов и Кристина Орбакайте фотографии
Советский шик: Рената Литвинова, Евгений Миронов и Кристина Орбакайте фотографии
Советский шик: Рената Литвинова, Евгений Миронов и Кристина Орбакайте фотографии
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