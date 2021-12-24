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«Это мощный наркотик»: Джеймс Франко признался в сексуальных связях со студентками

24 декабря
2021 год

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24 декабря 2021
Несколько лет назад Джеймса Франко обвинили в непристойном поведении пять женщин, четверо из которых были студентками его киношколы. Из-за этих обвинений, которые он, впрочем, тогда отрицал, Джеймса лишили шансов получить «Оскар», и на некоторое время актёр пропал из поля зрения. В недавнем интервью Джесси Кейглу Франко всё-таки признал свою вину и рассказал о том, как лечился от сексуальной зависимости.

«Это мощный наркотик»: Джеймс Франко признался в сексуальных связях со студентками

В те годы Франко не считал секс со студентками чем-то предосудительным и хотел быть «крутым» учителем. Его класс в киношколе назывался «Секс-сцены», однако, кроме провокационного названия он ничем не отличался от обычных актёрских групп.

«Это одна из самых глупых вещей, которую я когда-либо делал. Я назвал класс в своей киношколе «Секс-сцены», но он был не об этом – я не учил студентов, как правильно сниматься в откровенных сценах. Это было просто провокационное название. И моё желание казаться крутым учителем, у которого хотят учиться все студенты. На самом деле они разыгрывали сценки неудачных романтических свиданий и расставаний из жизни каждого подростка», – сказал Франко.

«Это мощный наркотик»: Джеймс Франко признался в сексуальных связях со студентками

«Я не спал ни с кем из этого конкретного класса, но за всю историю моего преподавания у меня действительно был секс со студентками. И это было неправильно. Но секс – это не причина, по которой я начал преподавать. И у меня не было планов отбирать студентов, которые будут у меня учиться. Сексуальные связи со студентками были по обоюдному согласию – тогда я думал, что в этом нет ничего плохого, мы же взрослые люди».

«Это мощный наркотик»: Джеймс Франко признался в сексуальных связях со студентками

Франко не стал отвечать на обвинения в 2018 году и решил дождаться подходящего момента. Все четыре года актёр много работал над собой и лечился от сексуальной зависимости.

«Когда я был тинейджером, у меня была алкогольная зависимость, но я завязал в 17 лет. Потом у меня была зависимость от чужого одобрения и собственного успеха. В том числе и от связей с женщинами. Когда я прочитал книгу о сексуальной зависимости, то я понял, что там всё про меня написано. Это такой мощный наркотик. Я был зависим от него более двадцати лет», – сказал Джеймс.

Без измен не обошлось. Актёр признался, что изменял всем своим девушкам, пока не встретил Изабель Пакзад: «Я не хотел никому причинять боль. И я не хотел быть парнем на одну ночь. Если я начинал отношения с девушками, то встречался с ними долго, годами. Но я не мог уделить внимания им всем. И мне казалось, что своим поведением я делаю им всем больно».

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«Это мощный наркотик»: Джеймс Франко признался в сексуальных связях со студентками фотографии
«Это мощный наркотик»: Джеймс Франко признался в сексуальных связях со студентками фотографии
«Это мощный наркотик»: Джеймс Франко признался в сексуальных связях со студентками фотографии
«Это мощный наркотик»: Джеймс Франко признался в сексуальных связях со студентками фотографии
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