«Это страшно - жить без желания»: Мария Кожевникова призналась, что больше трёх лет жила с депрессией

37-летняя Мария Кожевникова дала первое больше интервью впервые за четыре года. Можно было бы подумать, что Марии просто было некогда - за три с половиной года актриса родила троих сыновей, воспитание которых отнимает огромное количество времени. Однако оказалось, что причина затишья кроется в другом - на протяжении последний четырёх лет Мария жила с депрессией, и только полгода назад начала потихоньку выходить из этого состояния. В интервью каналу «KENG TV» актриса призналась, что ещё несколько лет назад не верила, что депрессия - настоящее заболевание, а не следствие безделия. Как и многие соотечественники, Мария была полна стереотипов о психическом здоровье. А столкнувшись с этим коварным заболеванием лично, пережила переоценку своих взглядов и посоветовала зрительницам, переживающим схожие проблемы, не затягивать с лечением.
Проблемы с настроением у Марии начались с работы в Госдуме, где она, по её словам, столкнулась с огромным количеством циничных людей. К чему она была не готова. К этому моменту актриса была совершенно истощена энергетически - её сил хватало только на детей и мужа.
«Я перестала разговаривать с друзьями, перестала ездить на дни рождения. У меня было так мало энергии, что я могла её потратить только на мужа и детей. Мне даже каждый разговор по телефону давался с трудом — я ощущала сильное опустошение внутри себя. Когда я ушла из Госдумы, я начала ходить искать людей, которые мне помогут. Я пробовала всё, искала ответы, ресурсы. Ходила к различным психологам, которых мне советовали. Прибегала к помощи гипноза, и к регрессологу. Я прошла всё, что есть и что советуют, чтобы изучить себя, чтобы понять, чтобы вернуть ту энергию, которая у меня когда-то была. Потому что мне всегда нужно было в жизни всё и даже больше, чем другим. Я человек, который участвуют в постоянном забеге. Я же во всех сферах деятельности принимала участие: и в спорте, и в кино, и в Думе. А тут просто у меня ноль. Я ничего не хотела несколько лет. Это страшно - жить без желания и без мечты. Я считаю, что это прям заболевание, потому что происходит что-то с мозгом. Ведь мы и видим, и слышим мозгом, а не глазами и ушами. И если мозг дает негативные отрицательные импульсы, от этого страдает тело. Я сразу, естественно, потолстела. У меня сразу начались проблемы с щитовидной железой. До этого я была полностью здорова, ничего в моей жизни не изменилось, ни рацион, ничего. А просто вот что-то пошло не так. Как будто какой-то тумблер повернули, и что-то пошло не так. Я вставала с утра, и думала: «А что я вообще хочу? А я ничего не хочу». Понятно, что у меня есть дети и я ими занималась - это не касалось моей семьи. Здесь я всегда выкладывалась по полной. А всё, что касалось меня лично…Я ушла в глубокий анализ себя. Это первое моё интервью за четыре года и первые полгода, когда я стала куда-то выходить, куда-то ездить, что-то мне стало интересно. То есть, я жила больше трёх лет в депрессии. Мне такое состояние не свойственно, я настолько жизнерадостный человек, я готова спать по 3-4 часа, но что-то делать, в чём-то участвовать…»
«Мои родные действительно не понимали, что со мной происходит. Несмотря на то, что я была не одна, меня поддерживал муж, мама и близкие. Но ты ощущаешь такое одиночество. Потому что никто не может тебя понять. Как бы они не хотели, им не понять, что тебе что воля, что неволя, холодно, жарко, поездка в другую страну - неинтересно ничего. И объяснить это ощущение нельзя. Это можно только прожить.
До этого, когда мне говорил кто-то «у меня депрессия», мне казалось, что депрессия - это от безделья только. От того, что ты ничем не занята и не можешь себя занять. А так как я вечно была занята, поэтому типа нет депрессии. Но на самом деле всё не так работает.
Если вы понимаете, что вы ничего не хотите, ищите специалистов, которые могут вам помочь. Это важно. Я такого нашла и прям за полгода воздух почувствовала, ожила. И понимаешь, что вокруг всё закручивается, какие-то сразу предложения пошли, жизнь есть! Если женщине необходима реализация, я считаю, что неправильно, если мужчина или обстоятельства заставляют её быть только с детьми и заниматься только детьми. Потому что это и для детей плохо и для самой женщины».
На вопрос о том, связано ли это состояние с рождением трёх детей подряд, Мария ответила, что вероятно, возниклая после рождения третьего сына последоровая депрессия перешла в затяжную депрессию.
«Думаю, что тут комплексная проблема. За три с половиной года я родила троих детей. Безусловно, мой организм работал в режиме «надо держаться, надо родить». Родила. Через три месяца я снова беременна. Надо держаться. Держимся. Потом через полтора года опять была беременна. Я в принципе здоровый человек, я выдерживала. Думаю, что послеродовая депрессия возникла после третьей беременности, и я ушла в это состояние. Прибило меня не по-детски. Даже не хочется делиться какими-то гадостями, хочется ведь говорить только о светлом и тёплом. Я нашла людей, у которых тоже были такие состояния. Почти все говорят, что вначале они думали, что сами из этого выйдут. Выберутся. Ну а что такого? Ну плохое настроение. Ну чего-то не хочется. Мы можем себе позволить ничего не хотеть один день, два дня. И теряем эту нить, когда проходит уже месяц, два, три, а тут уже год, два. Здесь нужна профессиональная рука. У нас это не принято. «Ты что, больной? Зачем тебе к психологу?» Сейчас потихоньку это отношение меняется. Уже публичные люди потихоньку рассказывают, что им потребовался специалист. Они пошли, им помогли. Никогда нельзя этого бояться. Это болезнь. Когда у вас ОРВИ или сломана нога, вы же идёте к врачу. Никто ж не говорит: «Ой а что ты с переломанной ногой сам не можешь её собрать, лангетку поставить и перевязать?» То же самое здесь. Это не просто плохое настроение или какая-то ситуация. А ты понимаешь, что ты уже на дне, и там стучать уже некуда. Там уже ядро, оно никакого звука не даёт. И это всё случилось несмотря на благополучие рядом. Любящие люди, профессия, обеспеченность - всё хорошо. Ты даже не можешь придумать, что не так! Вот это самое тяжёлое. У меня было всё хорошо. Сидишь сама с собой и думаешь: «Маш, а что? Что не в порядке? Ну что тебе не хватает для счастья?» Ты ищешь причины, и кто-то может их даже находить. Но истинная причина, она внутри. И если с этим не поработаешь, ничего не поменяется».
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