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Сильные фигуры: Кирилл Кяро рассказал историю великих российских шахматистов

21 декабря
2021 год

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21 декабря 2021
C 26 ноября по 11 декабря в Дубаи прошёл матч за звание чемпиона мира по шахматам между действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и победителем турнира претендентов 2020/21 россиянином Яном Непомнящим. Матч, окончание которого было запланировано на 16 декабря, закончился досрочно победой Карлсена.

Сильные фигуры: Кирилл Кяро рассказал историю великих российских шахматистов
фото: Карлсен и Непомнящий

По случаю чемпионата студия «P&B agency» при поддержке Института развития интернета выпустило документальный фильм о великих отечественных гроссмейстерах «Цейтнот». В мир развития шахматного искусства в отечестве зрителя препроводил актёр Кирилл Кяро. А помогали ему шахматисты Сергей Шипов, Эльмира Мирзоева, Владимир Федосеев, Сергей Жвакин, Марина Макарычева и Алина Бивол.

Сильные фигуры: Кирилл Кяро рассказал историю великих российских шахматистов

Сильные фигуры: Кирилл Кяро рассказал историю великих российских шахматистов

Помимо исторического экскурса авторы фильма рассказывают о том, как шахматы повлияли и продолжают влиять на интеллектуальное развитие, а также пытаются заглянуть в будущее этого вида спорта. За две недели фильм собрал более миллиона просмотров на ютюбе.

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Сильные фигуры: Кирилл Кяро рассказал историю великих российских шахматистов фотографии
Сильные фигуры: Кирилл Кяро рассказал историю великих российских шахматистов фотографии
Сильные фигуры: Кирилл Кяро рассказал историю великих российских шахматистов фотографии
Сильные фигуры: Кирилл Кяро рассказал историю великих российских шахматистов фотографии
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