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В гостях у Навки: Филипп Киркоров, Анна Семенович и Катерина Шпица

27 декабря
2021 год

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27 декабря 2021
25 декабря в московском Дворце спорта «Мегаспорт» прошла премьера новогоднего ледового шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро», фрагмент которого можно было увидеть на открытии катка на Красной площади.

В гостях у Навки: Филипп Киркоров, Анна Семенович и Катерина Шпица

В гостях у Навки: Филипп Киркоров, Анна Семенович и Катерина Шпица
фото: Татьяна Навка и Пётр Чернышёв

Первыми зрителями шоу стали Филипп Киркоров, Мария Кожевникова, Валерия, Катерина Шпица, Ани Лорак и, конечно же, супруг Татьяны Навки, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В гостях у Навки: Филипп Киркоров, Анна Семенович и Катерина Шпица
фото: Пётр Чернышёв и Татьяна Навка

В гостях у Навки: Филипп Киркоров, Анна Семенович и Катерина Шпица
фото: Надя Пескова

В гостях у Навки: Филипп Киркоров, Анна Семенович и Катерина Шпица
фото: Татьяна Навка и Дмитрий Песков с дочерью Надей

В гостях у Навки: Филипп Киркоров, Анна Семенович и Катерина Шпица
фото: Анна Семенович

В гостях у Навки: Филипп Киркоров, Анна Семенович и Катерина Шпица
фото: Филипп Киркоров с детьми

В гостях у Навки: Филипп Киркоров, Анна Семенович и Катерина Шпица
фото: Стас Михайлов с семьёй

В гостях у Навки: Филипп Киркоров, Анна Семенович и Катерина Шпица
фото: Катерина Шпица

В гостях у Навки: Филипп Киркоров, Анна Семенович и Катерина Шпица
фото: Елена Север

В гостях у Навки: Филипп Киркоров, Анна Семенович и Катерина Шпица
фото: Мария Кожевникова с сыном

В гостях у Навки: Филипп Киркоров, Анна Семенович и Катерина Шпица
фото: Наталья Подольская

В гостях у Навки: Филипп Киркоров, Анна Семенович и Катерина Шпица
фото: Иосиф Пригожин и Валерия
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В гостях у Навки: Филипп Киркоров, Анна Семенович и Катерина Шпица фотографии
В гостях у Навки: Филипп Киркоров, Анна Семенович и Катерина Шпица фотографии
В гостях у Навки: Филипп Киркоров, Анна Семенович и Катерина Шпица фотографии
В гостях у Навки: Филипп Киркоров, Анна Семенович и Катерина Шпица фотографии
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