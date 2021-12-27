«Нельзя действовать по указке специалистов»: Мария Кожевникова об авторитетах в воспитании детей

В первом за четыре года большом интервью для канала «KENG TV» актриса Мария Кожевникова поделилась своим опытом в воспитании детей, рассказала о собственном детстве, а также о пережитой затяжной депрессии. Актриса и её муж, предприниматель Евгений Васильев воспитывают троих сыновей: 7-летнего Ивана, 6-летнего Максима и 4-летнего Василия. В их воспитании Мария руководствуется по большей части интуицией, наблюдениями и анализом собственных взаимоотношений с матерью. Которая мечтала сделать из дочери олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике, не обращая внимания на отсутствие какой-либо предрасположенности Марии к этому виду спорта. Имея за плечами опыт 12-летней муштры, актриса совершенно иначе подходит к воспитанию своих сыновей, пытаясь улавливать особенности их характеров и способностей. Но ей всё равно не удалось миновать некоторых ошибок, которые возникают, если начать сравнивать своих детей друг с другом и пытаться добиться от них схожих результатов. О том, чем опасны ложные ожидания, Мария рассказала на собственном примере.
фото: Мария со старшим сыном Иваном
«У меня первый ребёнок очень одарённый. Он схватывает на лету. В пять лет он выучил таблицу умножения сам, просто посмотрев её на обороте тетради. Он спал с цифрами, вычислял мне миллиарды миллионов или говорил мне такие цифры, о которых я не догадывалась, что они есть. В общем, он просто может чем-то заниматься, одновременно слышать что-то о другом, и эта информация укладывается у него в голове. Так же он учит английский и всё остальное. Ты ему только начинаешь объяснять, он говорит: «Мам, я всё понял, давай дальше». Всё быстро.
А Макусик наоборот. Иногда мне было его прям жалко и я первое время ходила переживала. Я искала каких-то нейропсихологов, потому что я не понимала, почему он никак не мог запомнить цифры. Для меня это было… Я просто головой билась об стенку. Потому что это страшно, когда ты видишь, что у тебя один ребёнок исчисляет миллиардами, а другой не может запомнить цифру 2. И ты с ним 40 минут её делаешь - рисуешь, вылепливаешь, используешь в играх, пишешь, разукрашиваешь её. Ну то есть разные методы применяешь, объясняешь. А он встаёт, и через минуту я ему показываю цифру, спрашиваю: «Максим, какая цифра?» Ну семь, пять - какую угодно скажет. И ты так стоишь…«Максим, а если подумать?» Он говорит ещё какую-то цифру. В какой-то момент я начала очень сильно переживать. Потом я нашла хорошего психолога, которая мне всё объяснила. Что он дозревает, и что я от него просила это чуть раньше, чем он к этому был готов. Сейчас он великолепно знает все цифры, вычитает, складывает. Но тогда у меня был страх».
Также Мария отметила, что нельзя путать детей со взрослыми, запрещая им свободно выражать свои эмоции. «Нельзя говорить ребёнку: «Ты же мужчина, чего ты ревёшь? Не плачь». Он ребёнок, прежде всего. Говорить мальчику, что он не может плакать и не может выражать свои эмоции - это крайне плохо для его будущего. Если ребёнок хочет поплакать - надо ему разрешать. Потому сейчас так много людей нуждатся в психологе».
За почти 8 лет материнства Мария пришла к выводу, что руководствоваться какими-то авторитетами в воспитании собственных детей - бессмысленно. «Я прочитала много книг. Петрановскую и других специалистов, которые рассказывают о том, что такое мама, и какая связь с ребёнком должна была бы быть. Но я всё-таки прихожу к тому, что и в жизни, и в семье, и в воспитани детей всё настолько индивидуально. Наше воспитание - это 10 процентов от ребёнка. Как бы ты не воспитывал, всё равно что-то свыше заложено в ребёнке, и это поменять невозможно и нельзя, главное. Нельзя действовать по наводке, по указке специалистов, которые знают, как правильно. Нет правильно или неправильно. Всё относительно в жизни. Вот у меня трое детей, и все настолько по отношению ко всему разные. Начиная с еды. Невозможно применить к каждому из них одну и ту же формулу. Я ни на кого не равняюсь. Я на своё сердце равняюсь».
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