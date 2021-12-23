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«Важно внушать девочкам с детства, что они красивые»: Ирина Горбачёва об обретении женской энергии

23 декабря
2021 год

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23 декабря 2021
После развода с Григорием Калининым у Ирины Горбачёвой открылось второе дыхание и третий глаз. Актриса встретила новую любовь и позволила себе две давние мечты: почувствовать себя женщиной и начать петь. В Инстаграме Ирина неоднократно делилась с подписчиками этапами своего становления как женщины. А в интервью журналу «OK!» призналась, что во многом ей помогли постоянные комплименты мужа, музыканта Антона Савлепова.

«Важно внушать девочкам с детства, что они красивые»: Ирина Горбачёва об обретении женской энергии
фото: Ирина Горбачёва и Антон Савлепов

«В начале наших отношений Антон постоянно говорил мне, какая я красивая. Меня это даже смущало: «Красивая-красивая, хорошо, всё, хватит». Вообще это крайне важно — девочкам с детства внушать, что они красивые. И это должны делать папы, братья — мужчины в семье. Тогда девочка вырастает с ощущением, что она самая-самая привлекательная и очаровательная (даже если сидит дома на диване в пижаме)».

«Важно внушать девочкам с детства, что они красивые»: Ирина Горбачёва об обретении женской энергии

«Если говорить про юность, то вообще и не чувствовала, и не видела себя красивой, удивительной и невероятной. Но это разные вещи. Можно надеть красивое платье и сделать красивый мейк, тебе наговорят массу комплиментов — вот ты уже смотришь на себя в зеркало и видишь: правда красивая. А чувствовать себя красивой я начала... наверное, лет с тридцати. То есть не прямо с того момента, как Антон появился в моей жизни, но благодаря ему этот импульс, который я начала транслировать (спасибо практикам и разбору себя), сработал, и я начала смотреть на себя по-другому. Антон меня уже окончательно прокачал своими комплиментами и любовью».

«Важно внушать девочкам с детства, что они красивые»: Ирина Горбачёва об обретении женской энергии
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«Важно внушать девочкам с детства, что они красивые»: Ирина Горбачёва об обретении женской энергии фотографии
«Важно внушать девочкам с детства, что они красивые»: Ирина Горбачёва об обретении женской энергии фотографии
«Важно внушать девочкам с детства, что они красивые»: Ирина Горбачёва об обретении женской энергии фотографии
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