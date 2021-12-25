Анна Хилькевич спросила у Владимира Путина о влиянии социальных сетей на подростков

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25 декабря Митрополит Иларион рассказал о любимых проектах на Netflix А также поддержал идею снять сериал о жизни РПЦ

25 декабря Бывшие студентки Джеймса Франко обвинили его в безразличии В ответ на признание актёром своей вины по делу о сексуальной эксплуатации

25 декабря «Это страшно - жить без желания»: Мария Кожевникова призналась, что больше трёх лет жила с депрессией Актриса только недавно стала выкарабкиваться из этого состояния