Мария Кожевникова рассказала, почему из неё не получилась олимпийская чемпионка

«Она так хотела сделать из меня олимпийскую чемпионку, что это просто была какая-то одержимость. После 6-часовой тренировки она меня ещё дома заставляла тренироваться, сидела на коленях, тянула меня. Но я ей очень благодарна. Проанализировав всё, по отношению к своим детям я веду себя совершенно иначе. Я не стараюсь свои мечты и амбиции на своих детях воплотить. Это была мамина мечта, она хотела заниматься художественной гимнастикой, у неё не получилось, она занялась фигурным катанием и решила, что раз есть дочь, значит, надо свои амбиции реализовать на мне. А я была просто дубовая, я в папу пошла (отец Марии - советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и заслуженный мастера спорта Александр Кожевников - прим. ред.), я такая силовая. Я потом взяла как-то ракетку, и на меня смотрел тренер и говорил: «Мы потеряли чемпионку по теннису». Я была чёткая и быстрая. Но уже невозможно было [что-то сделать] - в 9 лет он меня в первый раз увидел. Я уже на полупальчиках бегала по теннисному корту. Вот это уже не изменить, сказал тренер. Поэтому у неё была такая амбиция. Но нельзя, категорически нельзя свои амбиции на детей проецировать».
По мнению Марии, роль родителя заключается в том, чтобы попытаться разобраться в талантах и способностях своего ребёнка, а не навязывать ему свои желания и мечты.
«Меня отдали на гимнастику в 4 года, в этом возрасте мало кто соображает, что ему нужно, а что нет. А когда тебе 9-10 лет, тебе уже жалко времени потраченного, ты уже 5-6 лет вкалывал и вкалывал не по-детски. И заканчивать на том, что у тебя ничего нет? И ты уже разбираешься в этом, у тебя коллектив сложился. Но ты понимаешь, что тебе сложнее, чем другим, тебе не дано богом. Всё-таки есть какой-то дар, который дается свыше. И мне кажется, что именно роль родителя распознать это - к чему больше предрасположен ребёнок. Не просто: «Где там хорошо зарабатывают? Что я хочу?» А именно то, что у твоего ребёнка хорошо получается и где он будет получать удовольствие. Потому что если остальные садились за месяц на шпагат, мне нужно было три месяца. И это при условии, что я ещё после тренировки дома растягивалась. Мне всё давалось труднее, чем другим. По жизни, конечно, это помогло в дальнейшем. Мне это заложило огромную школу - я всегда нахожусь в состоянии, когда все бегут, а я немножко сзади, но тоже пытаюсь добежать до финиша. Участвую в этом забеге, но на старт всё время прихожу последней. Так же было в ГИТИСе. Все уже там в каких-то постановках участвовали, все такие театралы, все знают, что такое этюд, что надо делать. А я пришла и просто мечтала, хотела быть актрисой. Я маме говорила: «Мам, я хочу на актёрский, я хочу стоять на сцене, петь». Я даже в художественной гимнастике это пыталась выразить - с помощь выбора музыки, например. Я маме всегда говорила: «Мама отдай меня на вокал». Я всё-таки уговорила маму поехать на вокал, чтобы меня послушали, но у нас машина сломалась. И мама говорит: «Видишь, Маш, ну прям не судьба тебе петь». И я подумала: «Может, и правда не судьба». Но всё равно. Когда я выполнила мастера спорта, я сказала маме, что теперь начнётся моя жизнь, теперь я буду делать, как я хочу».
По мнению Марии, истинная материнская любовь заключается в безусловном принятии ребёнка таким, какой он есть. Что требует огромного количества терпения и работы над собой.
«Истинная материнская любовь - это когда ты разрешаешь своему ребёнку быть тем, кто он есть. Это непросто. У нас всё равно есть свои желания. Я работаю над собой каждый день. Например, вчера пришла за детьми в школу. И написала преподавателю, что я пришла. Сейчас не разрешают никому заходить в школу - детей выводят. Я стою 10 минут, 15 минут. На улице прохладно. Окна класса выходят на улицу. Я подхожу к окну: мой Ваня сидит, неспеша что-то пишет. Я стучу в окно, мне открывает преподаватель и говорит: «Ваня хочет доделать». Я говорю: «Вань, ничего вообще что я тут стою, жду тебя?» Потом он ещё 15 минут собирался. Я за эти полчаса вся извелась. Он вышел, я ему говорю: «Что за неуважение, что значит «мама подождёт»? Давай ты меня в следующий раз подождёшь?» А потом вчера ложусь спать и думаю. Ну вот я быстрый человек, мне всё быстро надо делать. Я даже ем на ходу, полторы минуты, желательно в машине. А Ваня всё неспеша делает. Это его темп. Это он и есть. Я не имею права требовать от него, чтобы он был мной. А у него другой ритм жизни».
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