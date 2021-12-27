Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Нельзя действовать по указке специалистов»: Мария Кожевникова об авторитетах в воспитании детей

27 декабря
2021 год

Лайфстайл >>
27 декабря 2021
В первом за четыре года большом интервью для канала «KENG TV» актриса Мария Кожевникова поделилась своим опытом в воспитании детей, рассказала о собственном детстве, а также о пережитой затяжной депрессии. Актриса и её муж, предприниматель Евгений Васильев воспитывают троих сыновей: 7-летнего Ивана, 6-летнего Максима и 4-летнего Василия. В их воспитании Мария руководствуется по большей части интуицией, наблюдениями и анализом собственных взаимоотношений с матерью. Которая мечтала сделать из дочери олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике, не обращая внимания на отсутствие какой-либо предрасположенности Марии к этому виду спорта. Имея за плечами опыт 12-летней муштры, актриса совершенно иначе подходит к воспитанию своих сыновей, пытаясь улавливать особенности их характеров и способностей. Но ей всё равно не удалось миновать некоторых ошибок, которые возникают, если начать сравнивать своих детей друг с другом и пытаться добиться от них схожих результатов. О том, чем опасны ложные ожидания, Мария рассказала на собственном примере.

«Нельзя действовать по указке специалистов»: Мария Кожевникова об авторитетах в воспитании детей
фото: Мария со старшим сыном Иваном

«У меня первый ребёнок очень одарённый. Он схватывает на лету. В пять лет он выучил таблицу умножения сам, просто посмотрев её на обороте тетради. Он спал с цифрами, вычислял мне миллиарды миллионов или говорил мне такие цифры, о которых я не догадывалась, что они есть. В общем, он просто может чем-то заниматься, одновременно слышать что-то о другом, и эта информация укладывается у него в голове. Так же он учит английский и всё остальное. Ты ему только начинаешь объяснять, он говорит: «Мам, я всё понял, давай дальше». Всё быстро.
А Макусик наоборот. Иногда мне было его прям жалко и я первое время ходила переживала. Я искала каких-то нейропсихологов, потому что я не понимала, почему он никак не мог запомнить цифры. Для меня это было… Я просто головой билась об стенку. Потому что это страшно, когда ты видишь, что у тебя один ребёнок исчисляет миллиардами, а другой не может запомнить цифру 2. И ты с ним 40 минут её делаешь - рисуешь, вылепливаешь, используешь в играх, пишешь, разукрашиваешь её. Ну то есть разные методы применяешь, объясняешь. А он встаёт, и через минуту я ему показываю цифру, спрашиваю: «Максим, какая цифра?» Ну семь, пять - какую угодно скажет. И ты так стоишь…«Максим, а если подумать?» Он говорит ещё какую-то цифру. В какой-то момент я начала очень сильно переживать. Потом я нашла хорошего психолога, которая мне всё объяснила. Что он дозревает, и что я от него просила это чуть раньше, чем он к этому был готов. Сейчас он великолепно знает все цифры, вычитает, складывает. Но тогда у меня был страх».

Также Мария отметила, что нельзя путать детей со взрослыми, запрещая им свободно выражать свои эмоции. «Нельзя говорить ребёнку: «Ты же мужчина, чего ты ревёшь? Не плачь». Он ребёнок, прежде всего. Говорить мальчику, что он не может плакать и не может выражать свои эмоции - это крайне плохо для его будущего. Если ребёнок хочет поплакать - надо ему разрешать. Потому сейчас так много людей нуждатся в психологе».

«Нельзя действовать по указке специалистов»: Мария Кожевникова об авторитетах в воспитании детей

За почти 8 лет материнства Мария пришла к выводу, что руководствоваться какими-то авторитетами в воспитании собственных детей - бессмысленно. «Я прочитала много книг. Петрановскую и других специалистов, которые рассказывают о том, что такое мама, и какая связь с ребёнком должна была бы быть. Но я всё-таки прихожу к тому, что и в жизни, и в семье, и в воспитани детей всё настолько индивидуально. Наше воспитание - это 10 процентов от ребёнка. Как бы ты не воспитывал, всё равно что-то свыше заложено в ребёнке, и это поменять невозможно и нельзя, главное. Нельзя действовать по наводке, по указке специалистов, которые знают, как правильно. Нет правильно или неправильно. Всё относительно в жизни. Вот у меня трое детей, и все настолько по отношению ко всему разные. Начиная с еды. Невозможно применить к каждому из них одну и ту же формулу. Я ни на кого не равняюсь. Я на своё сердце равняюсь».

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Мария Кожевникова рассказала, почему из неё не получилась олимпийская чемпионка
«Это страшно - жить без желания»: Мария Кожевникова призналась, что больше трёх лет жила с депрессией
Поиск по меткам
детимнение
персоны
Мария Кожевникова

фотографии >>
«Нельзя действовать по указке специалистов»: Мария Кожевникова об авторитетах в воспитании детей фотографии
«Нельзя действовать по указке специалистов»: Мария Кожевникова об авторитетах в воспитании детей фотографии
«Нельзя действовать по указке специалистов»: Мария Кожевникова об авторитетах в воспитании детей фотографии
«Нельзя действовать по указке специалистов»: Мария Кожевникова об авторитетах в воспитании детей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Новый Год 2020

Скорбим

Андрей Ярославцев
26 декабря ушёл из жизни актёр Андрей Ярославцев.
Альберт Лиханов
25 декабря ушёл из жизни писатель, сценарист Альберт Лиханов.
Владимир Татосов
24 декабря ушёл из жизни актёр Владимир Татосов.

День рождения >>

Леонид Бичевин
Сергей Бодров (младший)
Эммануил Виторган
Галина Макарова
Дарья Носик
Екатерина Носик
Сергей Подгорный
Эмма Попова
Светлана Чернышкова
Эрвин Гешоннек
Жерар Депардье
Марлен Дитрих
Рафал Круликовский
Мишель Пикколи
Иржи Совак
Аарон Стэнфорд
все родившиеся 27 декабря >>

Афиша кино >>

Джигалоу
комедия
Россия, 2021
Самый лучший босс
комедия
Испания, 2021
10 дней с Сантой
комедия, семейное кино
Италия, 2020
Дилан Томас. Любовник и поэт
биография, драма
США, 2017
Снегурочка против всех
комедия
Россия, 2021
Три богатыря и Конь на троне
приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2021
Чемпион мира
драма
Россия, 2021
Реальная любовь
драма, комедия, мелодрама
Великобритания, США, Франция, 2003
Последний богатырь: Посланник Тьмы
комедия, приключения, сказка
Россия, 2021
Тихая ночь
драма, комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Зверопой 2
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, семейное кино, фэнтези
США, 2021
Разыскивается Санта!
комедия
Италия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram