Риз Уизерспун, Николь Кидман и Шейлин Вудли отреагировали на кончину Жана-Марка Валле

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Александра Ребенок, Мария Миронова и Марина Зудина примут участие в «Танцах со звёздами»

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Павел Прилучный и Ирина Розанова

В гостях у Навки: Филипп Киркоров, Анна Семенович и Катерина Шпица

27 декабря

«Нельзя действовать по указке специалистов»: Мария Кожевникова об авторитетах в воспитании детей

А также о том, почему не стоит ждать от своих детей одинаковых результатов