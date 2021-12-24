Николь Кидман пожаловалась на эйджизм

После старта проката фильма Аарона Соркина «Быть Рикардо»
исполнительница главной роли Николь Кидман
дала большое интервью
, в котором рассказала, каково это – быть актрисой, которой слегка за 40. По словам Николь, в Голливуде многим актрисам отказывают в роли из-за их возраста.
«В индустрии существует убеждение, что если актрисе около 40 лет, её карьера закончена. Я никогда не слышала фразу «ваш срок годности истёк», но у меня бывали случаи, когда мне отказывали и указывали на дверь. Конечно, ситуация меняется, и «Быть Рикардо» рассказывает в том числе и об этой проблеме»
, – сказала Николь.
В биографической картине «Быть Рикардо» актриса сыграла суперзвезду американского телевидения Люсиль Болл
. Во время съёмок фильма Николь даже начала курить, чтобы лучше вжиться в роль и иметь такой же низкий голос, как у её героини. Актриса отмечает, что ей важно работать с «хорошими» режиссёрами, потому что с ними получается перевоплотиться в «правильные» роли.
«Как у актёра у вас должна быть толстая кожа. Я тщательно выбираю режиссёров, с которыми работаю. И дело не в том, хорошие они или плохие. Мне важно, чтобы я была сосудом для верных ролей. Я здесь, чтобы помочь. Как я могу это сделать?»
.
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