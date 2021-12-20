Цифровой дождь: Кэрри-Энн Мосс, Киану Ривз и Джада Пинкетт-Смит

18 декабря в Театре Кастро в Сан-Франциско состоялась американская премьера фильма «Матрица. Воскрешение»
. Среди гостей были исполнители главных ролей – Киану Ривз
, Кэрри-Энн Мосс
, Яхья Абдул-Матин II
, Нил Патрик Харрис
, Джада Пинкетт-Смит
, режиссёр Лана Вачовски
, актрисы Приянка Чопра
и Эллен Холлман
, а также дизайнер Марк Джейкобс
с бойфрендом Чарли Дефранческо
и другие.
фото: Кэрри-Энн Мосс
фото: Киану Ривз
фото: Джада Пинкетт-Смит
фото: Лана Вачовски
фото: Нил Патрик Харрис
фото: Яхья Абдул-Матин II
фото: Приянка Чопра
фото: Эллен Холлман фото: Чарли Дефранческо и Марк Джейкобс
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