Актриса Шарлотт Арнольд обвинила Жерара Депардье в изнасиловании

25-летняя французская актриса Шарлотт Арнольд
отказалась от своего права на анонимность и заявила о том, что 72-летний Жерар Депардье
изнасиловал её в 2018 году. Об этом она написала у себя в Твиттере
.
В 2018 и 2020 годах Депардье были предъявлены обвинения по делу об изнасиловании: тогда некая 22-летняя актриса сообщила в полицию, что дважды подверглась насилию со стороны артиста в его доме в Париже
. Она предпочла не раскрывать своего имени, но источники отмечали, что потерпевшая знакома с Депардье – актёр помогал ей строить карьеру в кино и дружил с её отцом. Представитель Депардье отрицал все обвинения, и за недостатком доказательств уголовное дело закрыли. Однако 16 декабря 2021 года актриса Шарлотт Арнольд написала в социальной сети, что «больше не может молчать»
.
«Я жертва Депардье. Я больше не могу молчать. Мне нужно жить правдой. Я живу в тишине. Это уже невыносимо. Мне нужно выразить себя. Прошел год с тех пор, как ему было предъявлено обвинение. Он всё ещё работает, пока я просто пытаюсь выжить. Жизнь проходит мимо меня уже три года, и я хочу жить, не отказываясь от себя»
, – написала актриса. Но и в этот раз Депардье всё отрицает, а его адвокаты обещают бороться за честное имя актёра.
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