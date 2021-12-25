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Бывшие студентки Джеймса Франко обвинили его в безразличии

25 декабря
2021 год

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25 декабря 2021
После долгого затишья актёр Джеймс Франко наконец дал публичное интервью, в котором ответил на обвинения четырёхлетней давности. В 2019 году четыре студентки его киношколы подали гражданский иск против Франко из-за его непристойного поведения, и только сейчас актёр признался в том, что действительно имел с ними сексуальные связи по обоюдному согласию. Девушкам его недавняя исповедальная речь не понравилась: они заявили, что Джеймс «игнорирует их боль и страдания».

Бывшие студентки Джеймса Франко обвинили его в безразличии

«Франко абсолютно безразличен к той боли и страданиям, которые он принёс своим жертвам. Невероятно, что даже после того, как он признал свою вину, он продолжает принижать пережитое ими и игнорировать их боль. Это не было недоразумением по поводу названия курса, это не было переутомлением – это было и есть его презренное поведение», – говорится в заявлении адвокатов, представляющих интересы бывших студенток Франко. Видимо, денежной компенсации им оказалось недостаточно: в июне 2021 года актёр согласился выплатить 2,2 млн долларов по иску о сексуальной эксплуатации, поступившего от его студенток, но жажда наказания сильнее.
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Бывшие студентки Джеймса Франко обвинили его в безразличии фотографии
Бывшие студентки Джеймса Франко обвинили его в безразличии фотографии
Бывшие студентки Джеймса Франко обвинили его в безразличии фотографии
Бывшие студентки Джеймса Франко обвинили его в безразличии фотографии
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