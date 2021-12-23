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Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков
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Популярный дебют: Оксана Фандера, Данила Козловский и Диана Пожарская

23 декабря
2021 год

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23 декабря 2021
22 декабря в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера спортивной драмы Алексея Сидорова «Чемпион мира», повествующей о легендарном поединке шахматистов Анатолия Карпова и Виктора Корчного за звание чемпиона мира. Драматизма этому событию добавляло то обстоятельство, что Корчной несколькими годами ранее попросил политического убежища в Нидерландах и считался в СССР предателем. Картину зрителям представили режиссёр и исполнители ведущих ролей Иван Янковский, Константин Хабенский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Диана Пожарская, Антон Богданов, Михаил Тройник, Александр Филиппенко и другие.

Популярный дебют: Оксана Фандера, Данила Козловский и Диана Пожарская
фото: Диана Пожарская и Иван Янковский

Популярный дебют: Оксана Фандера, Данила Козловский и Диана Пожарская
фото: Владимир Вдовиченков

Популярный дебют: Оксана Фандера, Данила Козловский и Диана Пожарская
фото: Константин Хабенский

Популярный дебют: Оксана Фандера, Данила Козловский и Диана Пожарская
фото: Виктор Добронравов с женой

Популярный дебют: Оксана Фандера, Данила Козловский и Диана Пожарская
фото: Александр Филиппенко

Среди первых зрителей фильма были замечены Данила Козловский, Александр Петров и Стася Милославская, Оксана Фандера, Елизавета Янковская, Игорь Петренко, Иван Добронравов, Ангелина Стречина и многие другие.

Популярный дебют: Оксана Фандера, Данила Козловский и Диана Пожарская
фото: Игорь Петренко и Кристина Бродская

Популярный дебют: Оксана Фандера, Данила Козловский и Диана Пожарская
фото: Александр Петров и Стася Милославская

Популярный дебют: Оксана Фандера, Данила Козловский и Диана Пожарская
фото: Яна Гладких

Популярный дебют: Оксана Фандера, Данила Козловский и Диана Пожарская
фото: Иван Добронравов с супругой

Популярный дебют: Оксана Фандера, Данила Козловский и Диана Пожарская
фото: Оксана Фандера и Елизавета Янковская

Популярный дебют: Оксана Фандера, Данила Козловский и Диана Пожарская
фото: Ангелина Стречина

Популярный дебют: Оксана Фандера, Данила Козловский и Диана Пожарская
фото: Данила Козловский

Популярный дебют: Оксана Фандера, Данила Козловский и Диана Пожарская
фото: Юра Борисов с Анной Шевчук

Популярный дебют: Оксана Фандера, Данила Козловский и Диана Пожарская
фото: Александра Черкасова-Служитель

«Чемпион мира» в прокате с 30 декабря 2021 года.

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Популярный дебют: Оксана Фандера, Данила Козловский и Диана Пожарская фотографии
Популярный дебют: Оксана Фандера, Данила Козловский и Диана Пожарская фотографии
Популярный дебют: Оксана Фандера, Данила Козловский и Диана Пожарская фотографии
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