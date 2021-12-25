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Митрополит Иларион рассказал о любимых проектах на Netflix

25 декабря
2021 год

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25 декабря 2021
Митрополит Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, в недавнем выпуске программы «Церковь и мир» рассказал, какие фильмы и сериалы он смотрит на стриминговом сервисе Netflix.

Митрополит Иларион рассказал о любимых проектах на Netflix
фото: Кадр из сериала «Два Папы»

Фаворитом митрополита стал фильм «Два Папы», повествующий о событиях новейшей истории католической Церкви, а также сериал «Корона», посвящённый британской королевской семье. «Корону» митрополит оценил особенно, так как многих из действующих персонажей сериала он знает лично: «У меня есть подписка на Netflix, и когда у меня возникает свободное время, я пользуюсь этим сервисом для просмотра фильмов и сериалов. Из того, что мне запомнилось, это фильм «Два папы». Фильм сделан с большим уважением к католической церкви и красиво снят - я посмотрел его с удовольствием», – сказал митрополит Иларион.

Митрополит Иларион рассказал о любимых проектах на Netflix
фото: Кадр из сериала «Корона»

А вот молодёжный сериал «Элита» владыка к просмотру не рекомендует. По его словам, в нём, как и во многих других проектах стриминга, содержится «очень много» ЛГБТ-контента: «Что касается ЛГБТ-контента на Netflix, то он там существует, причём в сериалах, предназначенных для молодёжи. Например, есть сериал «Элита», где рассказывается о жизни некоей элитной школы в Испании. И там такого контента очень много».

Митрополит Иларион рассказал о любимых проектах на Netflix
фото: Кадр из сериала «Элита»

Отдельно митрополит Иларион указал на нехватку контента о Русской Православной Церкви. Однако ему бы хотелось видеть сериал не о патриархе или членах Священного синода, а о реальной жизни священников: «Я думаю, что было бы интересно создать сериал о жизни Русской Православной Церкви, потому что действительно для многих жизнь церкви остается какой-то закрытой и табуированной темой. Многие даже не знают, чем живут священники, чем они занимаются», – подытожил владыка.
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Митрополит Иларион рассказал о любимых проектах на Netflix фотографии
Митрополит Иларион рассказал о любимых проектах на Netflix фотографии
Митрополит Иларион рассказал о любимых проектах на Netflix фотографии
Митрополит Иларион рассказал о любимых проектах на Netflix фотографии
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