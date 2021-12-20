Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Спецпроект «Везёт»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Цифровой дождь: Кэрри-Энн Мосс, Киану Ривз и Джада Пинкетт-Смит

20 декабря
2021 год

Лайфстайл >>
20 декабря 2021
18 декабря в Театре Кастро в Сан-Франциско состоялась американская премьера фильма «Матрица. Воскрешение». Среди гостей были исполнители главных ролей – Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Яхья Абдул-Матин II, Нил Патрик Харрис, Джада Пинкетт-Смит, режиссёр Лана Вачовски, актрисы Приянка Чопра и Эллен Холлман, а также дизайнер Марк Джейкобс с бойфрендом Чарли Дефранческо и другие.

Цифровой дождь: Кэрри-Энн Мосс, Киану Ривз и Джада Пинкетт-Смит
фото: Кэрри-Энн Мосс

Цифровой дождь: Кэрри-Энн Мосс, Киану Ривз и Джада Пинкетт-Смит
фото: Киану Ривз

Цифровой дождь: Кэрри-Энн Мосс, Киану Ривз и Джада Пинкетт-Смит
фото: Джада Пинкетт-Смит

Цифровой дождь: Кэрри-Энн Мосс, Киану Ривз и Джада Пинкетт-Смит
фото: Лана Вачовски

Цифровой дождь: Кэрри-Энн Мосс, Киану Ривз и Джада Пинкетт-Смит
фото: Нил Патрик Харрис

Цифровой дождь: Кэрри-Энн Мосс, Киану Ривз и Джада Пинкетт-Смит
фото: Яхья Абдул-Матин II

Цифровой дождь: Кэрри-Энн Мосс, Киану Ривз и Джада Пинкетт-Смит
фото: Приянка Чопра

Цифровой дождь: Кэрри-Энн Мосс, Киану Ривз и Джада Пинкетт-Смит
фото: Эллен Холлман

Цифровой дождь: Кэрри-Энн Мосс, Киану Ривз и Джада Пинкетт-Смит
фото: Чарли Дефранческо и Марк Джейкобс
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Дежавю: Ольга Серябкина, Катерина Ковальчук и Наталья Рудова
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Яхья Абдул-Матин IIЛана ВачовскиКэрри-Энн МоссДжада Пинкетт СмитКиану РивзНил Патрик ХаррисПриянка Чопра
фильмы
Матрица: Воскрешение

фотографии >>
Цифровой дождь: Кэрри-Энн Мосс, Киану Ривз и Джада Пинкетт-Смит фотографии
Цифровой дождь: Кэрри-Энн Мосс, Киану Ривз и Джада Пинкетт-Смит фотографии
Цифровой дождь: Кэрри-Энн Мосс, Киану Ривз и Джада Пинкетт-Смит фотографии
Цифровой дождь: Кэрри-Энн Мосс, Киану Ривз и Джада Пинкетт-Смит фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Спецпроект «Везёт»

Скорбим

Андрей Малюков
19 декабря ушёл из жизни режиссёр Андрей Малюков.
Сергей Шаппу
18 декабря ушёл из жизни Сергей Шаппу.
Алексей Карпов
18 декабря ушёл из жизни композитор Алексей Карпов.
Валентина Гилка
18 декабря ушла из жизни актриса Валентина Гилка.

День рождения >>

Ольга Аросева
Виталий Базин
Кирилл Дыцевич
Эйнари Коппель
Али Мухаммад
Владимир Новиков
Тахир Сабиров
Светлана Тормахова
Зоя Фёдорова
Жюли Дельпи
Сэмюэл Л. Джексон
Кейтлин Дивер
Серджо Рубини
Джексон Рэтбоун
Кифер Сазерленд
Джейн Фонда
все родившиеся 21 декабря >>

Афиша кино >>

Реальная любовь
драма, комедия, мелодрама
Великобритания, США, Франция, 2003
Тихая ночь
драма, комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Триумф
драма, комедия
Франция, 2020
Зверопой 2
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, семейное кино, фэнтези
США, 2021
Последний богатырь: Посланник Тьмы
комедия, приключения, сказка
Россия, 2021
Разыскивается Санта!
комедия
Италия, 2021
Тигры
биография, драма, спортивный фильм
Швеция, Дания, Италия, 2020
Ёлки-8
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2021
Матрица: Воскрешение
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2021
Остров Бергмана
драма
Франция, Швеция, 2021
Оленьи рога
мистика, научная фантастика, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2021
Преступный квест
боевик, научная фантастика, триллер, экранизация
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram