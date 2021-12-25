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Анна Хилькевич спросила у Владимира Путина о влиянии социальных сетей на подростков

25 декабря
2021 год

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25 декабря 2021
23 декабря состоялась ежегодная конференция с Владимиром Путиным, на которой среди полчища журналистов неожиданно оказалась актриса Анна Хилькевич. Как выяснилось, с недавних пор Анна является представителем российского аналога TikTok – приложения Yappy, поэтому на конференции у президента она спросила, считает ли он, что социальные сети приводят к деградации детей и подростков.

Анна Хилькевич спросила у Владимира Путина о влиянии социальных сетей на подростков


«Человечество всегда развивается. Дети всегда лучше и умнее своих родителей, это очевидный факт. Вопрос в том, чтобы создавался такой контент, который всегда шёл на пользу. Чтобы молодые люди не заболевали вот этим интернетом, чтобы не подменяли реальную жизнь. Чтобы не сидели на месте. Чтобы жизнь была полноценной, чтобы спортом занимались, и музеи посещали, и в театрах бывали. Социальные сети должны дополнять реальную жизнь, а не вести к тому, чтобы люди уходили в виртуальную жизнь», – ответил ей Владимир Путин.

Пока президент отвечал артистке, та внимательно слушала и двусмысленно покусывала губы. После пресс-конференции короткое видео с Анной быстро превратилось в интернет-мем, но актриса сразу же объяснила своё поведение: «Я просто плохо видела, и губы обсохли под маской. Я прежде всего женщина, и красивая женщина, но не ищите во всём подвоха».

Анна Хилькевич спросила у Владимира Путина о влиянии социальных сетей на подростков

Однако подписчики Анны вопрос президенту не оценили. В своём Инстаграме актриса ответила всем, кто остался недоволен её выступлением, а над мемом с собой посмеялась: «Во-первых, это моё дело, какой именно вопрос задавать президенту. Поверьте, сидя там, хотелось спросить очень много чего. Я приехала туда от социальной сети Yappy, лицом которой я явлюсь! Задавать любые волнующие вопросы я не могу, но, безусловно, хочу! А во-вторых, вопрос про то, как относится наш президент к социальным сетям, лично для меня важен. Да, я впервые слушала всю прямую линию. И знаете что? Это очень интересно. Это возможность поговорить народу с президентом, это понимание сложности его дела и устройства мира в геополитической мысли. Ну, а мемы с моим выражением лица заслуживают отдельных аплодисментов», – написала Хилькевич.
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Анна Хилькевич спросила у Владимира Путина о влиянии социальных сетей на подростков фотографии
Анна Хилькевич спросила у Владимира Путина о влиянии социальных сетей на подростков фотографии
Анна Хилькевич спросила у Владимира Путина о влиянии социальных сетей на подростков фотографии
Анна Хилькевич спросила у Владимира Путина о влиянии социальных сетей на подростков фотографии
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