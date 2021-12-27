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Мария Кожевникова рассказала, почему из неё не получилась олимпийская чемпионка

27 декабря
2021 год

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27 декабря 2021
Мария Кожевникова дала первое за четыре года большое интервью о материнстве и связанных с ним аспектах жизни для ютюб-канала «KENG TV». В интервью Мария призналась, что более трёх лет жила с депрессией и долго не могла понять, что с ней происходит. А также рассказала о своём опыте материнства и воспитании детей. Мария и её супруг Евгений Васильев воспитывают троих сыновей: 7-летнего Ивана, 6-летнего Максима и 4-летнего Василия. Мария, как и многие представители её поколения, с детства была для своей мамы «проектом» для воплощения собственных нереализованных амбиций. По словам актрисы, мама мечтала сделать из неё олимпийскую чемпионку и это желание мешало ей разглядеть реальные способности её дочери. В итоге Мария отдала художественной гимнастике 12 лет жизни, стала мастером спорта и со спокойной совестью ушла учиться в ГИТИС, начав жизнь по-своему. И хотя для Марии эти старания не прошли даром, закалив её для взрослой жизни, сама актриса совершенно иначе воспитывает своих сыновей.

Мария Кожевникова рассказала, почему из неё не получилась олимпийская чемпионка

«Она так хотела сделать из меня олимпийскую чемпионку, что это просто была какая-то одержимость. После 6-часовой тренировки она меня ещё дома заставляла тренироваться, сидела на коленях, тянула меня. Но я ей очень благодарна. Проанализировав всё, по отношению к своим детям я веду себя совершенно иначе. Я не стараюсь свои мечты и амбиции на своих детях воплотить. Это была мамина мечта, она хотела заниматься художественной гимнастикой, у неё не получилось, она занялась фигурным катанием и решила, что раз есть дочь, значит, надо свои амбиции реализовать на мне. А я была просто дубовая, я в папу пошла (отец Марии - советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и заслуженный мастера спорта Александр Кожевников - прим. ред.), я такая силовая. Я потом взяла как-то ракетку, и на меня смотрел тренер и говорил: «Мы потеряли чемпионку по теннису». Я была чёткая и быстрая. Но уже невозможно было [что-то сделать] - в 9 лет он меня в первый раз увидел. Я уже на полупальчиках бегала по теннисному корту. Вот это уже не изменить, сказал тренер. Поэтому у неё была такая амбиция. Но нельзя, категорически нельзя свои амбиции на детей проецировать».

Мария Кожевникова рассказала, почему из неё не получилась олимпийская чемпионка

По мнению Марии, роль родителя заключается в том, чтобы попытаться разобраться в талантах и способностях своего ребёнка, а не навязывать ему свои желания и мечты.

«Меня отдали на гимнастику в 4 года, в этом возрасте мало кто соображает, что ему нужно, а что нет. А когда тебе 9-10 лет, тебе уже жалко времени потраченного, ты уже 5-6 лет вкалывал и вкалывал не по-детски. И заканчивать на том, что у тебя ничего нет? И ты уже разбираешься в этом, у тебя коллектив сложился. Но ты понимаешь, что тебе сложнее, чем другим, тебе не дано богом. Всё-таки есть какой-то дар, который дается свыше. И мне кажется, что именно роль родителя распознать это - к чему больше предрасположен ребёнок. Не просто: «Где там хорошо зарабатывают? Что я хочу?» А именно то, что у твоего ребёнка хорошо получается и где он будет получать удовольствие. Потому что если остальные садились за месяц на шпагат, мне нужно было три месяца. И это при условии, что я ещё после тренировки дома растягивалась. Мне всё давалось труднее, чем другим. По жизни, конечно, это помогло в дальнейшем. Мне это заложило огромную школу - я всегда нахожусь в состоянии, когда все бегут, а я немножко сзади, но тоже пытаюсь добежать до финиша. Участвую в этом забеге, но на старт всё время прихожу последней. Так же было в ГИТИСе. Все уже там в каких-то постановках участвовали, все такие театралы, все знают, что такое этюд, что надо делать. А я пришла и просто мечтала, хотела быть актрисой. Я маме говорила: «Мам, я хочу на актёрский, я хочу стоять на сцене, петь». Я даже в художественной гимнастике это пыталась выразить - с помощь выбора музыки, например. Я маме всегда говорила: «Мама отдай меня на вокал». Я всё-таки уговорила маму поехать на вокал, чтобы меня послушали, но у нас машина сломалась. И мама говорит: «Видишь, Маш, ну прям не судьба тебе петь». И я подумала: «Может, и правда не судьба». Но всё равно. Когда я выполнила мастера спорта, я сказала маме, что теперь начнётся моя жизнь, теперь я буду делать, как я хочу».

Мария Кожевникова рассказала, почему из неё не получилась олимпийская чемпионка

По мнению Марии, истинная материнская любовь заключается в безусловном принятии ребёнка таким, какой он есть. Что требует огромного количества терпения и работы над собой.

«Истинная материнская любовь - это когда ты разрешаешь своему ребёнку быть тем, кто он есть. Это непросто. У нас всё равно есть свои желания. Я работаю над собой каждый день. Например, вчера пришла за детьми в школу. И написала преподавателю, что я пришла. Сейчас не разрешают никому заходить в школу - детей выводят. Я стою 10 минут, 15 минут. На улице прохладно. Окна класса выходят на улицу. Я подхожу к окну: мой Ваня сидит, неспеша что-то пишет. Я стучу в окно, мне открывает преподаватель и говорит: «Ваня хочет доделать». Я говорю: «Вань, ничего вообще что я тут стою, жду тебя?» Потом он ещё 15 минут собирался. Я за эти полчаса вся извелась. Он вышел, я ему говорю: «Что за неуважение, что значит «мама подождёт»? Давай ты меня в следующий раз подождёшь?» А потом вчера ложусь спать и думаю. Ну вот я быстрый человек, мне всё быстро надо делать. Я даже ем на ходу, полторы минуты, желательно в машине. А Ваня всё неспеша делает. Это его темп. Это он и есть. Я не имею права требовать от него, чтобы он был мной. А у него другой ритм жизни».

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№ 1
Ч.Ю.С. (Москва)   27.12.2021 - 15:40
Моя уважуха Маше за искренность, дей-но она пошла в отца, высокая, мощная, силовая, ну какая нафиг худ.гимнастика, она молодец, что правильно понимает своё место и возможности, и правильно задумывается... читать далее>>
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