«Важно внушать девочкам с детства, что они красивые»: Ирина Горбачёва об обретении женской энергии

«В начале наших отношений Антон постоянно говорил мне, какая я красивая. Меня это даже смущало: «Красивая-красивая, хорошо, всё, хватит». Вообще это крайне важно — девочкам с детства внушать, что они красивые. И это должны делать папы, братья — мужчины в семье. Тогда девочка вырастает с ощущением, что она самая-самая привлекательная и очаровательная (даже если сидит дома на диване в пижаме)».
«Если говорить про юность, то вообще и не чувствовала, и не видела себя красивой, удивительной и невероятной. Но это разные вещи. Можно надеть красивое платье и сделать красивый мейк, тебе наговорят массу комплиментов — вот ты уже смотришь на себя в зеркало и видишь: правда красивая. А чувствовать себя красивой я начала... наверное, лет с тридцати. То есть не прямо с того момента, как Антон появился в моей жизни, но благодаря ему этот импульс, который я начала транслировать (спасибо практикам и разбору себя), сработал, и я начала смотреть на себя по-другому. Антон меня уже окончательно прокачал своими комплиментами и любовью».
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