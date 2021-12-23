«Важно внушать девочкам с детства, что они красивые»: Ирина Горбачёва об обретении женской энергии

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Супер чудо друзья: Елена Валюшкина, Филипп Киркоров и Мила Сивацкая

22 декабря

Виноваты звёзды: Максим Матвеев, Джулия Робертс и другие артисты, построившие отношения на измене

А также Юлия Высоцкая, Гарик Харламов и Евгений Цыганов