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Александра Ребенок, Мария Миронова и Марина Зудина примут участие в «Танцах со звёздами»

28 декабря
2021 год

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28 декабря 2021
Стали известны имена участников нового сезона шоу «Танцы со звёздами», который стартует 16 января 2022 года на телеканале «Россия». Наряду с профессиональными танцорами за лидерство в проекте в этот раз поборются актёры Мария Миронова, Дмитрий Харатьян, Марина Зудина, Александра Ребенок, Александра Ревенко, Анатолий Белый, Валерий Николаев, Ольга Медынич, теведущий Владимир Маркони, а также музыкант Ваня Дмитриенко.
Оценивать претендентов на победу будут, как обычно, телезрители и жюри, в состав которого входят Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Егор Дружинин и Владимир Варнава. А ведущим шоу выступит Андрей Малахов.

Александра Ребенок, Мария Миронова и Марина Зудина примут участие в «Танцах со звёздами»
фото: Марина Зудина и Максим Петров

Александра Ребенок, Мария Миронова и Марина Зудина примут участие в «Танцах со звёздами»
фото: Александра Ребенок и Михаил Щепкин

Александра Ребенок, Мария Миронова и Марина Зудина примут участие в «Танцах со звёздами»
фото: Александра Ревенко и Денис Тагинцев

Александра Ребенок, Мария Миронова и Марина Зудина примут участие в «Танцах со звёздами»
фото: Анатолий Белый и Инна Свечникова

Александра Ребенок, Мария Миронова и Марина Зудина примут участие в «Танцах со звёздами»
фото: Дмитрий Харатьян и Ульяна Максимкина

Александра Ребенок, Мария Миронова и Марина Зудина примут участие в «Танцах со звёздами»
фото: Мария Миронова и Евгений Папунаишвили

Александра Ребенок, Мария Миронова и Марина Зудина примут участие в «Танцах со звёздами»
фото: Валерий Николаев и Александра Акимова

Александра Ребенок, Мария Миронова и Марина Зудина примут участие в «Танцах со звёздами»
фото: Владимир Маркони и Евгения Толстая

Александра Ребенок, Мария Миронова и Марина Зудина примут участие в «Танцах со звёздами»
фото: Ваня Дмитриенко и Любина Кузнецова

Александра Ребенок, Мария Миронова и Марина Зудина примут участие в «Танцах со звёздами»
фото: Николай Цискаридзе и Дарья Златопольская

Александра Ребенок, Мария Миронова и Марина Зудина примут участие в «Танцах со звёздами»
фото: Андрей Малахов

«Танцы со звёздами» с 16 января в 17:20 на телеканале «Россия».
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Александра Ребенок, Мария Миронова и Марина Зудина примут участие в «Танцах со звёздами» фотографии
Александра Ребенок, Мария Миронова и Марина Зудина примут участие в «Танцах со звёздами» фотографии
Александра Ребенок, Мария Миронова и Марина Зудина примут участие в «Танцах со звёздами» фотографии
Александра Ребенок, Мария Миронова и Марина Зудина примут участие в «Танцах со звёздами» фотографии
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