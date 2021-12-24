«Это мощный наркотик»: Джеймс Франко признался в сексуальных связях со студентками

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Иван Янковский подтвердил информацию о женитьбе на Диане Пожарской

23 декабря

«Важно внушать девочкам с детства, что они красивые»: Ирина Горбачёва об обретении женской энергии

Актриса призналась, что второй муж помог ей почувствовать себя красивой