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«Всё перевёрнуто. Все смыслы утрачены»: Лия Ахеджакова о приговорах Юрию Дмитриеву и ингушским активистам

21 декабря
2021 год

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21 декабря 2021
6 декабря в Театре имени Евгения Вахтангова прошла ежегодная премия «Звезда театра» от журнала «Театрал», во время которой отмеченная наградой Лия Ахеджакова выступила с речью об иноагентах и лжепатриотах. В свежем интервью Наталье Синдеевой Лия Меджидовна развила эти темы, а также поделилась своими переживаниями за судьбу историка Юрия Дмитриева и осуждённых по делу ингушского протеста.

«Всё перевёрнуто. Все смыслы утрачены»: Лия Ахеджакова о приговорах Юрию Дмитриеву и ингушским активистам

«Я столько писем подписала. Столько писем. Но не работает. Я за Дмитриева столько раз подписывалась. Ну вот уже на днях выяснилось, что 15 лет уже шьют человеку. Совесть! Наша совесть - Юрий Алексеевич Дмитриев. Пять лет его мучают. Ну я не знаю, как к этому относиться. Палачи.
Государственная машина уничтожала своё население без суда и следствия, и то чем занимался Юрий Алексеевич - он называл имена этих [уничтоженных] людей. Они же безымянные лежат там в Сандармохе и не только там. По всей русской земле, по всей Сибири, по Уралу. Он их называл, открывал эти имена. И вместо того, чтобы ему поклониться, вместо этого - такая мерзость, такая травля.
У Юрия Алексеевича нет пятнадцати лет, чтобы выдержать наши тюрьмы. А теперь мы знаем о пытках [...] Ингушские старейшины тоже не выдержат в наших тюрьмах 9 лет. Это будут русские тюрьмы, известно, чем они сильны [...] Почему сажают правозащитников? Почему? Всё перевёрнуто. Все смыслы утрачены».

По мнению актрисы, причины преследования Дмитриева кроются в родословной российского истеблишмента: «Не рассекретили все документы. Это огромная ошибка. А сейчас засекретили законом имена палачей. Вот откуда ноги растут. И все документы, все архивы - всё засекречено. Чтобы потомкам палачей было комфортно, чтобы никто не припомнил, что выделывал его дедушка, прадед, может быть, папа. Нужно открыть все архивы. Я до этого не доживу, это точно».
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«Всё перевёрнуто. Все смыслы утрачены»: Лия Ахеджакова о приговорах Юрию Дмитриеву и ингушским активистам фотографии
«Всё перевёрнуто. Все смыслы утрачены»: Лия Ахеджакова о приговорах Юрию Дмитриеву и ингушским активистам фотографии
«Всё перевёрнуто. Все смыслы утрачены»: Лия Ахеджакова о приговорах Юрию Дмитриеву и ингушским активистам фотографии
«Всё перевёрнуто. Все смыслы утрачены»: Лия Ахеджакова о приговорах Юрию Дмитриеву и ингушским активистам фотографии
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