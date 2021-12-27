Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Павел Прилучный и Ирина Розанова

Предновогодняя агония добирается до своего пика, чтобы рухнуть в стылые воды всероссийского похмельного оцепенения. Вторая половина декабря, как и весь месяц, была наполнена премьерами, коктейлями, вечеринками и презентациями с привкусом имбиря и запахом хвои.
14 декабря в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась закрытая премьера фильма
«Человек-паук: Нет пути домой»
, который сразу же начал бить рекорды по сборам во всём мире. Среди первых зрителей фильма в толпе тиктокеров мелькнули
Никита Пресняков
,
Полина Гренц
и
Сергей Бурунов
.
фото: Никита Пресняков с женой
фото: Полина Гренц и Дмитрий Сотниченко
фото: Сергей Бурунов
А на предновогоднем вечере музея «Гараж» можно было встретить
Екатерину Варнаву
,
Александра Молочникова
и
Леонида Парфёнова
.
фото: Екатерина Варнава и Александр Молочников
фото: Леонид Парфёнов
19 декабря в московском арт-баре «Проходное место» на фудмаркете «Депо» состоялась церемония вручения 2-й ежегодной премии «Сhristmas Awards 2021». Среди гостей премии за сегмент кино отвечали
Варвара Шмыкова
,
Ольга Кабо
,
Анна Банщикова
и
Анна Пескова
.
фото: Елена Летучая
фото: Эвелина Блёданс
фото: Анна Семенович
фото: Ольга Кабо
фото: Анна Пескова
20 декабря швейцарский часовой дом Omega устроил для своих любимых клиентов Рождественский вечер в Сочи. Среди гостей вечера были
Юлия Снигирь
,
Максим Матвеев
и
Любовь Толкалина
.
фото: Юлия Снигирь
фото: Максим Матвеев
фото: Любовь Толкалина и Мария Кончаловская
26 декабря в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась закрытая премьера фильма
«Убить босса»
, гостями которой стали
Александр Обласов
,
Ирина Безрукова
и
Елена Борщёва
.
фото: Ирина Безрукова
фото: Александр Обласов с женой
фото: Елена Борщёва с мужем
Тем же вечером в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» состоялся показ семейного фильма
«Щенячий патруль: миссия «Рождество»
. Среди гостей показа были замечены
Александра Ребенок
,
Ольга Ломоносова
,
Варвара Шмыкова
и
Григорий Калинин
.
фото: Александра Ребенок с сыном
фото: Алексей Ильин с семьёй и Гришей Калининым
фото: Варвара Шмыкова с сыном Корнеем и Даней Радловым
фото: Ольга Ломоносова с сыном
27 декабря в столичном кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера сериала
«Предпоследняя инстанция»
, которую зрителям представили исполнители главных ролей
Павел Прилучный
и
Ирина Розанова
.
фото: Павел Прилучный
фото: Ирина Розанова фото: Сарик Андреасян и Елизавета Моряк
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