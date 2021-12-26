Алек Болдуин поблагодарил подписчиков за поддержку

Накануне Рождества актёр Алек Болдуин
, случайно застреливший на съёмках фильма «Ржавчина» оператора Галину Хатчинс в этом году
, опубликовал в своём Инстаграме
видео-поздравление и поблагодарил своих сторонников за поддержку.
«Я хотел воспользоваться моментом, чтобы сказать спасибо тем людям, которые прислали мне добрые слова, желали мне сил, молились за меня и не давали пасть духом. Я получил сотни, сотни писем от друзей, родственников, коллег и людей, о которых я давно не слышал. Я очень благодарен»
, – начал своё обращение актёр.
Также Болдуин рассказал о своём состоянии после случившейся трагедии и поздравил подписчиков с рождественскими праздниками: «Конечно, мне хотелось бы однажды оставить это всё позади. Однако никто из тех, кто причастен к этой трагедии, уже не сможет жить, как раньше, потому что погиб человек. Я не позволяю себе забыть о случившемся, не проходит и дня, чтобы я не думал об этом. Я пытаюсь двигаться вперед только ради жены и детей. Что бы вы ни отмечали — поздравляю вас. Я надеюсь, что вам так же повезло, как и мне, и что вы дома со своей семьёй. У меня нет ничего умного или оригинального, чтобы сказать, просто спасибо людям, которые были рядом. Берегите себя: носите средства индивидуальной защиты, прививайтесь. И не впускайте Санта-Клауса в свой дом, пока он не наденет маску»
.
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