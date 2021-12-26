Сериал «Эмили в Париже» оскорбил украинских женщин

22 декабря на Netflix вышел второй сезон сериала «Эмили в Париже», в четвёртой серии которого появляется украинка. И если первый сезон критиковали за обилие стереотипов, использованных в описании Франции и французов, то второй сезон возмутил зрителей из-за карикатурного изображения украинцев.
фото: Кадр из сериала «Эмили в Париже»
В четвёртой серии главная героиня Эмили в школе французского языка знакомится с украинкой Петрой (актриса Дарья Панченко), и девушки вместе отправляются на шопинг. Кроме того, что образ Петры нарочито безвкусен, а поведение эксцентрично, на шопинге выясняется, что она привыкла воровать понравившиеся ей вещи и вынуждает Эмили поступить так же. Украинский блогер Евгения Гаврилко возмутилась происходящим на экране и написала по этому поводу пост в своём Инстаграме.
«Я говорю здесь от имени всех украинских женщин мира. И я чувствую, что это нельзя игнорировать. Будучи создателями самого успешного шоу Netflix в 2021 году, зная своё влияние на миллионы умов и сердец во всем мире, вы демонстрируете такое невежество и нетерпимость. Вы выставляете украинку как человека без чувства вкуса и достоинства. Глупая, невежественная воровка! Вы вообще серьезно? И это происходит, когда есть так много талантливых украинцев, которые влияют на мировой рынок технологий, моды, искусства, устойчивого развития, науки, спорта», – написала Евгения. Также блогер упомянула выдающихся украинских женщин в области моды и искусства, отметив, что список можно дополнить тысячами фамилий.
фото: Кадр из сериала «Эмили в Париже»
Отреагировал и министр культуры Украины Александр Ткаченко, который написал в своём телеграм-канале предупреждение о том, что направит в Netflix официальное письмо от Минкульта.
«Netflix хорошо знаком с Украиной, достаточно сказать, что большинство улиц Парижа в фильме «Последний наёмник» снимались в Киеве. Вдобавок, благодаря популяризации нашей культуры, европейцы и американцы должны были слышать о наших художниках и не только. Хотя бы о дирижёре Оксане Лынив, теннисистке Элине Свитолиной, певице Джамале, дизайнере Вите Кин… Но этого наверняка мало. И придётся продолжать сражаться со стереотипами. Если в 1990-х и 2000-х украинских ребят изображали преимущественно как гангстеров, со временем это изменилось. Однако не в этом случае. В «Эмили в Париже» имеем карикатурный образ украинки, неприемлемый и оскорбительный. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать всё бесплатно, боятся депортации? Так не должно быть».
фото: Кадр из сериала «Эмили в Париже»
Критика со стороны зрителей обрушилась не только на стриминг, но и на актрису Дарью Панченко, которая согласилась сыграть эту роль. Однако многие призвали не преувеличивать значение сериала и смириться с клише в изображении как украинцев, так и французов.
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