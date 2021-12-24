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Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков
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Иван Янковский подтвердил информацию о женитьбе на Диане Пожарской

24 декабря
2021 год

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24 декабря 2021
22 декабря в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера спортивной драмы «Чемпион мира», в которой Иван Янковский сыграл гроссмейстера Анатолия Карпова, борющегося за звание чемпиона мира по шахматам с Виктором Корчным (в исполнении Константина Хабенского). Для Янковского участие в этом проекте стало судьбоносным - на съёмочной площадке фильма он встретился с Дианой Пожарской, которая в июне 2021 года родила ему сына. Незадолго до рождения ребёнка актёры тайно поженились - на фотографии с выписки из роддома можно заметить обручальное кольцо на правой руке Янковского.
До настоящего времени актёры не комментировали слухи о женитьбе, но делясь впечатлениями о работе над фильмом «Чемпион мира», Иван назвал Пожарскую своей женой. А также очень ярко охарактеризовал съёмочный процесс как «настоящий ад» и «нервный срыв».

Иван Янковский подтвердил информацию о женитьбе на Диане Пожарской

«Вчера случилась премьера нашего «Чемпиона Мира» режиссёра Алексея Сидорова. Я хотел бы поблагодарить всех создателей, которым довелось трудиться над этой сложнейшей, удивительной работой, которая до сих пор не отпускает меня лично. Спасибо за этот этап. Он очень важен. Без преувеличения хочу сказать, что, наверное, это самая сложная картина и роль, которую мне доводилось играть за свою пока еще небольшую карьеру. Порой это был самый настоящий ад, настоящее самурайское путешествие в неизвестность, нервный срыв, бессонные ночи за шахматной доской в перерывах между съёмками…Я очень благодарен судьбе, что она распорядилась именно так, на проекте я встретил свою жену, сейчас у нас растет красавец сын. Очень много чего произошло на съёмочной площадке и за её пределами, но самое главное, что весь этот процесс создания напоминал дух студенчества, как в лучшие беззаботные годы учебы.. Такие ощущения, к сожалению, приходят не после каждой работы, но тут случилось.. Кино вообще тяжелейший труд, заблуждение считать, что кино - это “вышел сказал текст, поехал домой”. Но, наверное, именно после таких вымученных работ может создаться что-то достойное и важное...»
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Иван Янковский подтвердил информацию о женитьбе на Диане Пожарской фотографии
Иван Янковский подтвердил информацию о женитьбе на Диане Пожарской фотографии
Иван Янковский подтвердил информацию о женитьбе на Диане Пожарской фотографии
Иван Янковский подтвердил информацию о женитьбе на Диане Пожарской фотографии
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