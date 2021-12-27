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Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Павел Прилучный и Ирина Розанова

27 декабря
2021 год

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27 декабря 2021
Предновогодняя агония добирается до своего пика, чтобы рухнуть в стылые воды всероссийского похмельного оцепенения. Вторая половина декабря, как и весь месяц, была наполнена премьерами, коктейлями, вечеринками и презентациями с привкусом имбиря и запахом хвои.
14 декабря в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась закрытая премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой», который сразу же начал бить рекорды по сборам во всём мире. Среди первых зрителей фильма в толпе тиктокеров мелькнули Никита Пресняков, Полина Гренц и Сергей Бурунов.

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Павел Прилучный и Ирина Розанова
фото: Никита Пресняков с женой

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Павел Прилучный и Ирина Розанова
фото: Полина Гренц и Дмитрий Сотниченко

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Павел Прилучный и Ирина Розанова
фото: Сергей Бурунов

А на предновогоднем вечере музея «Гараж» можно было встретить Екатерину Варнаву, Александра Молочникова и Леонида Парфёнова.

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Павел Прилучный и Ирина Розанова
фото: Екатерина Варнава и Александр Молочников

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Павел Прилучный и Ирина Розанова
фото: Леонид Парфёнов

19 декабря в московском арт-баре «Проходное место» на фудмаркете «Депо» состоялась церемония вручения 2-й ежегодной премии «Сhristmas Awards 2021». Среди гостей премии за сегмент кино отвечали Варвара Шмыкова, Ольга Кабо, Анна Банщикова и Анна Пескова.

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Павел Прилучный и Ирина Розанова
фото: Елена Летучая

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Павел Прилучный и Ирина Розанова
фото: Эвелина Блёданс

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Павел Прилучный и Ирина Розанова
фото: Анна Семенович

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Павел Прилучный и Ирина Розанова
фото: Ольга Кабо

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Павел Прилучный и Ирина Розанова
фото: Анна Пескова

20 декабря швейцарский часовой дом Omega устроил для своих любимых клиентов Рождественский вечер в Сочи. Среди гостей вечера были Юлия Снигирь, Максим Матвеев и Любовь Толкалина.

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Павел Прилучный и Ирина Розанова
фото: Юлия Снигирь

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Павел Прилучный и Ирина Розанова
фото: Максим Матвеев

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Павел Прилучный и Ирина Розанова
фото: Любовь Толкалина и Мария Кончаловская

26 декабря в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась закрытая премьера фильма «Убить босса», гостями которой стали Александр Обласов, Ирина Безрукова и Елена Борщёва.

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Павел Прилучный и Ирина Розанова
фото: Ирина Безрукова

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Павел Прилучный и Ирина Розанова
фото: Александр Обласов с женой

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Павел Прилучный и Ирина Розанова
фото: Елена Борщёва с мужем

Тем же вечером в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» состоялся показ семейного фильма «Щенячий патруль: миссия «Рождество». Среди гостей показа были замечены Александра Ребенок, Ольга Ломоносова, Варвара Шмыкова и Григорий Калинин.

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Павел Прилучный и Ирина Розанова
фото: Александра Ребенок с сыном

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Павел Прилучный и Ирина Розанова
фото: Алексей Ильин с семьёй и Гришей Калининым

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Павел Прилучный и Ирина Розанова
фото: Варвара Шмыкова с сыном Корнеем и Даней Радловым

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Павел Прилучный и Ирина Розанова
фото: Ольга Ломоносова с сыном


27 декабря в столичном кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера сериала «Предпоследняя инстанция», которую зрителям представили исполнители главных ролей Павел Прилучный и Ирина Розанова.

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Павел Прилучный и Ирина Розанова
фото: Павел Прилучный

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Павел Прилучный и Ирина Розанова
фото: Ирина Розанова

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Павел Прилучный и Ирина Розанова
фото: Сарик Андреасян и Елизавета Моряк
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блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
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фильмы
Миссия «Рождество»Предпоследняя инстанцияУбить боссаЧеловек-Паук: Нет пути домой

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Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Павел Прилучный и Ирина Розанова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Павел Прилучный и Ирина Розанова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Павел Прилучный и Ирина Розанова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Павел Прилучный и Ирина Розанова фотографии
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