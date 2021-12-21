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«Это очень хорошо оплачивается»: Лия Ахеджакова о травле «Современника» и авторов спектакля «Первый хлеб»

21 декабря
2021 год

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21 декабря 2021
В июле 2021 года театр «Современник» увяз в скандале в связи с премьерой спектакля Бениамина Коца «Первый хлеб». Активисты организации «Офицеры России» направили жалобы по поводу спектакля руководству театра, в Генпрокуратуру РФ и московскую мэрию. Авторов спектакля обвиняли в пропаганде однополых отношений, использовании ненормативной лексики и оскорблении ветеранов Великой Отечественной войны. Активисты другой организации пошли дальше и потребовали лишить Ахеджакову звания Народной артистки РФ. Ни те, ни другие, как выяснилось позже, спектакль не видели. Однако это не помешало им запустить процесс проверок и широкомасштабную травлю в сети. В интервью Наталье Синдеевой исполнившая в спектакле главную роль Лия Ахеджакова высказала мнение, что травля подобного рода хорошо оплачивается.

«Это очень хорошо оплачивается»: Лия Ахеджакова о травле «Современника» и авторов спектакля «Первый хлеб»
фото: Афиша спектакля

«Я хорошо помню, когда стали травить наш спектакль «Первый хлеб», и за это взялись определенные люди. Мне кажется, что это очень хорошо оплачивается. Я видела как на одном канале в ютюбе человек в чёрных очках говорит: «Да забрать у неё это звание народной артистки! Государственную премию! Старуха! Вся седая, а туда же - матом ругается, оскорбляет наших ветеранов Великой Отечественной Войны…» Откуда ты это взял? Ты был на этом спектакле? Ты кто такой? А потом следующий, Шахназаров (блогер Михаил Шахназаров - прим. ред.) кричит: «Русофобы! А вы знаете, какие у них фамилии? Режиссёр кто? Бениамин Коц! Поляк! А кто автор? А кто главная актриса? Ахеджакова! Русофобы!» Я такого наслушалась, меня так поливали! Вот сейчас мне звонят, [рассказывают], что я уже умерла. Вчера как раз звонили.
Атака была очень серьёзная. Приходили допрашивать следователи - меня, автора, режиссёра и Рыжакова (худрук театра «Современник» - прим. ред.). Но очень был деликатный следователь. Видимо, театрал. Меня обвиняли в том, что я матом ругаюсь, но там нужен был мат. Но мы его сразу убрали. Мы знали, что есть закон, мы сразу же от этого отказались. Дальше: как будто бы я оскорбляла ветеранов войны. Это разве возможно? И гей-пропаганда. Два мальчика уходят на фронт: внук моей героини и его друг. Но они такие, другие. И один погибает».
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№ 1
BRODJАGA   21.12.2021 - 20:35
Шнуров можно,другим низзя читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Это очень хорошо оплачивается»: Лия Ахеджакова о травле «Современника» и авторов спектакля «Первый хлеб» фотографии
«Это очень хорошо оплачивается»: Лия Ахеджакова о травле «Современника» и авторов спектакля «Первый хлеб» фотографии
«Это очень хорошо оплачивается»: Лия Ахеджакова о травле «Современника» и авторов спектакля «Первый хлеб» фотографии
«Это очень хорошо оплачивается»: Лия Ахеджакова о травле «Современника» и авторов спектакля «Первый хлеб» фотографии
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