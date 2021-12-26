Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Алек Болдуин поблагодарил подписчиков за поддержку

26 декабря
2021 год

Лайфстайл >>
26 декабря 2021
Накануне Рождества актёр Алек Болдуин, случайно застреливший на съёмках фильма «Ржавчина» оператора Галину Хатчинс в этом году, опубликовал в своём Инстаграме видео-поздравление и поблагодарил своих сторонников за поддержку.

Алек Болдуин поблагодарил подписчиков за поддержку

«Я хотел воспользоваться моментом, чтобы сказать спасибо тем людям, которые прислали мне добрые слова, желали мне сил, молились за меня и не давали пасть духом. Я получил сотни, сотни писем от друзей, родственников, коллег и людей, о которых я давно не слышал. Я очень благодарен», – начал своё обращение актёр.

Также Болдуин рассказал о своём состоянии после случившейся трагедии и поздравил подписчиков с рождественскими праздниками: «Конечно, мне хотелось бы однажды оставить это всё позади. Однако никто из тех, кто причастен к этой трагедии, уже не сможет жить, как раньше, потому что погиб человек. Я не позволяю себе забыть о случившемся, не проходит и дня, чтобы я не думал об этом. Я пытаюсь двигаться вперед только ради жены и детей. Что бы вы ни отмечали — поздравляю вас. Я надеюсь, что вам так же повезло, как и мне, и что вы дома со своей семьёй. У меня нет ничего умного или оригинального, чтобы сказать, просто спасибо людям, которые были рядом. Берегите себя: носите средства индивидуальной защиты, прививайтесь. И не впускайте Санта-Клауса в свой дом, пока он не наденет маску».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Алек Болдуин впервые пообщался с журналистами после того, как случайно застрелил оператора
Алек Болдуин случайно убил оператора и ранил режиссёра во время съёмок
персоны
Алек Болдуин

фотографии >>
Алек Болдуин поблагодарил подписчиков за поддержку фотографии
Алек Болдуин поблагодарил подписчиков за поддержку фотографии
Алек Болдуин поблагодарил подписчиков за поддержку фотографии
Алек Болдуин поблагодарил подписчиков за поддержку фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Новый Год 2020

Скорбим

Андрей Ярославцев
26 декабря ушёл из жизни актёр Андрей Ярославцев.
Альберт Лиханов
25 декабря ушёл из жизни писатель, сценарист Альберт Лиханов.
Владимир Татосов
24 декабря ушёл из жизни актёр Владимир Татосов.

День рождения >>

Леонид Бичевин
Сергей Бодров (младший)
Эммануил Виторган
Галина Макарова
Дарья Носик
Екатерина Носик
Сергей Подгорный
Эмма Попова
Светлана Чернышкова
Эрвин Гешоннек
Жерар Депардье
Марлен Дитрих
Рафал Круликовский
Мишель Пикколи
Иржи Совак
Аарон Стэнфорд
все родившиеся 27 декабря >>

Афиша кино >>

Джигалоу
комедия
Россия, 2021
Самый лучший босс
комедия
Испания, 2021
10 дней с Сантой
комедия, семейное кино
Италия, 2020
Дилан Томас. Любовник и поэт
биография, драма
США, 2017
Снегурочка против всех
комедия
Россия, 2021
Три богатыря и Конь на троне
приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2021
Чемпион мира
драма
Россия, 2021
Реальная любовь
драма, комедия, мелодрама
Великобритания, США, Франция, 2003
Последний богатырь: Посланник Тьмы
комедия, приключения, сказка
Россия, 2021
Тихая ночь
драма, комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Зверопой 2
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, семейное кино, фэнтези
США, 2021
Разыскивается Санта!
комедия
Италия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram