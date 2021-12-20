Советский шик: Рената Литвинова, Евгений Миронов и Кристина Орбакайте

Ностальгия по советскому и ожидание Нового года на один вечер превратили Петровский пассаж в декорации «Иронии судьбы»
, чтобы каждый из гостей новогоднего бранча мог примерить образы героев ромкома. Одни пели «Вагончик тронется, перрон останется», другие хлопали и подпевали, кто-то принимал душ в шубе, а кто-то вместо советской классики решил отдаться свадебным фантазиям. И, конечно, без оливье и шампанского не обошлось. В нестареющее прошлое заглянули Ингеборга Дапкунайте
, Юлия Пересильд
, Марина Александрова
, Чулпан Хаматова
, Рената Литвинова
, Марина Зудина
, Леонид Ярмольник
, Евгений Миронов
, Иван Ургант
и многие другие.
фото: Юлия Пересильд и Марина Александрова
фото: Евгений Миронов
фото: Андрей Деллос и Иван Ургант
фото: Чулпан Хаматова
фото: Леонид Ярмольник и Рената Литвинова
фото: Ингеборга Дапкунайте
фото: Дарья Повереннова и Андрей Шаронов
фото: Геннадий Хазанов, Анна Тихомирова и Филипп Киркоров
фото: Мария Табакова и Марина Зудина
фото: Михаил Земцов и Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией
фото: Валерия, Светлана Хоркина и Алла Рид
фото: Андрей Малахов фото: Дмитрий Маликов, Ксения Собчак и Константин Андрикопулос
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