Сериал «Эмили в Париже» оскорбил украинских женщин

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А также поддержал идею снять сериал о жизни РПЦ

Митрополит Иларион рассказал о любимых проектах на Netflix

В ответ на признание актёром своей вины по делу о сексуальной эксплуатации

Бывшие студентки Джеймса Франко обвинили его в безразличии

Анна Хилькевич спросила у Владимира Путина о влиянии социальных сетей на подростков

25 декабря

«Это страшно - жить без желания»: Мария Кожевникова призналась, что больше трёх лет жила с депрессией

Актриса только недавно стала выкарабкиваться из этого состояния