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Виноваты звёзды: Максим Матвеев, Джулия Робертс и другие артисты, построившие отношения на измене

22 декабря
2021 год

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22 декабря 2021
В начале декабря в СМИ появились очередные сообщения о романе Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского - актёров видели вместе на церемонии вручения кинопремии «Золотой единорог» в Лондоне. Впервые слухи об их романе появились в телеграм-каналах в сентябре 2020 года, когда пару заметили на отдыхе в Турции. Тогда слабым оправданием совместного отдыха могло послужить предположение о том, что актёры синхронно утомились на съёмках фильма «Чернобыль» и решили быстренько поправить здоровье в популярной у россиян здравнице. Пикантности всей этой истории добавлял тот факт, что шестью месяцами ранее у Козловского и Ольги Зуевой родилась дочь Ода Валентина.

Виноваты звёзды: Максим Матвеев, Джулия Робертс и другие артисты, построившие отношения на измене
фото: Ольга Зуева и Данила Козловский

Зуева с ребёнком осталась в Нью-Йорке, а Козловский вернулся в Россию на заработки, используя каждую возможность, чтобы навестить Ольгу и Оду. Что именно случилось дальше, доподлинно неизвестно. В интервью Ирине Шихман Данила лишь подтвердил слухи о расставании с Ольгой и признал, что поступил по отношению к ней «гадко и несправедливо». Но не нужно быть виртуозом дидактики, чтобы понять, что роман с Акиньшиной закрутился на съёмочной площадке фильма «Чернобыль». И хотя Акиньшина всё ещё формально состоит в браке с Арчилом Геловани, треск расходящихся швов раздался ещё в 2018 году, когда актриса принялась конфузить публику взаимоисключающими заявлениями и поступками.

Виноваты звёзды: Максим Матвеев, Джулия Робертс и другие артисты, построившие отношения на измене
фото: Оксана Акиньшина и Данила Козловский

Кино-Театр.Ру решил вспомнить другие артистические союзы, построенные (точно или предположительно) на адюльтере. Иные из этих союзов, хоть и были плодотворными, закончились не очень удачно. Вспомнить хотя бы печально известных Брэда Питта и Анджелины Джоли, которые уже более пяти лет никак не могут поделить своих многочисленных детей и общаются друг с другом исключительно через адвокатов. Или экспресс-брак Эмбер Хёрд и Джонни Деппа, закончившийся для актёра крахом репутации, карьеры и финансовой стабильности. История Деппа может послужить ярким примером для назиданий со стороны блюстителей нравственности и заклинателей справедливости, но на один кошмар подобного рода приходится десяток удачных историй.

Виноваты звёзды: Максим Матвеев, Джулия Робертс и другие артисты, построившие отношения на измене
фото: Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

Например, крепкий брак Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского, переживший даже катастрофические последствия аварии, в результате которой их старшая дочь Маша впала в кому на многие годы. Артисты живут в браке 25 лет, и уже мало кто вспомнит, что их отношения завязались в 1996 году, когда Кончаловский был женат на телеведущей Ирине Мартыновой. Это был четвертый брак режиссёра, формально продлившийся рекордных семь лет и, как и предыдущие его отношения, щедро приправленный изменами. Любвеобильность режиссёра перешла из разряда слухов в разряд фактов с выходом книги его мемуаров, где он не стал кокетничать и скрывать свои многочисленные увлечения, которым не мешали матримониальные клятвы. Лёгкость, с которой режиссёр женился и разводился, оправдывала скептические взгляды на его новое «увлечение». Но именно в браке с Высоцкой Кончаловской наконец-то дозрел до образцовой семейной жизни. А на 20-летнюю годовщину свадьбы пара скрепила свой союз венчанием.

Виноваты звёзды: Максим Матвеев, Джулия Робертс и другие артисты, построившие отношения на измене
фото: Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

Ещё один пример долгоиграющих отношений, начавшихся с супружеской измены - брак Джулии Робертс и кинооператора Дэниэла Модера. Поговаривают, что Робертс буквально выкупила Модера у его бывшей жены. Если это так, то эти инвестиции оправдались - пара вместе уже более 20 лет и воспитывает троих детей. Джулия и Дэниэл познакомились на съёмках фильма «Мексиканец». Актриса тогда встречалась с Бенджамином Брэттом, а оператор был уже четвертый год женат на визажистке Вере Стимберг. Спустя 20 с лишним лет эта история поросла быльём, но тогда, в начале 2000-х стараниями таблоидов Робертс из всеобщей любимицы превратилась в коварную похитительницу и разлучницу.

Виноваты звёзды: Максим Матвеев, Джулия Робертс и другие артисты, построившие отношения на измене
фото: Джулия Робертс и Дэниэл Модер

Актриса до сих пор не признаёт, что стала причиной развода Модера и утверждает, что они с Дэниэлом «разбирались со своими предыдущими отношениями» по отдельности, чтобы потом «иметь возможность с чистой совестью влюбиться друг в друга». Но народная легенда гласит, что актриса и оператор начали встречаться ещё во время съёмок. Через полгода Модер созрел для развода и подал соответствующие документы. Но Вера отказала мужу в разводе, чем очень расстроила Джулию.

Виноваты звёзды: Максим Матвеев, Джулия Робертс и другие артисты, построившие отношения на измене
фото: Робертс в самодельной футболке Низкая Вера

Так расстроила, что в припадке возмущения Джулия изготовила футболку с надписью «Низкая Вера» (A Low Vera), в которой расхаживала по Западному Голливуду, излучая готовность бороться за Модера. Согласно таблоиду «New Idea», Джулия буквально заставила Веру подписать бумаги о разводе. Противостояние длилось больше года, и отчаянное желание Джулии сбылось всего за каких-то 200 000 долларов отступных. Это всего лишь слухи, но время показывает, что подавляющая часть сплетен оказывается правдой. В любом случае, даже спустя 20 лет крепкой семейной жизни с Модером Робертс не хочет ассоциироваться с тем скандалом и признавать своё активное участие в его разводе с Верой.

Глядя на Максима Матвеева и Боярскую, проживших в браке почти 12 лет, мало кто вспоминает о первом браке актёра с Яной Сексте. Матвеев и Сексте встретились на театральных подмостках, репетируя спектакль «Сорок первый. Opus Posth».

Виноваты звёзды: Максим Матвеев, Джулия Робертс и другие артисты, построившие отношения на измене
фото: Максим Матвеев и Яна Сексте

Актёры, тогда ещё никому толком не известные, поженились в 2008 году, но уже через год их брак развалился. Матвеев влюбился в партнёршу по фильму «Не скажу» Елизавету Боярскую и, ничтоже сумняшеся, ушёл от Сексте. По слухам, после развода Сексте впала в депрессию и очень долго не могла прийти в себя. В одном из недавних интервью Матвеев охарактеризовал этот период своей жизни как «адовый» и заявил, что ему было нелегко. Тем не менее, он обрёл семейное счастье и воспитывает с Елизаветой двоих сыновей. Сексте оправилась через три года в объятиях композитора Дмитрия Марина, с которым воспитывает дочь Аню.

Виноваты звёзды: Максим Матвеев, Джулия Робертс и другие артисты, построившие отношения на измене
фото: Елизавета Боярская и Максим Матвеев

У Матвеева хватило решительности и мужества быстро расставить все точки над «i», а вот Гарик Харламов откровенно смалодушничал по отношению к своей первой супруге Юлии Лещенко. О связи мужа с актрисой Кристиной Асмус Юлия узнала вместе со всей страной - из таблоидов.

Виноваты звёзды: Максим Матвеев, Джулия Робертс и другие артисты, построившие отношения на измене
фото: Юлия Лещенко и Гарик Харламов

На фоне новостей Харламов начал юлить и отшучиваться, пытаясь оправдать супружескую измену тем, что он давно находится в состоянии бракоразводного процесса. Однако, по словам Лещенко, которая позже подробно рассказала эту историю в интервью изданию «7 Дней», Харламов изменял ей с Асмус на протяжении полугода и до последнего отказывался признаться в том, что у него кто-то есть.

Виноваты звёзды: Максим Матвеев, Джулия Робертс и другие артисты, построившие отношения на измене
фото: Кристина Асмус и Гарик Харламов

Семилетнюю годовщину отношений супруги встретили уже порознь, однако из-за нерешительности Харламова Лещенко до последнего не теряла надежды на то, что ей удастся спасти их брак. Спустя восемь лет Юлия, вероятно, почувствовала злорадное удовлетворение, прочитав новость о том, что брак Харламова и Асмус развалился.

Суровым общественным осуждением сопровождалось рождение восьмого ребёнка Евгения Цыганова. Сына Фёдора ему родила Юлия Снигирь - через полгода после того, как на свет появилась маленькая Вера - седьмой общий ребёнок Цыганова и актрисы Ирины Леоновой.

Виноваты звёзды: Максим Матвеев, Джулия Робертс и другие артисты, построившие отношения на измене
фото: Евгений Цыганов и Ирина Леонова

Цыганов по какой-то причине не спешил обрамлять свой публичный образ статусом отца многодетного семейства, ловко уводя фокус общественного внимания от этой темы. До такой степени ловко, что «новость» о его семье стала для многих неожиданностью именно в тот момент, когда он её покинул ради Снигирь. На актрису началась атака от имени всех матерей-одиночек, большинству из которых, будем реалистами, некогда заниматься кучерявой матерной росписью в комментариях в соцсетях.

Виноваты звёзды: Максим Матвеев, Джулия Робертс и другие артисты, построившие отношения на измене
фото: Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

В интервью Ксении Собчак актриса попыталась отделаться от клейма «разлучница», но самый верный союзник в этом деле - время. И вопреки пессимистическим прогнозам Свидетелей Справедливости союз Юлии Снигирь и Евгения Цыганова держится, как минимум, уже шесть лет.
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Виноваты звёзды: Максим Матвеев, Джулия Робертс и другие артисты, построившие отношения на измене фотографии
Виноваты звёзды: Максим Матвеев, Джулия Робертс и другие артисты, построившие отношения на измене фотографии
Виноваты звёзды: Максим Матвеев, Джулия Робертс и другие артисты, построившие отношения на измене фотографии
Виноваты звёзды: Максим Матвеев, Джулия Робертс и другие артисты, построившие отношения на измене фотографии
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