Бывшие студентки Джеймса Франко обвинили его в безразличии

После долгого затишья актёр Джеймс Франко
наконец дал публичное интервью
, в котором ответил на обвинения четырёхлетней давности
. В 2019 году четыре студентки его киношколы подали гражданский иск против Франко из-за его непристойного поведения, и только сейчас актёр признался в том, что действительно имел с ними сексуальные связи по обоюдному согласию. Девушкам его недавняя исповедальная речь не понравилась: они заявили
, что Джеймс «игнорирует их боль и страдания»
.
«Франко абсолютно безразличен к той боли и страданиям, которые он принёс своим жертвам. Невероятно, что даже после того, как он признал свою вину, он продолжает принижать пережитое ими и игнорировать их боль. Это не было недоразумением по поводу названия курса, это не было переутомлением – это было и есть его презренное поведение»
, – говорится в заявлении адвокатов, представляющих интересы бывших студенток Франко. Видимо, денежной компенсации им оказалось недостаточно: в июне 2021 года актёр согласился выплатить 2,2 млн долларов по иску о сексуальной эксплуатации, поступившего от его студенток, но жажда наказания сильнее.
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