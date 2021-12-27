В гостях у Навки: Филипп Киркоров, Анна Семенович и Катерина Шпица

25 декабря в московском Дворце спорта «Мегаспорт» прошла премьера новогоднего ледового шоу Татьяны Навки
«Лебединое озеро», фрагмент которого можно было увидеть на открытии катка на Красной площади
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фото: Татьяна Навка и Пётр Чернышёв
Первыми зрителями шоу стали Филипп Киркоров
, Мария Кожевникова
, Валерия
, Катерина Шпица
, Ани Лорак
и, конечно же, супруг Татьяны Навки, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
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фото: Пётр Чернышёв и Татьяна Навка
фото: Надя Пескова
фото: Татьяна Навка и Дмитрий Песков с дочерью Надей
фото: Анна Семенович
фото: Филипп Киркоров с детьми
фото: Стас Михайлов с семьёй
фото: Катерина Шпица
фото: Елена Север
фото: Мария Кожевникова с сыном
фото: Наталья Подольская фото: Иосиф Пригожин и Валерия
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