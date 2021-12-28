Александра Ребенок, Мария Миронова и Марина Зудина примут участие в «Танцах со звёздами»

Стали известны имена участников нового сезона шоу «Танцы со звёздами», который стартует 16 января 2022 года на телеканале «Россия». Наряду с профессиональными танцорами за лидерство в проекте в этот раз поборются актёры Мария Миронова
, Дмитрий Харатьян
, Марина Зудина
, Александра Ребенок
, Александра Ревенко
, Анатолий Белый
, Валерий Николаев
, Ольга Медынич
, теведущий Владимир Маркони
, а также музыкант Ваня Дмитриенко
.
Оценивать претендентов на победу будут, как обычно, телезрители и жюри, в состав которого входят Дарья Златопольская
, Николай Цискаридзе
, Егор Дружинин
и Владимир Варнава
. А ведущим шоу выступит Андрей Малахов
.
фото: Марина Зудина и Максим Петров
фото: Александра Ребенок и Михаил Щепкин
фото: Александра Ревенко и Денис Тагинцев
фото: Анатолий Белый и Инна Свечникова
фото: Дмитрий Харатьян и Ульяна Максимкина
фото: Мария Миронова и Евгений Папунаишвили
фото: Валерий Николаев и Александра Акимова
фото: Владимир Маркони и Евгения Толстая
фото: Ваня Дмитриенко и Любина Кузнецова
фото: Николай Цискаридзе и Дарья Златопольская
«Танцы со звёздами» с 16 января в 17:20 на телеканале «Россия» фото: Андрей Малахов
.
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