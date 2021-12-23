Популярный дебют: Оксана Фандера, Данила Козловский и Диана Пожарская

22 декабря в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера спортивной драмы Алексея Сидорова «Чемпион мира»
, повествующей о легендарном поединке шахматистов Анатолия Карпова и Виктора Корчного за звание чемпиона мира. Драматизма этому событию добавляло то обстоятельство, что Корчной несколькими годами ранее попросил политического убежища в Нидерландах и считался в СССР предателем. Картину зрителям представили режиссёр и исполнители ведущих ролей Иван Янковский
, Константин Хабенский
, Владимир Вдовиченков
, Виктор Добронравов
, Диана Пожарская
, Антон Богданов
, Михаил Тройник
, Александр Филиппенко
и другие.
фото: Диана Пожарская и Иван Янковский
фото: Владимир Вдовиченков
фото: Константин Хабенский
фото: Виктор Добронравов с женой
фото: Александр Филиппенко
Среди первых зрителей фильма были замечены Данила Козловский
, Александр Петров
и Стася Милославская
, Оксана Фандера
, Елизавета Янковская
, Игорь Петренко
, Иван Добронравов
, Ангелина Стречина
и многие другие.
фото: Игорь Петренко и Кристина Бродская
фото: Александр Петров и Стася Милославская
фото: Яна Гладких
фото: Иван Добронравов с супругой
фото: Оксана Фандера и Елизавета Янковская
фото: Ангелина Стречина
фото: Данила Козловский
фото: Юра Борисов с Анной Шевчук
«Чемпион мира» в прокате с 30 декабря 2021 года.
фото: Александра Черкасова-Служитель
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