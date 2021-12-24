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На страже технологий: Пенелопа Крус запретила своим детям пользоваться социальными сетями

24 декабря
2021 год

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24 декабря 2021
Пенелопа Крус и её муж Хавьер Бардем воспитывают двоих детей: 10-летнего сына Леонардо и 8-летнюю дочь Луну. В недавнем интервью Пенелопа призналась, что тщательно оберегает их жизнь от вторжения социальных сетей.

На страже технологий: Пенелопа Крус запретила своим детям пользоваться социальными сетями

«Я очень серьёзно отношусь к технологиям, особенно к их роли в жизни моих детей. Конечно, мы смотрим фильмы и мультики, как я могу это запретить? В моём детстве это были самые невероятные моменты счастья. Но я не позволю им пользоваться смартфонами до тех пор, пока они не станут старше. Никаких социальных сетей как минимум до 16 лет. Я рассматриваю это как защиту психического здоровья, но, кажется, принадлежу к меньшинству», – заявила актриса.

Сама Пенелопа пользуется новыми технологиями с опаской и за молодое поколение сильно переживает: по её мнению, главная опасность таится в том, что нет никакой защиты детей от влияния диджитального мира.

«У меня странные отношения с социальными сетями: пользуюсь ими очень редко и осторожно. Мне очень жаль нынешних подростков. Как будто в мире проводится над ними эксперимент: «О, давайте посмотрим, что будет, если мы дадим 12-летним детям много новых технологий». Для тех, кто вовлечён в социальные сети, нет никакой защиты. Их мозг, который ещё развивается, никак не защищён. Это всё очень влияет на то, как они видят себя, на всё, что связано с буллингом. У нас было абсолютно другое детство», – заключила актриса.

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На страже технологий: Пенелопа Крус запретила своим детям пользоваться социальными сетями фотографии
На страже технологий: Пенелопа Крус запретила своим детям пользоваться социальными сетями фотографии
На страже технологий: Пенелопа Крус запретила своим детям пользоваться социальными сетями фотографии
На страже технологий: Пенелопа Крус запретила своим детям пользоваться социальными сетями фотографии
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