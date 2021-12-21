Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон поддержали женщин, обвинивших Криса Нота в насилии

Коллегам актёра ничего не оставалось - они буквально вынуждены были дипломатично высказаться на тему обвинений. Поэтому не удивительно, что Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис выразили свою поддержку двум женщинам, обвинившим Нота в насилии. Актрисы разместили в своих соцсетях официальное заявление, в котором написали, что они «глубоко опечалены обвинениями в адрес Нота и поддерживают женщин, нашедших в себе смелость рассказать о своём болезненном опыте, что достойно похвалы».
И хотя в этом заявлении нет ни слова об их отношении к обвиняемому, совершенно очевидно, что актёра пустили в расход - в конце концов, его персонаж выбыл на старте, а сериал будет выходить ещё целых семь недель. Коллективный труд дороже репутации одного престарелого плейбоя, поэтому Нот тихо уйдёт на пенсию раньше времени.
фото: Крис Нот с женой Тарой Уилсон
Вопрос лишь в том, в какой компании он будет проводить освободившееся от работы время. Ведь помимо репутации и карьеры у Нота пока что ещё есть жена, 12-летний брак с которой вполне может закончиться разводом. Ведь актёр признал, что у него действительно была связь с обвинившими его женщинами, только в его версии всё было по обоюдному согласию. Учитывая, что с одной из обвинительниц Нот встретился в 2015 году, адюльтер налицо.
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