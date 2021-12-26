Алек Болдуин поблагодарил подписчиков за поддержку

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А также поддержал идею снять сериал о жизни РПЦ

Митрополит Иларион рассказал о любимых проектах на Netflix

25 декабря

Бывшие студентки Джеймса Франко обвинили его в безразличии

В ответ на признание актёром своей вины по делу о сексуальной эксплуатации